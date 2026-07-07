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Nagpur Crime: थरकाप उडवणारा प्रकार! वृद्धेला दुचाकीवर बसवून निर्जनस्थळी नेलं, अत्याचार केला आणि आतडी बाहेर येईपर्यंत…

Updated On: Jul 07, 2026 | 11:01 AM IST
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सारांश

नागपूर जिल्ह्यातील पाटणसावंगी येथे वृद्ध महिलेवर लैंगिक अत्याचार करून निर्घृण हत्या केल्याप्रकरणी पोलिसांनी नऊ दिवसांनी आरोपीला अटक केली. सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक पुरावे आणि चौकशीनंतर आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली. गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी जप्त करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पाटणसावंगी येथे वृद्ध महिलेवर अत्याचार करून निर्घृण हत्या; नऊ दिवसांनी आरोपी अटकेत.
  • सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक पुरावे आणि बसचालकाच्या माहितीमुळे पोलिसांना तपासात यश मिळाले.
  • आरोपीने चौकशीत गुन्ह्याची कबुली दिली असून गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी जप्त करण्यात आली.
नागपूर: नागपूर जिल्ह्यातील पाटणसावंगी येथे एका वृद्ध महिलेवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले. ही मारहाण इतकी निर्घृण होती की महिलेच्या आतड्या बाहेर आल्या. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक पुरावे आणि सखोल तपासाच्या आधारे सावनेर पोलिस व स्थानिक गुन्हे शाखेने आरोपीला अटक केली आहे. चौकशीदरम्यान त्याने गुन्ह्याची कबुली केली. या अमानुष घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली असून संपूर्ण परिसर हादरले आहे.

काय घडलं नेमकं?

अटक करण्यात आलेल्या आरोपीच नाव सुधाकर बाबाराव मंडपे (४८) असे आहे. तो ब्राम्हणवाडा येथील रहिवाशी आहे. सावनेर येथे बांधकाम कामगार म्हणून काम करत होता. तर मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव गंगाबाई असे आहे. २७ जूनच्या रात्री दहेगाव (रंगारी) येथील नागपूर-सावनेर महामार्गाच्या सर्व्हिस रोडने गंगाबाई पायी जात असताना त्याने तिच्याशी संवाद साधला आणि तिला दुचाकीवर बसवून सोबत नेले. त्यानंतर रात्री ९ ते १० वाजेच्या सुमारास आरोपीने वृद्ध महिलेवर लैंगिक अत्याचार करून तिला मारहाण केली. ही मारहाण एवढी भीषण होती की तिचे आतड्या बाहेर आले. तिचा जागीच मृत्यू झाला.

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आरोपी अटकेत

पोलिसांनी आरोपीला सोमवार ६ जुलैला सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास सुधाकर बोखारा येथील आपल्या एका नातेवाईकाकडे गेला असता, स्थानिक गुन्हे शाखेच्या (एलसीबी) पथकाने त्याला तिथून ताब्यात घेतले. सुरुवातीला त्याने पोलिसांना चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी उपलब्ध तांत्रिक माहिती, पुरावे आणि सीसीटीव्ही फुटेजची सखोल पडताळणी करून त्याची पुन्हा कडक चौकशी केली असता त्याने गुन्हा कबूल केला आहे. चौकशीदरम्यान, घटनेच्या वेळी आपण दारूच्या नशेत होतो, अशी कबुली त्याने दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

आधीही झाली होती अटक

आरोपीला वृद्धेला आरोपीने गाडीवर बसवून नेत असतांना हा प्रकार एका बसचालकाने पाहिला होता. पोलिसांनी त्याच्याकडूनही खात्री करून घेतली. यापूर्वीही आरोपीवर सावनेर पोलिस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा नोंद आहे. २०१८ मधील एका अशाच प्रकरणात त्याला आधी अटकही झाली होती. पोलिसांनी सलग नऊ दिवस अथक परिश्रम करून संशयितांचा शोध लावला. आरोपीकडून गुन्ह्यात वापरलेली एमएच-४०/आर-५५२० क्रमांकाची स्प्लेंडर मोटरसायकल पोलिसांनी जप्त केली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: या प्रकरणातील आरोपीला कसे पकडण्यात आले?

    Ans: सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक पुरावे आणि सखोल चौकशीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीला अटक केली.

  • Que: आरोपीने गुन्ह्याबाबत काय कबुली दिली?

    Ans: चौकशीदरम्यान आरोपीने वृद्ध महिलेवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याची कबुली दिली.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी कोणता पुरावा जप्त केला?

    Ans: गुन्ह्यात वापरलेली स्प्लेंडर मोटरसायकल पोलिसांनी जप्त केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

Web Title: Nagpur crime a horrifying incident an elderly woman was taken to a secluded spot on a two wheeler sexually assaulted and attacked until her intestines spilled out

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Published On: Jul 07, 2026 | 11:01 AM

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