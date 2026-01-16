Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Rahul Gandhi on Municipal Election: मतचोरी हे राष्ट्रविरोधी कृत्य….;’ महाराष्ट्र निवडणूक आयोगावर राहुल गांधींचा निशाणा

वाद संपवण्यासाठी, आयोगाने म्हैसूर पेंट्स अँड वार्निश लिमिटेडची फक्त पारंपारिक शाई वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत वापरली जाणारी शाई आहे

Jan 16, 2026 | 03:24 PM
  • महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीवर  राहुल गांधींचा निशाणा
  • बोटावरील शाई सहजपणे पुसली जात असल्याच्या मुद्द्यावरून राहुल गांधींची टिका
  • बोगस मतदार अशा प्रकारे वारंवार बोगस मतदानाची  सर्वाधिक शक्यता
Rahul Gandhi on BMC Election 2026: राज्यातील महापालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत आहे. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच महापालिका निवडणुकांध्ये भाजपने मुसंडी मारली आहे. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड यांसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकांवर भाजप विजयाकडे वाटचाल सुरू केली आहे. पण या सर्व निकालांवर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी जोरदार हल्लाबोल करत संताप व्यक्त केला आहे.

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या मतदानादरम्यान बोटावरील शाई सहजपणे पुसून टाकली जात असल्याच व्हिडीओ समोर आला. यावरून राहुल गांधी यांनी याला लोकशाहीची थट्टा असल्याची टिका केली आहे. तर त्याचवेळी निवडणूक आयोगाने मात्र या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चौकशीचे आदेश दिले आहे. (BMC Election 2026) 

Municipal Election Result 2026: शरद पवारांना मोठा हादरा! अनेक शहरांत तुतारी फैल; काकापेक्षा पुतण्या सरस

मत चोरणे हा देशविरोधी कायदा  : राहुल गांधी

महाराष्ट्रातील महारापालिका निवडणुकांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या शाईच्या गुणवत्तेबाबत राज्यभरातील मतदारांकडून प्रश्न उपस्थित केले गेले. हे प्रकरण आता राष्ट्रीय स्तरावर पोहचले आहे. राहुल गांधी यांनी ट्विटर एक्स वर प्रतिक्रीया देताना निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक आयोग नागरिकांची दिशाभूल करत आहे. लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास उडत चालला आहे. मतचोरणे हा देशविरोधी कायदा आहे.” अशी टिका राहुल गांधी यांनी केली आहे.

संपूर्ण वाद काय आहे?

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) सह महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका संस्थांसाठी गुरुवारी मतदान झाले. मतदान प्रक्रिया सुरू असतानाच मतदान केलेल्या मतदाराच्या बोटावरील शाई एसीटोन किंवा इतर रसायनांनी सहजपणे पुसली जाते, असे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागले. यावरून शाई पुसून बोगस मतदार वारंवार मतदान करू शकतात, असा आरोप विरोधकांकडून होऊ लागला. बोगस मतदार अशा प्रकारे वारंवार फसवे मतदान करू शकतात, जर शाई कायमची नसेल तर त्यामुळे फसव्या मतदानाची शक्यता वाढते, जे निवडणूक निष्पक्षतेच्या विरुद्ध आहेय

सरकार आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका

पण त्याचवेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले. शाईवरून होणाऱ्या वादावरून राज्य निवडणूक सुरूवातीला आयोग मागे पडल्याचे दिसून आले. पण प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी, आयोगाकडून मार्कर पेनच्या गुणवत्तेची आणि व्हायरल व्हिडिओची सविस्तर चौकशी करेल. व्हिडिओमध्ये दाखवलेली शाई खरी आहे की खोडसाळपणा आहे हे निश्चित केले जाईल. खबरदारी म्हणून, आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीत मार्कर पेन वापरला जाणार नाही.” असे जाहीर केले. (Municipal Election Result 2026)

भाजपची राज्यात मोठी ‘लाट’! ९०० हून अधिक जागांवर सर्वात मोठ्या पक्षाची झेप; ठाकरेंचा बालेकिल्ला ढासळला

आयोग जुन्या तंत्रज्ञानाकडे परतणार

वाद संपवण्यासाठी, आयोगाने म्हैसूर पेंट्स अँड वार्निश लिमिटेडची फक्त पारंपारिक शाई वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत वापरली जाणारी शाई आहे आणि ती पुसणे जवळजवळ अशक्य आहे. आयोग राज्यभरातून मार्कर पेनचे यादृच्छिक नमुने देखील गोळा करेल आणि ते प्रयोगशाळेच्या चाचणीसाठी पाठवेल.

 

 

Jan 16, 2026 | 03:21 PM

