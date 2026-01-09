सुस गावात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भव्य पदयात्रा; नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

सुस : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने सुस गाव येथे आयोजित भव्य पदयात्रा यशस्वीरीत्या संपन्न झाली. पदयात्रेदरम्यान परिसरातील नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग दिसून आला. नागरिकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा उपस्थित राहून पदयात्रेचे स्वागत केले व प्रचाराला सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
या पदयात्रेत प्रभाग क्रमांक ९ चे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अधिकृत उमेदवार गायत्री मेढे-कोकाटे, बाबुराव चांदेरे, पार्वती निम्हण आणि अमोल बालवडकर उपस्थित होते. पदयात्रेदरम्यान नागरिकांशी थेट संवाद साधून सुससाठी केलेली विकासकामे आणि येणाऱ्या काळात करण्यात येणारे विकासकामांची माहिती देण्यात आली. कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि नागरिकांच्या सहभागामुळे हा कार्यक्रम शिस्तबद्ध, उत्साहपूर्ण आणि प्रभावी ठरला. सुस गावातील जनतेने दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल त्यांचे आभार मानले.
