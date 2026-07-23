गुरुवार, 23 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘पोलीस गुंडगिरी तात्काळ थांबवा’; विद्यार्थ्यांवरील कारवाईवर हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक, DGP-CP यांची घेतली भेट

Updated On: Jul 23, 2026 | 06:11 PM IST
जाहिरात
सारांश

विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाई, पत्रकारांना अडवणे आणि कथित दडपशाहीच्या घटनांवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी DGP आणि मुंबई पोलीस आयुक्तांची भेट घेत कारवाईची मागणी केली. ड्रग्ज प्रकरणातील व्हायरल व्हिडिओची चौकशी करून संबंधित पोलिसावर कठोर कारवाई करण्याचीही मागणी करण्यात आली.

'पोलीस गुंडगिरी तात्काळ थांबवा'; विद्यार्थ्यांवरील कारवाईवर हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक, DGP-CP यांची घेतली भेट

'पोलीस गुंडगिरी तात्काळ थांबवा'; विद्यार्थ्यांवरील कारवाईवर हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक, DGP-CP यांची घेतली भेट

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पेपरफुटी प्रकरणी संतप्त तरुणाई रस्त्यावर उतरून न्याय मागत असताना पोलिसांचे वागणे मात्र ‘सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या ब्रिद वाक्यानुसार नसून त्याच्या उलटे ते वागत आहेत. पोलीस गुंडगिरी करत आहेत, लहान मुलांवरही बेछुटपणे लाठीहल्ला करत आहेत, मुलींवरही लाठीहल्ला करत आहेत. पोलीस हे बळाचा वापर करून लोकशाहीने आंदोलनाचा दिलेला अधिकार चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे तात्काळ थांबले पाहिजे. महाराष्ट्रात हे पोलीसराज काँग्रेस पक्ष खपवून घेणार नाही, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य नसीम खान, आमदार भाई जगताप यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने पोलीस महासंचालक सदानंद दाते व मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांची भेट घेऊन आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून सुरु असलेल्या दडपशाहीच्या घटना थांबवणिण्याची मागणी केली. तसेच पत्रकारांना वार्तांकन करताना अडवणे धक्काबुक्की करणे, ताब्यात यासारख्या घटना थांबविल्या पाहिजेत अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.

“पोलिसांनी सरकारचे हस्तक असल्यासारखे वागू नये”

या भेटीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान पोलीस अत्याचाराचे अनेक प्रकार उघड झाले आहेत, पोलिसांनी त्यांचे काम कायद्यानुसार करावे, सरकारचे हस्तक असल्यासारखे वागू नये. जे चालले आहे ते ताबडतोब थांबवले पाहिजे.”

Vijay Wadettiwar: ‘विद्यार्थ्यांवर लाठीमार अन् ड्रग्जची धमकी हा लोकशाहीवर हल्ला’; विजय वडेट्टीवार यांचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल

“राज्यात ड्रग्जचे रॅकेट सुरु आहे तो पोलिसांकरवीच चालवले जात आहे काय, असा संशय आजच्या एका व्हिडिओमुळे बळावत आहे. विद्यार्थ्यांवर ड्रग्जचे खोटे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देणाऱ्या या पोलिसाला सेवेतून तात्काळ बरखास्त करून अटक करा व त्याची चौकशी करा अशी मागणीही यावेळी केली. या पोलिसाची चौकशी सुरु असून अहवालानंतर कारवाई करू असे महासंचालक आणि पोलीस आयुक्तांनी सांगितले. तसेच राज्यातील सर्व पोलीस अधिक्षकांना सुचनाही देण्यात येतील असेही आश्वस्त करण्यात आले आहे,” असे सपकाळ यांनी सांगितले.

“आंदोलनाचा पुढचा कार्यक्रम जाहीर करणार”

पेपरफुटी प्रकरणी तरुण अत्यंत आक्रमक झालेला असून देशभर त्यांचा आक्रोश दिसत आहे. राहुल गांधी यांनीही हाच मुद्दा गांभिर्याने घेत सर्वात आधी छात्रों की गुंज हे अभियान सुरु केलेले आहे. महाराष्ट्रातही काँग्रेस पक्ष सातत्याने या प्रश्नी सर्व जिल्ह्यात आंदोलन करत आहे. या सर्वांचा उद्देश हा केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा व परिक्षा पद्धतीत सुधारणा करावी हा आहे. अनेक पक्ष व संघटना आंदोलन करत आहेत. याप्रश्नावर महाविकास आघाडी एक बैठक घेऊन आंदोलनाचा पुढचा कार्यक्रम जाहीर करेल असेही सपकाळ म्हणाले.

