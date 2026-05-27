MLC Election 2026: महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला फायनल! भाजप ११, शिवसेना ४ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस २ जागा लढवणार

MLC Election 2026: राज्यातील विधान परिषदेच्या १७ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला अखेर निश्चित झाल्याची माहिती समोर आली आहे. महायुतीच्या या जागावाटपात अखेर भाजप सर्वाधिक ११ जागांवर उमेदवार उभे करणार आहे. तर शिवसेना शिंदे गटाला ४ आणि राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाला २ जागा मिळणार असल्याचे समजते. या फॉर्म्युल्यावर लवकरच अधिकृत शिक्का मोर्तब होणार असल्याची शक्यता आहे.
महायुतीमधील जागावाटपात पेच दिवसेंदिवस वाढत चालला होता. त्यातच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतली. घेतली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादीचे काही वरिष्ठे नेतेमंडळीही उपस्थित होती.
दिल्लीतील या बैठकीनंतरच महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित झाल्याचे सांगितले जात आहे.माहितीनुसार, परभणी- हिंगोली, ठाणे आणि कोकणतील काही जागा शिंदे गटाच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता आहे.पण नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर आणि जालन्यातील जागांबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार याच्या गटाला पुणे आणि कोकण या दोन महत्त्वाच्या जागा मिळाल्याची माहिती आहे. तर रायगड-कोकण मतदारसंघातून सुनील तटकरे यांच्या मुलाला उमेदवारी मिळणार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. तर पुणे मतदारसंघासाठी पक्षातील ४ ते ५ इच्छुक नेते प्रयत्नशील असल्याची माहिती आहे.
राज्यातील आगामी विधान परिषद निवडणुकीसाठी १८ जून रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ या वेळेत मतदान प्रक्रिया होणार आहे. तर मतमोजणी २२ जून रोजी पार पडणार आहे. विधान परिषदेसाठी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत १ जून आहे. २ जून रोजी अर्जांची छाननी होणार आहे. तर, ४ जून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांत विविध पक्षांकडून उमेदवारांची नावे जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
भाजप ११ जागा
सांगली-सातारा
सोलापूर
अहिल्यानगर
जळगाव
नाशिक
नांदेड
नागपूर
अमरावती
यवतमाळ-वाशिम
भंडारा-गोंदिया
वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली
ठाणे
परभणी-हिंगोली
छत्रपती संभाजीनगर-जालना
पुणे
कोकण