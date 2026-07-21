तणाव वाढला! थेट PM हाऊसबाहेर राहुल आणि प्रियंका गांधींचे धरणे आंदोलन; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी

We have marched to PM Modi’s house to demand answers from him for the brutalities against young students yesterday. The Government doesn’t want to take any accountability or does it want to have a debate on it in Parliament. PM and HM must resign for destroying the future of… pic.twitter.com/gnU3ZkRKDx — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 21, 2026
𝐎𝐮𝐫 𝐟𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐢𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭’𝐬 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞. pic.twitter.com/cxWPvQ7O76 — Congress (@INCIndia) July 21, 2026
यापूर्वी, प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, देशातील विद्यार्थी म्हणत आहेत की त्यांचे भविष्य नाही. पण या सरकारचे मंत्री म्हणत आहेत की ते आपली पदे गमावणार नाहीत. राहुल म्हणाले की, ज्या देशात विद्यार्थी आपले भविष्य गमावतात आणि मंत्री गमावत नाहीत, तिथे न्याय नाही. राहुल गांधी म्हणाले की, सरकारला जबाबदारी घ्यायची नाही. पंतप्रधान मोदींनी हा मुद्दा दोन्ही सभागृहांमध्ये उपस्थित करायला हवा असताना, सरकार जबाबदारी घेत नाहीये.
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राहुल गांधी म्हणाले की, देशातील तरुणांसाठी संधी नाहीत आणि सर्व मार्ग बंद झाले आहेत. एकेकाळी स्पर्धा परीक्षा खुल्या होत्या, पण ती व्यवस्थाही उद्ध्वस्त झाली आहे. त्यांनी आरोप केला की, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी केवळ शिक्षण व्यवस्थेपुरत्या मर्यादित नाहीत, तर त्या त्यांच्या भविष्याशीही संबंधित आहेत.
राहुल गांधी म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना असे वाटते की शिक्षण व्यवस्थेवर काही मोठ्या उद्योगपतींनी आणि एकाच संस्थेने पूर्णपणे ताबा मिळवला आहे. त्यांनी यावर जोर दिला की, हा मुद्दा तरुणांच्या भविष्याशी संबंधित आहे आणि तो केवळ शिक्षणापुरता मर्यादित नाही. देशभरातील विद्यार्थी म्हणत आहेत की देशात त्यांचे कोणतेही भविष्य नाही. ही एक रास्त चिंता आहे आणि सरकारने याचा थेट सामना केला पाहिजे.
आंदोलनादरम्यान, खर्गे आणि राहुल गांधी यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, पोलीस राहुल गांधी यांच्याशी बोलत आहेत. सुखजिंदर सिंग रंधावा आणि चरणजीत सिंग चन्नी यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. आंदोलन संपवण्यासाठी पोलीस आता राहुल गांधी यांच्याशी वाटाघाटी करत आहेत. पोलिसांनी आंदोलनस्थळाजवळ दोन बस उभ्या केल्या आहेत. पोलीस आता सर्व काँग्रेस सदस्यांना ताब्यात घेण्याची तयारी करत असल्याचे मानले जात आहे.
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