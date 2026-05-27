Car Price Hike: महागाईचा मोठा झटका! तुमची आवडती कार 1 जूनपासून होणार महाग, जाणून घ्या किती वाढणार किंमत

नव्याने वाढवण्यात आलेल्या किमती १ जूनपासून अंमलात येतील. याचा अर्थ असा की, या तारखेनंतर कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना अधिक किंमत मोजावी लागेल. या दरवाढीमागील प्रमुख कारण म्हणून ‘ह्युंदाई मोटर’ने (Hyundai Motor) वस्तूंच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ नमूद केली आहे.
याव्यतिरिक्त, उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे, ज्याचा परिणाम कंपनीच्या उत्पादन प्रक्रियेवर झाला आहे. कंपनीने असेही स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या दैनंदिन कामकाजाशी संबंधित खर्चातही वाढ झाली आहे. या सर्व घटकांचा विचार करून, कंपनीने आपल्या वाहनांच्या किमतींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारे, वाढत्या खर्चाच्या दबावामुळे कंपनीने कारच्या किमती वाढवल्या आहेत आणि हा बदल १ जूनपासून लागू होईल.
कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, ही दरवाढ सर्वच मॉडेल्ससाठी एकसमान नसेल. या बदलाची व्याप्ती संबंधित कार मॉडेल, व्हेरिएंट आणि त्यातील वैशिष्ट्यांच्या आधारे निश्चित केली जाईल. याचा अर्थ असा की एन्ट्री-लेव्हल हॅचबॅक्सपासून ते SUVs आणि प्रीमियम मॉडेल्सपर्यंत प्रत्येक वाहनाच्या किमतीत वेगवेगळा बदल दिसून येऊ शकतो. तथापि, कंपनीने अद्याप नवीन किमतींची संपूर्ण आणि मॉडेलनिहाय यादी जाहीर केलेली नाही.
कंपनी आपल्या लोकप्रिय ‘400 सीरीज’ (Triumph 400 Series) मधील मोटरसायकलींच्या किमती वाढवण्याच्या तयारीत आहे. जर तुम्ही Triumph Speed 400, Scrambler 400 किंवा अगदी अलीकडेच लाँच झालेली नवीन Thruxton 400 खरेदी करण्याचा प्लॅन करत असाल, तर 1 जून 2026 पूर्वी ती बुक करणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या गाड्यांच्या किमतीत 5 हजार रुपयांपासून ते 10 हजार रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते.
