Nitesh Rane : नितेश राणे भाजपच्या विजयाने हरखला! हसूच थांबेना, आदित्य ठाकरेला डिवचले, ‘जय श्रीराम’ म्हणत शेअर केला व्हिडिओ

Nitesh Rane On BMC Election News Marathi : महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या निकालांचे ट्रेंड यावेळी भाजप सरकारचे संकेत देत आहेत. भाजप पहिल्यांदाच बीएमसी काबीज करण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून येत आहे. उद्धव यांच्या शिवसेनेशी झालेल्या चुरशीच्या लढतीनंतर, भाजपने एक मोठी झेप घेतली आहे. बीएमसी निवडणूक २०२६ च्या ट्रेंडमध्ये, भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती १०९ जागांसह आघाडीवर आहे, तर ठाकरे बंधू ६४ जागांवर घसरलेले दिसत आहेत. बीएमसी (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) निवडणुकीच्या निकालांमध्ये भाजप बाळासाहेब ठाकरेंचा वारसा संपवत असल्याचे दिसून येत आहे. ठाकरे बंधू त्यांचा गड वाचवण्यासाठी आले होते, परंतु ते बीएमसीचा मुकुट राखू शकतील असे वाटत नाही. या विजयानंतर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली. भाजप आमदार नितेश राणे यांनी शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख् उद्धव ठाकरे यांच्यावर बोचरी टीका केली आहे. मुंबई महापालिकेतील निकालाचे कल स्पष्ट होताच भाजप आमदार नितेश राणे यांनी सोशल मीडियावरुन एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांनी ट्वीटरवरुन एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे.
या पोस्टमध्ये नितेश राणे जोरजोरात हसताना पाहायला मिळत आहे. या व्हिडीओद्वारे त्यांनी उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांना डिवचले आहे. तसेच त्यांना खोचक टोला लगावला आहे. उद्धवजी आणि पेंग्विन ला… जय श्री राम!, असे नितेश राणे यांनी म्हटले आहे. एकीकडे मुंबईतील सत्तेच्या चाव्या कोणाकडे जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र नितेश राणे यांच्या या प्रतिक्रियेने राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे.
उद्धवजी आणि पेंग्विन ला जय श्री राम 🚩🚩 pic.twitter.com/HCz2aSp43y — Nitesh Rane (@NiteshNRane) January 16, 2026
यापूर्वी ही नितेश राणे यांनी ठाकरे गटावर टीका केली असून “येथे वातावरण बिघडवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. ठाकरे बंधू हिंदूंमध्ये फूट पाडण्यासाठी एकत्र आले आहेत. ते मराठीच्या नावाखाली राजकारण करत आहेत.” उत्तर प्रदेशातील आपले हिंदू बंधू आणि भगिनी आदित्य आणि अमित ठाकरेंपेक्षा चांगले मराठी बोलतात. ठाकरे बंधूंना मतदान करणे म्हणजे त्यांच्या वडिलांना मतदान करणे, जे पाकिस्तानात आहेत. जेव्हा त्यांचे खासदार निवडून आले, तेव्हा पाकिस्तानात रॅली काढण्यात आल्या आणि “पाकिस्तान झिंदाबाद” च्या घोषणा देण्यात आल्या. “हे सरकार आमचे आहे, हे सरकार हिंदूंचे आहे, हे लक्षात ठेवा.”
मुंबईतील गोरेगाव येथील प्रचार सभेत ते म्हणाले, “केवळ गरीब हिंदूंवरच मराठी का कडक केली जात आहे? मदरशांमध्येही मराठी बोलली पाहिजे, उर्दू का? हे सरकार हिंदूंचे आहे, तुम्ही या समजुतीने जगले पाहिजे. लक्षात ठेवा, ही महादेवाची भूमी आहे. येथे फक्त “आय लव्ह महादेव” बॅनर लावले जातील. या हिंदू राज्यात हिंदूंकडे वाईट नजरेने पाहणाऱ्यांना आम्ही सहन करणार नाही.” “हा कोणाच्याही बापाचा पाकिस्तान नाही.”
नितेश राणे पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हिंदू समुदायाचे आहेत, म्हणून हिंदू समाज सुरक्षित ठेवणे आपले कर्तव्य आहे. जर तुम्ही आमच्या हिंदूंना त्रास देण्याचा प्रयत्न केला तर ते महागात पडेल. आणि मग शुक्रवारीही त्रास होईल. मी हा संदेश घेऊन जात आहे: हिंदू म्हणून येथे पूर्ण उत्साहाने हिंदू सण साजरे करा. येथे फक्त “मला महादेव आवडतो” हे मान्य केले जाईल. इतर कोणालाही स्थान नाही. या प्रभागात आमच्या हिंदू बहिणीला निवडून द्या; या भागाला भगवे रंगवणे ही आमची जबाबदारी आहे. मी तुम्हाला खात्री देतो की आम्ही येथील सर्व मागण्या पूर्ण करू.” असं नितेश राणेंनी म्हटलं आहे.