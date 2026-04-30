पश्चिम बंगालनंतर आता भाजपची नजर ‘या’ सात राज्यांवर; निवडणुकीची मोर्चेबांधणी केली सुरु

नवी दिल्ली : सध्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. पश्चिम बंगालला कुरुक्षेत्राचे युद्ध मानून पूर्ण ताकदीने निवडणूक लढवणारा भाजप हा पक्ष मतदानाच्या दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यानंतर स्वस्थ बसलेला नाही, तर आता पुढच्या लढाईसाठी सज्ज होत आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी ७ राज्यांमध्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. त्यांनी वरिष्ठ नेत्यांसोबत बैठका घेतल्या असून, त्या राज्यांचा दौरा सुरू केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासमवेत उत्तर प्रदेशात गंगा द्रुतगती मार्गाचे उद्घाटन करून आगामी विधानसभा निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले आहे. पुढील वर्षी गोवा, गुजरात, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये निवडणुका होणार आहेत. यापैकी केवळ पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार नाही, तर उर्वरित सर्व राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे आहेत. भाजपने आधीच स्पष्ट केले आहे की, ते उत्तराखंडमध्ये पुष्कर धामी आणि उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवतील.
West Bengal Election 2026 : जहांगीरच्या फाल्टा परिसरात लाठीचार्ज, EVM मध्ये भाजपच्या बटणावर टेप आढळल्याचा आरोप
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी उत्तर प्रदेश अत्यंत महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच भाजपचे चाणक्य, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे निकटचे सहकारी आणि भाजपचे सरचिटणीस विनोद तावडे यांच्यावर येथील प्रत्यक्ष कामाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तावडे यांना सध्या भाजपमधील एकमेव प्रमोद महाजन-शैलीचे नेते मानले जाते. ते कोणत्याही नेत्याशी किंवा पक्षाशी समन्वय साधण्यात, मैत्री करण्यात आणि संवाद साधण्यात पारंगत मानले जातात. प्रमोद महाजन यांच्याप्रमाणेच, ते आपली पोहोच अशक्य मानत नाहीत.
राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीन यांच्या महत्त्वपूर्ण सूचना
भाजप अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी आपल्या नेत्यांना या सर्व राज्यांना भेट देण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या योजनांची प्रत्यक्ष जमिनीवर किती पोहोच आहे याचा आढावा घ्या. ज्यांना अद्याप कोणतीही योजना मिळालेली नाही, त्यांना ती मिळेल याची खात्री करा. हा त्यांचा हक्क आहे, हे जनतेला सांगा. त्यांनी विधानसभा स्तरावरील सक्रिय नेत्यांची यादीही बोलावली आहे. त्यांनी राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांशी वैयक्तिक बैठका घेऊन गटबाजी संपवण्याचे कामही सुरू केले आहे. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि आसामसह पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालांची इतर पक्ष सध्या वाट पाहत असतानाच, भाजपने या राज्यांमध्ये निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे.