Municipal Election Result 2026: शरद पवारांना मोठा हादरा! अनेक शहरांत तुतारी फैल; काकापेक्षा पुतण्या सरस

Election news महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे एकेकाळी केंद्रबिंदू मानल्या जाणाऱ्या शरद पवार यांच्या गटासाठी महाराष्ट्राच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचे निकाल चांगली बातमी घेऊन आलेले नाहीत.

Updated On: Jan 16, 2026 | 03:08 PM
शरद पवारांना मोठा हादरा! अनेक शहरांत तुतारी फैल; काकापेक्षा पुतण्या सरस (Photo Credit - X)

  • शरद पवारांना मोठा हादरा!
  • अनेक शहरांत तुतारी फैल
  • काकापेक्षा पुतण्या सरस
Municipal Election Result 2026 Marathi News: राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महासंग्रामाचा आज निकाल जाहीर होत असून, संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘कमळ’ जोमाने फुलल्याचे चित्र दिसत आहे. आतापर्यंत हाती आलेल्या कलानुसार, भारतीय जनता पक्षाने (BJP) राज्यात ऐतिहासिक मुसंडी मारली असून ९०५ जागापेक्षा आघाडी घेतली पण सगळ्यात मोठा धक्का म्हणजे शरद पवार यांना लागल आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे एकेकाळी केंद्रबिंदू मानल्या जाणाऱ्या शरद पवार यांच्या गटासाठी महाराष्ट्राच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचे निकाल चांगली बातमी घेऊन आलेले नाहीत.

मतमोजणीनंतरही शरद पवार यांचा पक्ष, राष्ट्रवादी-सपा, कुठेही चांगली कामगिरी करताना दिसत नाही. राज्यातील २,१०० वॉर्डमधील ट्रेंडनुसार शरद पवार यांचा पक्ष केवळ २७ जागावर आहे. पक्षासाठी ही अतिशय निराशाजनक कामगिरी आहे. राज्यात अशी अनेक शहरे आहेत जिथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष – शरदचंद्र पवार यांना अद्याप खातेही उघडता आलेले नाही.

राज्यातील सर्वात मोठी महानगरपालिका असलेल्या मुंबईत राष्ट्रवादी-शपाचे खाते उघडले नाही आहे. बीएमसीकडे २२७ वॉर्ड आहेत, परंतु शरद पवारांना खातेही उघडता आले नाही आहे आहे. मुंबईच्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक प्रतिमेचा विचार करता हा राष्ट्रवादी-शपाला मोठा धक्का आहे. ठाणे आणि मीरा भाईंदरमध्ये पक्ष प्रत्येकी चार जागांवर आघाडीवर आहेत. तथापि, पुणे, कल्याण, नवी मुंबई, उल्हासनगर, वसई-विजय नगर यासारख्या शहरांमध्ये राष्ट्रवादी-सपाला त्यांचे खातेही उघडता आले नाही.

BMC Election Result 2026: मुंबईत ठाकरे बंधू एकत्र अन् जनता गेली दूर; दरेकर म्हणाले…

जळगाव, धुळे, इचलकरंजी, नांदेड, परभणी, जालना, चंद्रपूर, अमरावती, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक आणि पनवेल ही राज्यातील अशी शहरे आहेत जिथे शरद पवार यांच्या पक्षाच्या एकाही उमेदवाराला आघाडी मिळालेली नाही. या निवडणुकीत शरद पवारांचा पक्ष पराभूत होत असल्याचे दिसून येत असले तरी, त्यांचे पुतणे अजित पवार त्यांच्या काकांपेक्षा चार पट जास्त जागांवर आघाडीवर आहेत.

राज्यात महापालिका निवडणुकीच्या निकालांच्या ट्रेंडवरून असे दिसून येते की अजित पवार यांचा पक्ष, राष्ट्रवादी सध्या ११४ वॉर्डांमध्ये आघाडीवर आहे. याचा अर्थ शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवार त्यांच्या काकांच्या पक्षापेक्षा पाच पट जास्त जागांवर आघाडीवर आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की राष्ट्रवादी आणि शपा राज्यातील निवडणुका काँग्रेसपासून स्वतंत्रपणे लढवत आहेत. या निवडणुकीतील मनसेच्या कामगिरीच्या तुलनेत, मनसेची कामगिरी राष्ट्रवादी आणि सपा यांच्याशी तुलनात्मक आहे. राज्यात सध्या मनसेचे १७ उमेदवार आघाडीवर आहेत.

BMC Elections 2026 : मुंबईत सर्वात धक्कादायक विजय! BMC मध्ये पहिला उत्तर भारतीय उमेदवार विजयी, ठाकरे बंधूंना धक्का

Published On: Jan 16, 2026 | 03:08 PM

