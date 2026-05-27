  Automobile » Major Blow From Inflation Your Favorite Car To Become More Expensive Starting June 1st

Car Price Hike: महागाईचा मोठा झटका! तुमची आवडती कार 1 जूनपासून होणार महाग, जाणून घ्या किती वाढणार किंमत

Updated On: May 27, 2026 | 04:49 PM IST
सारांश

ह्युंदाईने १ जूनपासून गाड्यांच्या किमतीत वाढ केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार १२,८०० रुपयांनी वाढ होणार आहे. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की वाढता खर्च आणि कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे हा निर्णय घेणे आवश्यक ठरले.

महागाईचा मोठा झटका! तुमची आवडती कार 1 जूनपासून होणार महाग (Photo Credit- X)

Car Price Hike News: महागाईची लाट भारतात सुसाट वाहत आहे. रोज काही ना काही वाढीव वाढ कुठे ना कुठे होत आहे. इंधन असो की सोने भारतीय नागरिकांची खिशाला कात्री लागणारच आहे. आता वाहनधारकानां मोठा झटका लागणार आहे. ह्युंदाईने १ जूनपासून गाड्यांच्या किमतीत वाढ केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार १२,८०० रुपयांनी वाढ होणार आहे. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की वाढता खर्च आणि कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे हा निर्णय घेणे आवश्यक ठरले. तथापि, ग्राहकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न केले असून, केवळ अत्यावश्यक खर्चातील वाढच किमतींमध्ये समाविष्ट केली जात असल्याचे कंपनीने नमूद केले आहे.

नवीन किमती कधीपासून लागू होतील?

नव्याने वाढवण्यात आलेल्या किमती १ जूनपासून अंमलात येतील. याचा अर्थ असा की, या तारखेनंतर कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना अधिक किंमत मोजावी लागेल. या दरवाढीमागील प्रमुख कारण म्हणून ‘ह्युंदाई मोटर’ने (Hyundai Motor) वस्तूंच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ नमूद केली आहे.

वाहनांच्या किमती का वाढवण्यात आल्या?

याव्यतिरिक्त, उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे, ज्याचा परिणाम कंपनीच्या उत्पादन प्रक्रियेवर झाला आहे. कंपनीने असेही स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या दैनंदिन कामकाजाशी संबंधित खर्चातही वाढ झाली आहे. या सर्व घटकांचा विचार करून, कंपनीने आपल्या वाहनांच्या किमतींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारे, वाढत्या खर्चाच्या दबावामुळे कंपनीने कारच्या किमती वाढवल्या आहेत आणि हा बदल १ जूनपासून लागू होईल.

मॉडेल्सनुसार परिणामात तफावत

कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, ही दरवाढ सर्वच मॉडेल्ससाठी एकसमान नसेल. या बदलाची व्याप्ती संबंधित कार मॉडेल, व्हेरिएंट आणि त्यातील वैशिष्ट्यांच्या आधारे निश्चित केली जाईल. याचा अर्थ असा की एन्ट्री-लेव्हल हॅचबॅक्सपासून ते SUVs आणि प्रीमियम मॉडेल्सपर्यंत प्रत्येक वाहनाच्या किमतीत वेगवेगळा बदल दिसून येऊ शकतो. तथापि, कंपनीने अद्याप नवीन किमतींची संपूर्ण आणि मॉडेलनिहाय यादी जाहीर केलेली नाही.

कंपनी आपल्या लोकप्रिय ‘400 सीरीज’ (Triumph 400 Series) मधील मोटरसायकलींच्या किमती वाढवण्याच्या तयारीत आहे. जर तुम्ही Triumph Speed 400, Scrambler 400 किंवा अगदी अलीकडेच लाँच झालेली नवीन Thruxton 400 खरेदी करण्याचा प्लॅन करत असाल, तर 1 जून 2026 पूर्वी ती बुक करणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या गाड्यांच्या किमतीत 5 हजार रुपयांपासून ते 10 हजार रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते.

Published On: May 27, 2026 | 04:49 PM

