Bangladesh Bomb Blast : बांगलादेश हादरला! NCP च्या रॅलीत मोठा बॉम्बस्फोटाने खळबळ; हसीना विरोधी आंदोलनाला हिंसक वळण

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रॅलीत एक महिला नेता आपले भाषण देत असताना अचानक स्फोट झाला. हा स्फोट होताच हवेल धूर पसरला आणि नागरिक जीव वाचवण्यासाठी पळू लागले. या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरोधात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या वर्धापनदिनानिमित्त ही रॅली आयोजित करण्यात आली होती.
या मोर्चात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि NCP चे समर्थक सहभागी झाले होते. यामुळे हा हल्ला जाणूनबुजून करण्यात आला असल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु या दाव्याची अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
बॉम्ब स्फोटाची माहिती मिळताच ढाका पोलिस आणि इतर सुरक्षा यंत्रणा तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या. संपूर्ण परिसर सील करण्यात आला आहे. या घटनेचा तपास सुरु करण्यात आला असून हा स्फोट नेमका का करण्यात आला, याचा हेतू काय होता आणि यामागे कोणाचा हात आहे याचा शोध घेतला जात आहे. घटनास्थळावरुन पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरु आहे.
#WATCH | Dhaka, Bangladesh: A reported bomb explosion occurred in Savar, near Dhaka, during a rally organised by the newly formed National Citizen Party (NCP), injuring at least three people. The march marks the second anniversary of the student protests against former… pic.twitter.com/XbrsqDErE9 — ANI (@ANI) July 6, 2026
गेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशात राजकीय वातावरण तापलेले आहे. शेख हसीना यांच्या परत येण्याच्या घोषणेने विरोधकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. अशा परिस्थिती रॅलीत झालेल्या स्फोटामुळे सुरक्षा व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. सध्या नागरिकांना शांतता राखण्याचे आवाहन सरकारने केले असून दोषींविरोधात कठोर कारवाई आश्वासन दिले आहे.
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