मतमोजणीनंतरही शरद पवार यांचा पक्ष, राष्ट्रवादी-सपा, कुठेही चांगली कामगिरी करताना दिसत नाही. राज्यातील २,१०० वॉर्डमधील ट्रेंडनुसार शरद पवार यांचा पक्ष केवळ २७ जागावर आहे. पक्षासाठी ही अतिशय निराशाजनक कामगिरी आहे. राज्यात अशी अनेक शहरे आहेत जिथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष – शरदचंद्र पवार यांना अद्याप खातेही उघडता आलेले नाही.
राज्यातील सर्वात मोठी महानगरपालिका असलेल्या मुंबईत राष्ट्रवादी-शपाचे खाते उघडले नाही आहे. बीएमसीकडे २२७ वॉर्ड आहेत, परंतु शरद पवारांना खातेही उघडता आले नाही आहे आहे. मुंबईच्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक प्रतिमेचा विचार करता हा राष्ट्रवादी-शपाला मोठा धक्का आहे. ठाणे आणि मीरा भाईंदरमध्ये पक्ष प्रत्येकी चार जागांवर आघाडीवर आहेत. तथापि, पुणे, कल्याण, नवी मुंबई, उल्हासनगर, वसई-विजय नगर यासारख्या शहरांमध्ये राष्ट्रवादी-सपाला त्यांचे खातेही उघडता आले नाही.
जळगाव, धुळे, इचलकरंजी, नांदेड, परभणी, जालना, चंद्रपूर, अमरावती, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक आणि पनवेल ही राज्यातील अशी शहरे आहेत जिथे शरद पवार यांच्या पक्षाच्या एकाही उमेदवाराला आघाडी मिळालेली नाही. या निवडणुकीत शरद पवारांचा पक्ष पराभूत होत असल्याचे दिसून येत असले तरी, त्यांचे पुतणे अजित पवार त्यांच्या काकांपेक्षा चार पट जास्त जागांवर आघाडीवर आहेत.
राज्यात महापालिका निवडणुकीच्या निकालांच्या ट्रेंडवरून असे दिसून येते की अजित पवार यांचा पक्ष, राष्ट्रवादी सध्या ११४ वॉर्डांमध्ये आघाडीवर आहे. याचा अर्थ शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवार त्यांच्या काकांच्या पक्षापेक्षा पाच पट जास्त जागांवर आघाडीवर आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की राष्ट्रवादी आणि शपा राज्यातील निवडणुका काँग्रेसपासून स्वतंत्रपणे लढवत आहेत. या निवडणुकीतील मनसेच्या कामगिरीच्या तुलनेत, मनसेची कामगिरी राष्ट्रवादी आणि सपा यांच्याशी तुलनात्मक आहे. राज्यात सध्या मनसेचे १७ उमेदवार आघाडीवर आहेत.
