Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • After West Bengal The Bjp Now Sets Its Sights On Seven States Election Preparations Have Begun

पश्चिम बंगालनंतर आता भाजपची नजर ‘या’ सात राज्यांवर; निवडणुकीची मोर्चेबांधणी केली सुरु

पुढील वर्षी गोवा, गुजरात, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये निवडणुका होणार आहेत. यापैकी केवळ पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार नाही.

Updated On: Apr 30, 2026 | 07:24 AM
७ राज्यांत निवडणुकीची मोर्चेबांधणी

७ राज्यांत निवडणुकीची मोर्चेबांधणी

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्ली : सध्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. पश्चिम बंगालला कुरुक्षेत्राचे युद्ध मानून पूर्ण ताकदीने निवडणूक लढवणारा भाजप हा पक्ष मतदानाच्या दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यानंतर स्वस्थ बसलेला नाही, तर आता पुढच्या लढाईसाठी सज्ज होत आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी ७ राज्यांमध्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. त्यांनी वरिष्ठ नेत्यांसोबत बैठका घेतल्या असून, त्या राज्यांचा दौरा सुरू केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासमवेत उत्तर प्रदेशात गंगा द्रुतगती मार्गाचे उद्घाटन करून आगामी विधानसभा निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले आहे. पुढील वर्षी गोवा, गुजरात, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये निवडणुका होणार आहेत. यापैकी केवळ पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार नाही, तर उर्वरित सर्व राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे आहेत. भाजपने आधीच स्पष्ट केले आहे की, ते उत्तराखंडमध्ये पुष्कर धामी आणि उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवतील.

West Bengal Election 2026 : जहांगीरच्या फाल्टा परिसरात लाठीचार्ज, EVM मध्ये भाजपच्या बटणावर टेप आढळल्याचा आरोप

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी उत्तर प्रदेश अत्यंत महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच भाजपचे चाणक्य, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे निकटचे सहकारी आणि भाजपचे सरचिटणीस विनोद तावडे यांच्यावर येथील प्रत्यक्ष कामाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तावडे यांना सध्या भाजपमधील एकमेव प्रमोद महाजन-शैलीचे नेते मानले जाते. ते कोणत्याही नेत्याशी किंवा पक्षाशी समन्वय साधण्यात, मैत्री करण्यात आणि संवाद साधण्यात पारंगत मानले जातात. प्रमोद महाजन यांच्याप्रमाणेच, ते आपली पोहोच अशक्य मानत नाहीत.

राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीन यांच्या महत्त्वपूर्ण सूचना

भाजप अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी आपल्या नेत्यांना या सर्व राज्यांना भेट देण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या योजनांची प्रत्यक्ष जमिनीवर किती पोहोच आहे याचा आढावा घ्या. ज्यांना अद्याप कोणतीही योजना मिळालेली नाही, त्यांना ती मिळेल याची खात्री करा. हा त्यांचा हक्क आहे, हे जनतेला सांगा. त्यांनी विधानसभा स्तरावरील सक्रिय नेत्यांची यादीही बोलावली आहे. त्यांनी राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांशी वैयक्तिक बैठका घेऊन गटबाजी संपवण्याचे कामही सुरू केले आहे. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि आसामसह पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालांची इतर पक्ष सध्या वाट पाहत असतानाच, भाजपने या राज्यांमध्ये निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे.

Web Title: After west bengal the bjp now sets its sights on seven states election preparations have begun

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 07:18 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम लवकरच होणार जाहीर; अडीच वर्षांपासून जागा रिक्त
1

विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम लवकरच होणार जाहीर; अडीच वर्षांपासून जागा रिक्त

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा
2

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

पंतप्रधान मोदींच्या ‘त्या’ आवाहनाचा राज ठाकरेंकडून खरपूस समाचार; म्हणाले, ‘मग शेकडो गाड्यांचा ताफा…’
3

पंतप्रधान मोदींच्या ‘त्या’ आवाहनाचा राज ठाकरेंकडून खरपूस समाचार; म्हणाले, ‘मग शेकडो गाड्यांचा ताफा…’

Assam CM Oath : सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार हिमंता बिस्व सरमा; गुवाहाटीत समारंभाची तयारी सुरु
4

Assam CM Oath : सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार हिमंता बिस्व सरमा; गुवाहाटीत समारंभाची तयारी सुरु

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
International Family Day: ‘घर असावे घरासारखे…’ आज आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन; जाणून घ्या नात्यांची वीण कशी जपायची?

International Family Day: ‘घर असावे घरासारखे…’ आज आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन; जाणून घ्या नात्यांची वीण कशी जपायची?

May 15, 2026 | 07:30 AM
सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

May 15, 2026 | 07:15 AM
Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

May 15, 2026 | 07:05 AM
पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

May 15, 2026 | 04:15 AM
Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

May 15, 2026 | 02:35 AM
‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 12:30 AM
IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

May 14, 2026 | 11:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM