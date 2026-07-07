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Bangladesh Bomb Blast : बांगलादेश हादरला! NCP च्या रॅलीत मोठा बॉम्बस्फोटाने खळबळ; हसीना विरोधी आंदोलनाला हिंसक वळण

Updated On: Jul 07, 2026 | 10:41 AM IST
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सारांश

Bangladesh Bomb Blast : बांगलादेशात पुन्हा राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. ढाक्यात NCP पक्षाच्या रॅलीत मोठा स्फोट झाल्याने गोंधळ उडाला आहे. शेख हसीनाविरोधात या रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते.

Bangladesh Bomb Blast

Bangladesh Bomb Blast : बांगलादेश हादरला! NCP च्या रॅलीत मोठा बॉम्बस्फोटाने खळबळ; हसीना विरोधी आंदोलनाला हिंसक वळण (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • बांगलादेश हादरला
  • NCP च्या रॅलीत मोठा बॉम्बस्फोटाने खळबळ
  • शेख हसीना विरोधी आंदोलनाला हिंसक वळण
  • ३ जण जखमी
Bangladesh Bomb Blast News in Marathi : ढाका : बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे मोठा स्फोट घडला आहे. सोमवारी नॅशनल सिटिझन पार्टी(NCP) च्या रॅलीदरम्यान अचानक बॉम्बस्फोट झाला. या स्फोटानंतर सर्वत्र एकच खळबळ उडाली होती. यामुळे रॅलीतील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावण निर्माण झाले. सुदैवाने या स्फोटात कोणती मोठी जीवितहानी झालेली नाही, परंतु ३ जण जखमी असल्याचे वृत्त आहे.

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रॅलीत एक महिला नेता आपले भाषण देत असताना अचानक स्फोट झाला. हा स्फोट होताच हवेल धूर पसरला आणि नागरिक जीव वाचवण्यासाठी पळू लागले. या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरोधात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या वर्धापनदिनानिमित्त ही रॅली आयोजित करण्यात आली होती.

या मोर्चात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि NCP चे समर्थक सहभागी झाले होते. यामुळे हा हल्ला जाणूनबुजून करण्यात आला असल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु या दाव्याची अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

सुुरक्षा यंत्रणा घटनास्थळी

बॉम्ब स्फोटाची माहिती मिळताच ढाका पोलिस आणि इतर सुरक्षा यंत्रणा तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या. संपूर्ण परिसर सील करण्यात आला आहे. या घटनेचा तपास सुरु करण्यात आला असून हा स्फोट नेमका का करण्यात आला, याचा हेतू काय होता आणि यामागे कोणाचा हात आहे याचा शोध घेतला जात आहे. घटनास्थळावरुन पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरु आहे.

बांगलादेशात पुन्हा राजकीय अस्थिरता

गेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशात राजकीय वातावरण तापलेले आहे. शेख हसीना यांच्या परत येण्याच्या घोषणेने विरोधकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. अशा परिस्थिती रॅलीत झालेल्या स्फोटामुळे सुरक्षा व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. सध्या नागरिकांना शांतता राखण्याचे आवाहन सरकारने केले असून दोषींविरोधात कठोर कारवाई आश्वासन दिले आहे.

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Web Title: Bangladesh bomb blast in dhaka ncp ralley 3 injures sheikh hasina

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Published On: Jul 07, 2026 | 10:39 AM

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