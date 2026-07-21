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“जनता सत्तेवर बसवू शकते, तर खालीही उतरवू शकते”; दिल्लीतील लाठीचार्जवर अमित ठाकरेंचा संताप, फडणवीसांवरही साधला निशाणा

Updated On: Jul 21, 2026 | 05:10 PM IST
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सारांश

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईनंतर मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची भूमिका घेत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'फेसलेस आंदोलन' या वक्तव्यालाही प्रत्युत्तर दिले.

"जनता सत्तेवर बसवू शकते, तर खालीही उतरवू शकते"; दिल्लीतील लाठीचार्जवर अमित ठाकरेंचा संताप

"जनता सत्तेवर बसवू शकते, तर खालीही उतरवू शकते"; दिल्लीतील लाठीचार्जवर अमित ठाकरेंचा संताप

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विस्तार

मुंबई: दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसरात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कथित लाठीचार्जनंतर देशभरातून विविध राजकीय पक्षांकडून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमित ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईचा निषेध करत त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची भूमिका मांडली.

प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना अमित ठाकरे म्हणाले की, आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झाले असले तरी त्यांना घाबरण्याची गरज नाही. “ज्या विद्यार्थ्यांवर एफआयआर दाखल झाले आहेत, त्यांच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे आहोत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सोनम वांगचूक प्रकरणावरही व्यक्त केली नाराजी

अमित ठाकरे यांनी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाचाही उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, उपोषण करणाऱ्या व्यक्तीशी चर्चा करण्याऐवजी त्यांना हटविण्याची पद्धत लोकशाहीला शोभणारी नाही. “संवाद साधला असता तर हा प्रश्न आधीच सुटला असता,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले. तसेच त्यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे अभिजित दिपके यांची भेट घेतल्याचेही सांगितले.

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“लाडकी बहीण कुठे गेली?” सरकारवर घणाघात

विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईचा उल्लेख करत अमित ठाकरे यांनी सरकारवर सडकून टीका केली. “नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर विद्यार्थी आंदोलन करत असताना त्यांच्यावर लाठीमार केला जातो. मुलींवरही लाठ्या चालवल्या जात आहेत. निवडणुकीत ‘लाडकी बहीण’ची आठवण येते, मग आता प्रश्न विचारणाऱ्या मुलींसाठी ती संवेदनशीलता कुठे गेली?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

फडणवीसांच्या ‘फेसलेस आंदोलन’ वक्तव्यावर प्रत्युत्तर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलनाला “फेसलेस” म्हटल्याच्या पार्श्वभूमीवर अमित ठाकरे यांनीही प्रत्युत्तर दिले. “ज्यांना तुम्ही फेसलेस म्हणत आहात, त्याच जनतेमुळे सरकार सत्तेत आले आहे. जनता सत्तेवर बसवू शकते, तर खालीही उतरवू शकते,” असे ते म्हणाले.

अमित ठाकरे यांनी सरकारने आंदोलकांशी संवाद साधण्याची गरज असल्याचे सांगितले. आंदोलकांना विरोधक किंवा शत्रू समजण्याऐवजी त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. “लोकशाहीत प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकांचा आवाज दाबण्यापेक्षा संवादातून मार्ग काढणे आवश्यक आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.

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दिल्लीतील आंदोलनावरून वाढले राजकीय आरोप-प्रत्यारोप

जंतर-मंतर येथील आंदोलन आणि त्यावरील पोलिस कारवाईनंतर देशातील राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे. विविध विरोधी पक्षांनी आंदोलनकर्त्यांवरील कारवाईचा निषेध केला असून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. तर सरकारकडून कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई केल्याची भूमिका मांडली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील आंदोलन आणि त्यानंतरच्या राजकीय प्रतिक्रिया आगामी काळातही चर्चेचा विषय राहण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Amit thackeray on delhi student protest lathicharge neet jantar mantar

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Published On: Jul 21, 2026 | 05:10 PM

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