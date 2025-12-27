Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Digvijaya Singhs Post Before Cwc Meeting Raises Questions Within Congress

Congress CWC Meeting: CWC बैठकीआधी मोदींचा फोटो शेअर; दिग्विजय सिंहांच्या पोस्टमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ

दिग्विजय सिंह यांनी काँग्रेस कोअर किमिटीच्या बैठकीपूर्वीच ही पोस्ट केली होती. त्यानंतर ते स्वत: बैठकीला उपस्थित होते या वस्तुस्थितीमुळे या पोस्टचे महत्त्व आणखी वाढले आहे.

Updated On: Dec 27, 2025 | 02:57 PM
Digvijaya Singh social media post,

Congress CWC Meeting: CWC बैठकीआधी मोदींचा फोटो शेअर; दिग्विजय सिंहांच्या पोस्टमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ

Follow Us:
Follow Us:
  • दिग्विजय सिंह यांची CWC बैठकीआधी सोशल मीडिया पोस्ट
  • काँग्रेस नेतृत्वाला अप्रत्यक्ष ताकीद
  • तळागाळातील कार्यकर्त्यांची गरज
Congress CWC Meeting: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक सुरू होण्यापूर्वी सोशल मीडियावर एक पोस्ट पोस्ट केली, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा एक जुना फोटो शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये नरेंद्र मोदी लालकृष्ण अडवाणींच्या पायाशी बसलेले दिसत आहेत. दिग्विजय सिंह यांनी फोटोला, “आरएसएसचा एक तळागाळातील स्वयंसेवक आणि भाजपचा तळागाळातील कार्यकर्ता तळागाळातून मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान झाला… ही संघटनेची शक्ती आहे.” अशी कॅप्शन दिली आहे. पण त्यांच्या या सोशल मीडिया पोस्टमुळे मात्र काँग्रेसच्या गोटात चर्चांना उधाण आले आहे.

दिग्विजय सिंह यांची सोशल मीडिया पोस्ट काँग्रेस नेतृत्वाला ही अप्रत्यक्ष ताकीद आहे का? असा महत्त्वाचा प्रश्न या पोस्टमधून उपस्थित होत आहे. तसेच पक्षात तळागाळातील कार्यकर्त्यांची कमतरता असल्याचे दिग्विजय सिंहांकडून काँग्रेस नेतृत्वाला सुचवले आहेत का? हा प्रश्न आता काँग्रेससह संपूर्ण राजकीय वर्तुळातून उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, दिग्विजय सिंह यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये पंतप्रधान मोदींसह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनाही टॅग केले आहे, ज्यामुळे राजकीय वातावरण आणखीच तापले आहे.

Mumbai Local : मुंबईकरांनो, 28 डिसेंबरला रेल्वेच्या ‘या’ मार्गावर मेगाब्लॉक, कसं असेल वेळापत्रक?

मिळालेल्या माहितीनुसार, दिग्विजय सिंह यांनी काँग्रेस (Congress) कोअर किमिटीच्या बैठकीपूर्वीच ही पोस्ट केली होती. त्यानंतर ते स्वत: बैठकीला उपस्थित होते या वस्तुस्थितीमुळे या पोस्टचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. नेमके याच वेळेला दिग्विजय सिंह यांनी केलेल्या पोस्टमुळे अधिक महत्त्वाचा बनला आहे. दरम्यान, गेल्या आठवड्यातच म्हणजे, १९ डिसेंबर रोजी, दिग्विजय सिंह यांनी राहुल गांधींना एका पोस्टमध्ये थेट संदेश पाठवला होता, “काँग्रेसकडे लक्ष द्या. आपल्याला व्यावहारिक विकेंद्रीकरण दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. मला आशा आहे की तुम्ही ते कराल, परंतु ते समजणे सोपे नाही.” असं त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं होतं.

दिग्विजय सिंह यांना नेमकं म्हणायचं काय?

दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये, दिग्विजय सिंह यांनी काँग्रेस पक्षातील संघटनात्मक सुधारणांच्या गरजेकडेही लक्ष वेधले. राहुल गांधींना टॅग करत त्यांनी म्हटले की, सामाजिक आणि आर्थिक मुद्द्यांबद्दल राहुल गांधींची (Rahul Gandhi)  समज पूर्णपणे अचूक आहे आणि त्यासाठी त्यांना पूर्ण गुण मिळण्यास पात्र आहे. पण आता भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या संघटनेकडे समान लक्ष देण्याची वेळ आली आहे.

