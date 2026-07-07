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Budh Gochar: 7 ते 24 जुलैपर्यंत 3 राशींच्या व्यक्तींना सावधानतेचा इशारा! बुध गोचरामुळे होऊ शकतं मोठं नुकसान

Updated On: Jul 07, 2026 | 11:00 AM IST
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सारांश

बुध ७ जुलै रोजी सकाळी १०:३२ वाजता मिथुन राशीत प्रवेश करेल आणि २४ जुलैपर्यंत या राशीत वक्री राहील. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या राशीतील बुधाच्या वक्री गोचरामुळे तीन राशींच्या समस्या वाढू शकतात.

बुध गोचराचा कोणत्या राशीवर होणार नकारात्मक परिणाम (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

बुध गोचराचा कोणत्या राशीवर होणार नकारात्मक परिणाम (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

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विस्तार
  • ७ ते २४ जुलै कोणत्या राशीवर होणार बुध गोचराचा वाईट परिणाम 
  • बुध करणार मिथुन राशीत प्रवेश 
  • बुध वक्री झाल्याने ३ राशींना फटका 
जेव्हा जेव्हा ग्रहांचा राजकुमार बुध आपली राशी बदलतो, तेव्हा त्याचा सर्व राशींवर काही ना काही परिणाम होतो. ७ जुलै २०२६ रोजी बुध आपली आवडती रास मिथुनमध्ये प्रवेश करत आहे. सकाळी १०.३२ मिनिटांनी बुधाचा मिथुन राशीत प्रवेश झालाय. ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुधाचे या राशीत आगमन तीन राशींसाठी कठीण ठरू शकते. या राशींना करिअरमधील आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत होऊ शकते आणि त्यांचे बोलणेही कठोर होऊ शकते. चला जाणून घेऊया की बुधाच्या गोचरामुळे कोणत्या राशींवर परिणाम होईल. ज्योतिषाचार्य समीर मणेरीकर यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे. 

कर्क राशीला होऊ शकते आर्थिक नुकसान 

वक्री बुधामुळे तुमचा खर्च वाढू शकतो. या काळात तुम्हाला आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला व्यवसायात विशेष सावधगिरी बाळगावी लागेल, अन्यथा मोठे नुकसान होऊ शकते. कोणताही निर्णय काळजीपूर्वक घ्या. जर तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल, तर ही योग्य वेळ नाही. कोणत्याही प्रकारच्या वादात पडणे टाळा, कारण यामुळे अडचणी निर्माण होऊ शकतात. घाईघाईने नवीन प्रकल्प सुरू करणे टाळा. आर्थिक व्यवहारांबाबत सावधगिरी बाळगा.

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कुंभ राशीच्या व्यक्तींसमोर करिअरमध्ये आव्हान 

कुंभ राशीच्या लोकांना करिअरमध्ये काही आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवणे टाळा. कामाच्या ठिकाणी काम करताना तुम्हाला विशेष सावधगिरी बाळगावी लागेल. तुमचे आरोग्य बिघडू शकते. त्यामुळे, तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो. गुंतवणुकीत नुकसान होऊ शकते. तुमच्या जवळची व्यक्ती तुमचा विश्वासघात करू शकते. जर तुम्ही ७ ते २४ जुलै दरम्यान सावधगिरी बाळगली, तर तुम्ही मोठे नुकसान टाळू शकाल.

मीन राशीच्या व्यक्तींना करावी लागू शकते मेहनत 

मीन राशीच्या लोकांना कोणत्याही प्रयत्नात यश मिळवण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील. या काळात तुमच्या कामात अपयश येण्याची दाट शक्यता आहे. लांबचा प्रवास टाळा, कारण त्यामुळे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता जास्त असते. एखाद्यावर गरजेपेक्षा जास्त विश्वास ठेवणे महागात पडू शकते. तुमच्या आरोग्याबाबतचा अगदी थोडासा निष्काळजीपणासुद्धा मोठे नुकसान करू शकतो. तुम्हाला तुमच्या पालकांच्या आरोग्याचीही काळजी वाटेल. नोकरी बदलण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करणे महत्त्वाचे आहे.

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टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Web Title: Budh gochar 2026 negative effect on 3 zodiac signs from 7 july to 24th july

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Published On: Jul 07, 2026 | 11:00 AM

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