Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपची महत्त्वपूर्ण रणनीती; निवडणुकीपर्यंत मतदारांना ठेवणार एकत्र

Updated On: Jun 16, 2026 | 08:32 AM IST
जाहिरात
सारांश

भाजपकडून या हालचालींबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नसली तरी निवडणुकीपर्यंत पक्षाच्या मतदारांमध्ये समन्वय आणि एकजूट कायम ठेवण्यावर भर दिला जात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपची महत्त्वपूर्ण रणनीती; निवडणुकीपर्यंत मतदारांना ठेवणार एकत्र

विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपची महत्त्वपूर्ण रणनीती; निवडणुकीपर्यंत मतदारांना ठेवणार एकत्र

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सातारा : सातारा-सांगली स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीची रंगत वाढत असताना प्रमुख राजकीय पक्षांकडून मतदारांच्या संरक्षणासाठी आणि पक्षनिष्ठा कायम राखण्यासाठी विविध रणनीती आखल्या जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून भाजपने आपल्या समर्थक स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांना निवडणुकीपर्यंत एकत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

सातारा जिल्ह्यातील शेंद्रे परिसरात भाजपच्या पदाधिकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत निवडणुकीतील गणिते, मतदानाची तयारी आणि पक्षाची भूमिका यावर चर्चा करण्यात आल्याचे समजते. बैठकीनंतर काही सदस्यांना पुढील काही दिवसांसाठी एका नियोजित ठिकाणी हलविण्यात आल्याची माहिती राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे.

Aaditya Thackeray : आमच्या खासदारांवर आमचा अंधविश्वास; ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांवर आदित्य ठाकरेंची प्रतिक्रिया

राज्यातील विधान परिषद निवडणुकांमध्ये क्रॉस व्होटिंग आणि मतफुटीच्या शक्यता लक्षात घेऊन विविध पक्षांकडून अशा प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जातात. यंदाही निवडणुकीतील प्रत्येक मताचे महत्त्व वाढल्याने सर्वच पक्षांनी आपल्या मतदारांशी सातत्याने संपर्क ठेवण्यावर भर दिला आहे.

सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतील राजकीय समीकरणे अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट नसल्याने या मतदारसंघातील निवडणुकीकडे राज्यभराचे लक्ष लागले आहे. महायुतीतील काही स्थानिक पातळीवरील मतभेद, तसेच मित्रपक्षांच्या कार्यकर्त्यांमधील नाराजी याबाबतही विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी कोणते राजकीय चित्र समोर येते, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

भाजपकडून या हालचालींबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नसली तरी निवडणुकीपर्यंत पक्षाच्या मतदारांमध्ये समन्वय आणि एकजूट कायम ठेवण्यावर भर दिला जात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, १८ जून रोजी होणाऱ्या मतदानापूर्वी सर्वच पक्षांकडून राजकीय हालचालींना आणखी वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या या निवडणुकीत प्रत्येक मत निर्णायक ठरणार असल्याने पुढील काही दिवस सातारा आणि सांगलीच्या राजकारणासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहेत.

Maharashtra Politics : ‘…तर आम्हाला आमच्या पर्यायांचा विचार करावा लागेल’; शंभूराज देसाईंचं मोठं विधान

Web Title: Bjp to keep voters united until the legislative council elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 08:32 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics : ‘…तर आम्हाला आमच्या पर्यायांचा विचार करावा लागेल’; शंभूराज देसाईंचं मोठं विधान
1

Maharashtra Politics : ‘…तर आम्हाला आमच्या पर्यायांचा विचार करावा लागेल’; शंभूराज देसाईंचं मोठं विधान

‘मोदी सरकार दबाव आणि भीतीचं राजकारण करतंय’; नाना पटोलेंचे टीकास्त्र
2

‘मोदी सरकार दबाव आणि भीतीचं राजकारण करतंय’; नाना पटोलेंचे टीकास्त्र

Abhijit Dipke Jaipur assault: कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना जयपूरमध्ये मारहाण
3

Abhijit Dipke Jaipur assault: कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना जयपूरमध्ये मारहाण

भाजप-राष्ट्रवादीचे ‘तळ्यात मळ्यात; स्पष्ट बहुमत असूनही ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’चा मार्ग; महायुतीला क्रॉस व्होटिंगची धास्ती?
4

भाजप-राष्ट्रवादीचे ‘तळ्यात मळ्यात; स्पष्ट बहुमत असूनही ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’चा मार्ग; महायुतीला क्रॉस व्होटिंगची धास्ती?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपची महत्त्वपूर्ण रणनीती; निवडणुकीपर्यंत मतदारांना ठेवणार एकत्र

विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपची महत्त्वपूर्ण रणनीती; निवडणुकीपर्यंत मतदारांना ठेवणार एकत्र

Jun 16, 2026 | 08:32 AM
Pune Crime: तरुणीला पाण्यात ढकलून आरोपीनेही मारली उडी; तरुण वाचला मात्र…

Pune Crime: तरुणीला पाण्यात ढकलून आरोपीनेही मारली उडी; तरुण वाचला मात्र…

Jun 16, 2026 | 08:30 AM
Travel News : सुंदरतेसाठी प्रसिद्ध आहेत महाराष्ट्रातील हे 5 शहर, बजेट ट्रिपसाठी परफेक्ट पर्याय

Travel News : सुंदरतेसाठी प्रसिद्ध आहेत महाराष्ट्रातील हे 5 शहर, बजेट ट्रिपसाठी परफेक्ट पर्याय

Jun 16, 2026 | 08:25 AM
वजन- अपचनाचा त्रास कायमचा होईल कमी! सकाळी उठल्यानंतर न चुकता करा ‘या’ पेयाचे सेवन, पारंपरिक उपायांनी करा दिवसाची सुरुवात

वजन- अपचनाचा त्रास कायमचा होईल कमी! सकाळी उठल्यानंतर न चुकता करा ‘या’ पेयाचे सेवन, पारंपरिक उपायांनी करा दिवसाची सुरुवात

Jun 16, 2026 | 08:04 AM
साध्या डोसाला द्या हेल्दी ट्विस्ट! वाटीभर मुगाचा वापर करून बनवा टेस्टी कुरकुरीत पनीर स्टफ्ड डोसा, नोट करा रेसिपी

साध्या डोसाला द्या हेल्दी ट्विस्ट! वाटीभर मुगाचा वापर करून बनवा टेस्टी कुरकुरीत पनीर स्टफ्ड डोसा, नोट करा रेसिपी

Jun 16, 2026 | 08:00 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरांनी पुन्हा घेतली झेप, चांदीही वधारली! किंमती पाहून ग्राहकांची चिंता वाढली

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरांनी पुन्हा घेतली झेप, चांदीही वधारली! किंमती पाहून ग्राहकांची चिंता वाढली

Jun 16, 2026 | 07:56 AM
महाराष्ट्रासह देशातील 16 राज्यांना पावसाची अद्याप प्रतीक्षाच; कमी पावसामुळे चिंतेचे ढग कायम

महाराष्ट्रासह देशातील 16 राज्यांना पावसाची अद्याप प्रतीक्षाच; कमी पावसामुळे चिंतेचे ढग कायम

Jun 16, 2026 | 07:03 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा