विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपची महत्त्वपूर्ण रणनीती; निवडणुकीपर्यंत मतदारांना ठेवणार एकत्र

सातारा : सातारा-सांगली स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीची रंगत वाढत असताना प्रमुख राजकीय पक्षांकडून मतदारांच्या संरक्षणासाठी आणि पक्षनिष्ठा कायम राखण्यासाठी विविध रणनीती आखल्या जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून भाजपने आपल्या समर्थक स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांना निवडणुकीपर्यंत एकत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
सातारा जिल्ह्यातील शेंद्रे परिसरात भाजपच्या पदाधिकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत निवडणुकीतील गणिते, मतदानाची तयारी आणि पक्षाची भूमिका यावर चर्चा करण्यात आल्याचे समजते. बैठकीनंतर काही सदस्यांना पुढील काही दिवसांसाठी एका नियोजित ठिकाणी हलविण्यात आल्याची माहिती राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे.
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राज्यातील विधान परिषद निवडणुकांमध्ये क्रॉस व्होटिंग आणि मतफुटीच्या शक्यता लक्षात घेऊन विविध पक्षांकडून अशा प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जातात. यंदाही निवडणुकीतील प्रत्येक मताचे महत्त्व वाढल्याने सर्वच पक्षांनी आपल्या मतदारांशी सातत्याने संपर्क ठेवण्यावर भर दिला आहे.
सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतील राजकीय समीकरणे अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट नसल्याने या मतदारसंघातील निवडणुकीकडे राज्यभराचे लक्ष लागले आहे. महायुतीतील काही स्थानिक पातळीवरील मतभेद, तसेच मित्रपक्षांच्या कार्यकर्त्यांमधील नाराजी याबाबतही विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी कोणते राजकीय चित्र समोर येते, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
भाजपकडून या हालचालींबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नसली तरी निवडणुकीपर्यंत पक्षाच्या मतदारांमध्ये समन्वय आणि एकजूट कायम ठेवण्यावर भर दिला जात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, १८ जून रोजी होणाऱ्या मतदानापूर्वी सर्वच पक्षांकडून राजकीय हालचालींना आणखी वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या या निवडणुकीत प्रत्येक मत निर्णायक ठरणार असल्याने पुढील काही दिवस सातारा आणि सांगलीच्या राजकारणासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
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