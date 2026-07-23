‘पोलिसांकडे ड्रग्स सहज उपलब्ध होतात का?’ व्हायरल व्हिडिओवरून जयंत पाटील यांचा सरकारला सवाल

मुंबईतील एका पोलिस कर्मचाऱ्याचा कथित धमकीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले आहे. या प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे नेते जयंत पाटील यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत, “पोलिस धमकी देतात म्हणजे त्यांच्याकडे ड्रग्स सहज उपलब्ध होतात का?” असा सवाल उपस्थित केला आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
जयंत पाटील म्हणाले की, एका व्हिडिओमध्ये पोलीस आंदोलक विद्यार्थ्यांना धमकावताना दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. अशा प्रकारची भाषा वापरणे अत्यंत गंभीर असून, आज आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना घाबरवले जात आहे, तर उद्या सामान्य नागरिकांनाही अशाच पद्धतीने खोट्या प्रकरणात अडकवले जाऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करत जयंत पाटील म्हणाले की, अशा घटनांमुळे लोकांचा पोलीस यंत्रणेवरील विश्वास कमी होतो. वाढत्या ड्रग्स प्रकरणांचा मुद्दा आपण यापूर्वीही विधानसभेत उपस्थित केला होता. काही पोलिसांचे ड्रग्स माफियांशी संबंध असल्याचा संशय व्यक्त करत त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.
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आपल्या अधिकृत ‘X’ काऊण्टवरून ते म्हणाले, “मागील अधिवेशनात आम्ही ड्रग्स माफिया आणि पोलिस यंत्रणेतील संभाव्य संगनमताचा मुद्दा उपस्थित केला होता.”
“आज एका पोलीस कर्मचाऱ्याने आंदोलनातील विद्यार्थ्यांना “ड्रग्सचं पाकीट खिशात टाकून आत टाकू” अशी धमकी दिल्याचा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. जर असे वक्तव्य झाले असेल, तर त्यामागील सत्य समोर आलेच पाहिजे.”
“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी. शांततेने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना धमकावणे लोकशाहीला शोभणारे नाही.”
मागील अधिवेशनात आम्ही ड्रग्स माफिया आणि पोलिस यंत्रणेतील संभाव्य संगनमताचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आज एका पोलीस कर्मचाऱ्याने आंदोलनातील विद्यार्थ्यांना “ड्रग्सचं पाकीट खिशात टाकून आत टाकू” अशी धमकी दिल्याचा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. जर असे वक्तव्य झाले असेल, तर त्यामागील सत्य… pic.twitter.com/s0qUagTdHG — Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) July 23, 2026
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका कथित व्हिडिओमध्ये मुंबई पोलिसांचा एक कर्मचारी एका तरुणाला “पुन्हा दिसलास तर ५० ग्रॅमची पावडर टाकेन” अशी धमकी देताना ऐकू येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या व्हिडिओनंतर विविध राजकीय पक्षांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.
या प्रकरणाचा उल्लेख मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही पत्रकार परिषदेत केला होता. त्यांनी, “अशी पावडर पोलिसांकडे येते कुठून? संबंधित पोलीस स्वतः ड्रग्स सप्लायर आहे का?” असा सवाल उपस्थित केला होता.
’50 ग्रॅम पावडर टाकेन…’ पोलिसांच्या व्हायरल व्हिडिओवरून राज ठाकरे आक्रमक, ‘पोलीस ड्रग्स सप्लायर आहे का?’ असा सवाल केला उपस्थित
या वादानंतर मुंबई पोलिसांनी संबंधित कर्मचारी पवन सांगळे, जो सायन पोलीस ठाण्यात चालक म्हणून कार्यरत असल्याची माहिती आहे, याला निलंबित करण्यात आल्याचे सांगितले आहे. प्रकरणाची विभागीय चौकशी सुरू असून पुढील कारवाई अहवालानंतर केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.