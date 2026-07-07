Nagpur Crime: थरकाप उडवणारा प्रकार! वृद्धेला दुचाकीवर बसवून निर्जनस्थळी नेलं, अत्याचार केला आणि आतडी बाहेर येईपर्यंत…

काय घडलं नेमकं?
अटक करण्यात आलेल्या आरोपीच नाव सुधाकर बाबाराव मंडपे (४८) असे आहे. तो ब्राम्हणवाडा येथील रहिवाशी आहे. सावनेर येथे बांधकाम कामगार म्हणून काम करत होता. तर मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव गंगाबाई असे आहे. २७ जूनच्या रात्री दहेगाव (रंगारी) येथील नागपूर-सावनेर महामार्गाच्या सर्व्हिस रोडने गंगाबाई पायी जात असताना त्याने तिच्याशी संवाद साधला आणि तिला दुचाकीवर बसवून सोबत नेले. त्यानंतर रात्री ९ ते १० वाजेच्या सुमारास आरोपीने वृद्ध महिलेवर लैंगिक अत्याचार करून तिला मारहाण केली. ही मारहाण एवढी भीषण होती की तिचे आतड्या बाहेर आले. तिचा जागीच मृत्यू झाला.
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आरोपी अटकेत
पोलिसांनी आरोपीला सोमवार ६ जुलैला सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास सुधाकर बोखारा येथील आपल्या एका नातेवाईकाकडे गेला असता, स्थानिक गुन्हे शाखेच्या (एलसीबी) पथकाने त्याला तिथून ताब्यात घेतले. सुरुवातीला त्याने पोलिसांना चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी उपलब्ध तांत्रिक माहिती, पुरावे आणि सीसीटीव्ही फुटेजची सखोल पडताळणी करून त्याची पुन्हा कडक चौकशी केली असता त्याने गुन्हा कबूल केला आहे. चौकशीदरम्यान, घटनेच्या वेळी आपण दारूच्या नशेत होतो, अशी कबुली त्याने दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
आधीही झाली होती अटक
आरोपीला वृद्धेला आरोपीने गाडीवर बसवून नेत असतांना हा प्रकार एका बसचालकाने पाहिला होता. पोलिसांनी त्याच्याकडूनही खात्री करून घेतली. यापूर्वीही आरोपीवर सावनेर पोलिस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा नोंद आहे. २०१८ मधील एका अशाच प्रकरणात त्याला आधी अटकही झाली होती. पोलिसांनी सलग नऊ दिवस अथक परिश्रम करून संशयितांचा शोध लावला. आरोपीकडून गुन्ह्यात वापरलेली एमएच-४०/आर-५५२० क्रमांकाची स्प्लेंडर मोटरसायकल पोलिसांनी जप्त केली आहे.
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Ans: सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक पुरावे आणि सखोल चौकशीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीला अटक केली.
Ans: चौकशीदरम्यान आरोपीने वृद्ध महिलेवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याची कबुली दिली.
Ans: गुन्ह्यात वापरलेली स्प्लेंडर मोटरसायकल पोलिसांनी जप्त केली असून पुढील तपास सुरू आहे.