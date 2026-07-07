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  • Even If My Husband Had 50 Affairs Govindas Wife Sunita Ahuja Slams Shilpa Shinde Major Clash Erupts On Lock Upp 2

‘माझ्या नवऱ्याचे ५० अफेअर्स असले तरी…’; शिल्पा शिंदेवर भडकली गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजा, ‘लॉकअप २’मध्ये रंगला मोठा वाद

Updated On: Jul 07, 2026 | 10:56 AM IST
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सारांश

'लॉकअप २'मध्ये शिल्पा शिंदे आणि सुनीता आहुजा यांच्यात जोरदार वाद झाला. गोविंदावरील टिप्पणीवर सुनीता आहुजाने संतप्त प्रतिक्रिया देत स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडली.

( फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

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विस्तार

नेटफ्लिक्सवरील रिअॅलिटी शो ‘लॉकअप २’ सध्या स्पर्धकांमधील वाद, आरोप-प्रत्यारोप आणि वैयक्तिक खुलाशांमुळे चर्चेत आहे. अलीकडेच शोमधून श्रेयस अय्यरची बहीण श्रेष्ठ बाहेर पडल्यानंतर अभिनेत्री शिल्पा शिंदेने वाइल्ड कार्ड स्पर्धक म्हणून दमदार एन्ट्री केली. तिच्या आगमनानंतर घरातील वातावरण आणखी तापल्याचं पाहायला मिळत आहे.

शिल्पा शिंदेच्या एन्ट्रीनंतर सर्वाधिक चर्चा झाली ती गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजा हिच्यासोबत झालेल्या वादाची. शोदरम्यान शिल्पाने गोविंदाचा उल्लेख करत संवाद सुरू केला. मात्र, आपल्या कुटुंबाबद्दल चर्चा झाल्याने सुनीता आहुजा संतापली आणि तिने स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

राम कपूरशी बोलताना सुनीता म्हणाली, “माझ्या कुटुंबाबद्दल बोलू नका. तो माझा नवरा आहे. त्याचे ५० अफेअर्स असले तरी त्याचा इतरांशी काय संबंध? माझ्या वैयक्तिक आयुष्यावर कोणी भाष्य करू नये.” तिच्या या वक्तव्यानंतर शोमध्ये काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालं.

दरम्यान, सोशल मीडियावर आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये शिल्पा शिंदे सुनीता आहुजाला एलिमिनेशनपासून वाचवण्यासाठी इतर स्पर्धकांशी वाद घालताना दिसते. विशेष म्हणजे, सुनीताने स्वतःला घरी जायचं असल्याचं सांगून तिला कोणीही वाचवू नये, अशी इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र, शिल्पाने तिचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केल्याने घरात नव्या चर्चांना उधाण आलं.

 

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यापूर्वीही शिल्पा शिंदेने सुनीता आहुजाशी तिच्या वैवाहिक आयुष्याबद्दल चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी शिल्पा म्हणाली होती, “आम्ही गोविंदाचे चाहते आहोत, पण काही गोष्टींबद्दल लोक प्रश्न विचारतात.” यावर सुनीताने शांत पण ठाम शब्दांत उत्तर दिलं, “जेव्हा तुम्ही त्या परिस्थितीतून जाल, तेव्हा तुम्हाला समजेल. त्यामुळे जास्त बोलू नका.”

सुनीता आहुजाच्या या स्पष्ट भूमिकेचं सोशल मीडियावर अनेकांनी समर्थन केलं आहे. तर दुसरीकडे, शिल्पा शिंदे आणि सुनीता आहुजा यांच्यातील हा वाद आगामी भागांमध्ये आणखी कोणतं वळण घेणार, याकडे प्रेक्षकांचं लक्ष लागलं आहे.

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Web Title: Even if my husband had 50 affairs govindas wife sunita ahuja slams shilpa shinde major clash erupts on lock upp 2

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Published On: Jul 07, 2026 | 10:56 AM

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