उत्तर भारतात थंडीची लाटच; डोंगराळ भागांत बर्फवृष्टी, जनजीवनावर मोठा परिणाम

दिग्विजय सिंह यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये काय म्हटले?

दिग्विजय सिंह यांनी लिहिले की, ज्याप्रमाणे निवडणूक आयोगाला सुधारणांची आवश्यकता आहे, त्याचप्रमाणे काँग्रेस पक्षातही संरचनात्मक बदल आवश्यक आहेत. तुम्ही “संघटना निर्मिती” निश्चितच सुरू केली आहे, परंतु पक्ष अधिक व्यावहारिक आणि विकेंद्रित पद्धतीने चालवला पाहिजे. राहुल गांधी हे करू शकतात, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, या या पोस्टबद्दल विचारले असता, दिग्विजय सिंह यांनी थेट “मी संघटनेचा समर्थक आहे. मी संघाचा आणि मोदीजींचा कट्टर विरोधक आहे. मी फक्त संघटनेचे कौतुक केले आहे.” असे उत्तर दिले.

 

 

Web Title: Digvijaya singhs post before cwc meeting raises questions within congress

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 02:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मणिकर्णिका घाटावर बुलडोझर चालवला, मोदींनी जनतेची माफी मागावी, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा
1

मणिकर्णिका घाटावर बुलडोझर चालवला, मोदींनी जनतेची माफी मागावी, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

Sangli Politics: सांगली महापालिकेत सत्तेचा पेच! भाजपची डोकेदुखी वाढली; काँग्रेसचा सत्तास्थापनेसाठी मोठा दावा
2

Sangli Politics: सांगली महापालिकेत सत्तेचा पेच! भाजपची डोकेदुखी वाढली; काँग्रेसचा सत्तास्थापनेसाठी मोठा दावा

जिल्हा परिषद अन् पंचायत समिती निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्या; काँग्रेसचं निवडणूक आयुक्तांसह मुख्यमंत्र्यांना पत्र
3

जिल्हा परिषद अन् पंचायत समिती निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्या; काँग्रेसचं निवडणूक आयुक्तांसह मुख्यमंत्र्यांना पत्र

काँग्रेसचे पाच शहरात महापौर, राज्यातील नगरसेवकांची संख्या…; हर्षवर्धन सपकाळांनी दिली माहिती
4

काँग्रेसचे पाच शहरात महापौर, राज्यातील नगरसेवकांची संख्या…; हर्षवर्धन सपकाळांनी दिली माहिती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Zodiac Sign: सर्वार्थ सिद्धी योगाचा मेष राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Zodiac Sign: सर्वार्थ सिद्धी योगाचा मेष राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Jan 19, 2026 | 08:38 AM
Vasai Crime: मंदिरात मंगळसूत्र बांधून लग्नाचा भास; वसईत अल्पवयीन शाळकरी मुलीवर लैंगिक अत्याचार, आरोपीवर POCSO कारवाई

Vasai Crime: मंदिरात मंगळसूत्र बांधून लग्नाचा भास; वसईत अल्पवयीन शाळकरी मुलीवर लैंगिक अत्याचार, आरोपीवर POCSO कारवाई

Jan 19, 2026 | 08:33 AM
IND vs NZ : न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका गमावल्यानंतर शुभमन गिलने केले मोठे वक्तव्य! कर्णधार म्हणाला – ‘खूप निराशा झाली…’

IND vs NZ : न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका गमावल्यानंतर शुभमन गिलने केले मोठे वक्तव्य! कर्णधार म्हणाला – ‘खूप निराशा झाली…’

Jan 19, 2026 | 08:30 AM
Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या दरांचा खेळ सुरूच! तुमच्या शहरात किती आहे आजचा भाव?

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या दरांचा खेळ सुरूच! तुमच्या शहरात किती आहे आजचा भाव?

Jan 19, 2026 | 08:26 AM
Numberlogy: माघ महिन्याच्या पहिल्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Numberlogy: माघ महिन्याच्या पहिल्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Jan 19, 2026 | 08:08 AM
Weekly Horoscope: नवीन वर्षातील तिसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Weekly Horoscope: नवीन वर्षातील तिसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Jan 19, 2026 | 07:05 AM
Google Translate चा खेळ खल्लास? OpenAI ने केला सायलेंट धमाका! ChatGPT साठी आणलं नवं फीचर

Google Translate चा खेळ खल्लास? OpenAI ने केला सायलेंट धमाका! ChatGPT साठी आणलं नवं फीचर

Jan 19, 2026 | 06:23 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM