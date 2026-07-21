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तणाव वाढला! थेट PM हाऊसबाहेर राहुल आणि प्रियंका गांधींचे धरणे आंदोलन; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी

Updated On: Jul 21, 2026 | 04:26 PM IST
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सारांश

राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, "काल तरुण विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अत्याचाराबद्दल उत्तरे मागण्यासाठी आम्ही पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानापर्यंत मोर्चा काढला आहे. सरकारला ना जबाबदारी घ्यायची आहे, ना संसदेत यावर चर्चा करायची आहे.

तणाव वाढला! थेट PM हाऊसबाहेर राहुल आणि प्रियंका गांधींचे धरणे आंदोलन (Photo Credit- X)

तणाव वाढला! थेट PM हाऊसबाहेर राहुल आणि प्रियंका गांधींचे धरणे आंदोलन (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • तणाव वाढला!
  • थेट PM हाऊसबाहेर राहुल आणि प्रियंका गांधींचे धरणे आंदोलन
  • धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी
नवी दिल्ली: काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाजवळ धरणे आंदोलन केले आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी त्यांनी केली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे देखील या आंदोलनात सामील झाले आहेत. यापूर्वी, काँग्रेस नेत्यांनी मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानापासून पंतप्रधानांच्या निवासस्थानापर्यंत मोर्चा काढला होता. राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, “काल तरुण विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अत्याचाराबद्दल उत्तरे मागण्यासाठी आम्ही पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानापर्यंत मोर्चा काढला आहे. सरकारला ना जबाबदारी घ्यायची आहे, ना संसदेत यावर चर्चा करायची आहे. भारताच्या तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त केल्याबद्दल पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांनी राजीनामा द्यावा.”

यापूर्वी, प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, देशातील विद्यार्थी म्हणत आहेत की त्यांचे भविष्य नाही. पण या सरकारचे मंत्री म्हणत आहेत की ते आपली पदे गमावणार नाहीत. राहुल म्हणाले की, ज्या देशात विद्यार्थी आपले भविष्य गमावतात आणि मंत्री गमावत नाहीत, तिथे न्याय नाही. राहुल गांधी म्हणाले की, सरकारला जबाबदारी घ्यायची नाही. पंतप्रधान मोदींनी हा मुद्दा दोन्ही सभागृहांमध्ये उपस्थित करायला हवा असताना, सरकार जबाबदारी घेत नाहीये.

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स्पर्धा परीक्षा पद्धती उद्ध्वस्त झाली आहे.

राहुल गांधी म्हणाले की, देशातील तरुणांसाठी संधी नाहीत आणि सर्व मार्ग बंद झाले आहेत. एकेकाळी स्पर्धा परीक्षा खुल्या होत्या, पण ती व्यवस्थाही उद्ध्वस्त झाली आहे. त्यांनी आरोप केला की, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी केवळ शिक्षण व्यवस्थेपुरत्या मर्यादित नाहीत, तर त्या त्यांच्या भविष्याशीही संबंधित आहेत.

काही मोठ्या उद्योगांनी शिक्षण व्यवस्थेवर ताबा मिळवला

राहुल गांधी म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना असे वाटते की शिक्षण व्यवस्थेवर काही मोठ्या उद्योगपतींनी आणि एकाच संस्थेने पूर्णपणे ताबा मिळवला आहे. त्यांनी यावर जोर दिला की, हा मुद्दा तरुणांच्या भविष्याशी संबंधित आहे आणि तो केवळ शिक्षणापुरता मर्यादित नाही. देशभरातील विद्यार्थी म्हणत आहेत की देशात त्यांचे कोणतेही भविष्य नाही. ही एक रास्त चिंता आहे आणि सरकारने याचा थेट सामना केला पाहिजे.

काँग्रेस नेत्यांना अटक

आंदोलनादरम्यान, खर्गे आणि राहुल गांधी यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, पोलीस राहुल गांधी यांच्याशी बोलत आहेत. सुखजिंदर सिंग रंधावा आणि चरणजीत सिंग चन्नी यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. आंदोलन संपवण्यासाठी पोलीस आता राहुल गांधी यांच्याशी वाटाघाटी करत आहेत. पोलिसांनी आंदोलनस्थळाजवळ दोन बस उभ्या केल्या आहेत. पोलीस आता सर्व काँग्रेस सदस्यांना ताब्यात घेण्याची तयारी करत असल्याचे मानले जात आहे.

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Web Title: Dharna movement by rahul and priyanka gandhi outside pms house strong demand for dharmendra pradhans resignation

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Published On: Jul 21, 2026 | 04:05 PM

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