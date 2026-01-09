Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘…अन् मगच काँग्रेसने आमच्यावर बोलावे’; उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा हल्लाबोल

सध्या महानगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. पण त्याआधी राज्यात झालेल्या अंबरनाथ नगरपरिषद निवडणुकीत भाजपने शिवसेना शिंदे गटाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी काँग्रेसशी आघाडी केल्याचे समोर आले.

Updated On: Jan 09, 2026 | 08:18 AM
'...अन् मगच काँग्रेसने आमच्यावर बोलावे'; उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा हल्लाबोल

'...अन् मगच काँग्रेसने आमच्यावर बोलावे'; उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा हल्लाबोल (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

मुंबई : आम्हाला नैतिकतेच्या गोष्टी शिकवू पाहणारे विरोधक स्वतः मात्र सत्तेसाठी संधीसाधूपणा, दुटप्पीपणाचा कळस करत अंबरनाथमध्ये भाजपशी हातमिळवणी केली, तेव्हा काँग्रेसची नैतिकता कुठे गेली होती, असा सवाल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. स्वतःच्या अभद्र युतीचे स्पष्टीकरण द्यावे आणि मगच काँग्रेसने आमच्यावर बोलावे, असा हल्लाबोलही शिंदे यांनी केला.

सध्या महानगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. पण त्याआधी राज्यात झालेल्या अंबरनाथ नगरपरिषद निवडणुकीत भाजपने शिवसेना शिंदे गटाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी काँग्रेसशी आघाडी केल्याचे समोर आले. त्यानंतर काँग्रेसने निलंबित केलेल्या नगरसेवकांनी भाजपत प्रवेश केला आहे. या प्रकरणावर शिंदे यांनी एका हिंदी वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात परखड भाष्य केले.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Politics: राजकारण खालच्या थराला! एकनाथ शिंदेंच्या उमेदवारावर हल्ला; चाकू भोकसला अन् थेट…

ते म्हणाले की, ही युती महायुतीच्या विचारधारेच्या विरुद्ध होती. यावर भाजपच्या वरिष्ठांकडे मी विचारणा केली आहे. मी आधी त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याशी चर्चा केली. नंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही बोललो. ही युती आपल्या विचारविरोधात असल्याचे सांगितल्यावर त्यांनी प्रकरण गांभीर्याने घेतले.

अंबरनाथमधील घडामोडी अशा…

अंबरनाथ नगरपालिकेत शिंदेंच्या शिवसेनेने २६ जागा जिंकल्या होत्या. भाजपने १४ जागांवर विजय मिळवला होता. पण, शिंदेसेनेला सत्तेपासून लांब ठेवण्यासाठी भाजपने खेळी केली. काँग्रेससोबत युती करण्याचा निर्णय घेत त्यांनी अंबरनाथ विकास आघाडी काढली. यात भाजपचे १४, काँग्रेसचे १२, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे ४ आणि १ पक्ष अशा ३१ नगरसेवकांचा समावेश होता.

काँग्रेसच्या नगरसेवकांना ‘तो’ निर्णय महागात

काँग्रेसच्या १२ नगरसेवकांना भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय महागात पडला. काँग्रेसने त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. त्यानंतर शहराध्यक्ष प्रदीप पाटील यांच्यासह निलंबित १२ नगरसेवकांनी प्रदेश भाजप अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि मंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीमध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला.

हेदेखील वाचा : Shivsena Vachannama: AIIMS च्या धर्तीवर केईएम रुग्णालय अद्ययावत करणार! बाळासाहेबांच्या नावाने खुले करणार विद्यापीठ

Web Title: Dcm eknath shinde criticized on congress

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 08:18 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…
1

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Sangli Politics: सांगली महापालिकेत सत्तेचा पेच! भाजपची डोकेदुखी वाढली; काँग्रेसचा सत्तास्थापनेसाठी मोठा दावा
2

Sangli Politics: सांगली महापालिकेत सत्तेचा पेच! भाजपची डोकेदुखी वाढली; काँग्रेसचा सत्तास्थापनेसाठी मोठा दावा

Maharashtra Politics: महायुती तुटणार? राजकारणात मोठा भूकंप! दोन्ही पवार एकत्र; भाजपचे काय?
3

Maharashtra Politics: महायुती तुटणार? राजकारणात मोठा भूकंप! दोन्ही पवार एकत्र; भाजपचे काय?

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण
4

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM
Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Jan 17, 2026 | 09:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM
पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

Jan 17, 2026 | 03:19 PM