’50 ग्रॅम पावडर टाकेन…’ पोलिसांच्या व्हायरल व्हिडिओवरून राज ठाकरे आक्रमक, ‘पोलीस ड्रग्स सप्लायर आहे का?’ असा सवाल केला उपस्थित

“कुंभकर्ण जागा झाला” अण्णा हजारेंच्या आंदोलनावरून टीका

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, कुंभकर्ण जागा झाला हे दोन घटनातून दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सर्व प्रकरणावर एक ट्विट केले आहे, ते विधान खोटारडेच आहे तर दुसरीकडे अण्णा हजारे सुद्धा जागे झाले आहेत आता अण्णांनी पुन्हा झोपी जावू नये, असे सपकाळ म्हणाले.. या शिष्टमंडळात प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस धनंजय शिंदे, ॲड. कल्याणी माणगावे यांचा समावेश होता.

Web Title: Harshvardhan sapkal police action student protest dgp meeting

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 23, 2026 | 06:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CJP ची देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा; ‘Every District, One Day, One Demand’ मोहिमेला उद्यापासून सुरुवात
1

CJP ची देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा; ‘Every District, One Day, One Demand’ मोहिमेला उद्यापासून सुरुवात

Jantar Mantar Protest : ‘विद्यार्थ्यांना मिळाली रफ्तार’ रस्त्यावर उतरली रॅपर मंडळी! Emiway नेही दिली साथ
2

Jantar Mantar Protest : ‘विद्यार्थ्यांना मिळाली रफ्तार’ रस्त्यावर उतरली रॅपर मंडळी! Emiway नेही दिली साथ

CJP Protest: विद्यार्थी जिथे सांगतील तिथे चर्चेला तयार!; केंद्र सरकारची मोठी ऑफर
3

CJP Protest: विद्यार्थी जिथे सांगतील तिथे चर्चेला तयार!; केंद्र सरकारची मोठी ऑफर

’50 ग्रॅम पावडर टाकेन…’ पोलिसांच्या व्हायरल व्हिडिओवरून राज ठाकरे आक्रमक, ‘पोलीस ड्रग्स सप्लायर आहे का?’ असा सवाल केला उपस्थित
4

’50 ग्रॅम पावडर टाकेन…’ पोलिसांच्या व्हायरल व्हिडिओवरून राज ठाकरे आक्रमक, ‘पोलीस ड्रग्स सप्लायर आहे का?’ असा सवाल केला उपस्थित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘पोलीस गुंडगिरी तात्काळ थांबवा’; विद्यार्थ्यांवरील कारवाईवर हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक, DGP-CP यांची घेतली भेट

‘पोलीस गुंडगिरी तात्काळ थांबवा’; विद्यार्थ्यांवरील कारवाईवर हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक, DGP-CP यांची घेतली भेट

Jul 23, 2026 | 06:11 PM
Babel Mandeb: होर्मूझनंतर Red Seaमध्ये हुथींची नाकेबंदी; सौदी तेलाच्या टँकर्सनी बदलला मार्ग, भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंता

Babel Mandeb: होर्मूझनंतर Red Seaमध्ये हुथींची नाकेबंदी; सौदी तेलाच्या टँकर्सनी बदलला मार्ग, भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंता

Jul 23, 2026 | 06:03 PM
WTC 2027 चे महायुद्ध कधी होणार? कोण मारणार बाजी? ICC ने केली जाहीर केली तारीख अन्…

WTC 2027 चे महायुद्ध कधी होणार? कोण मारणार बाजी? ICC ने केली जाहीर केली तारीख अन्…

Jul 23, 2026 | 05:51 PM
US Saudi Deal: इराणला रोखण्यासाठी अमेरिकेची सौदीच्या खांद्यावर बंदूक; युरेनियम संवर्धन सूट आणि ‘हा’ करार ठरणार गेमचेंजर

US Saudi Deal: इराणला रोखण्यासाठी अमेरिकेची सौदीच्या खांद्यावर बंदूक; युरेनियम संवर्धन सूट आणि ‘हा’ करार ठरणार गेमचेंजर

Jul 23, 2026 | 05:41 PM
Matang samaj protest: १ ऑगस्टला मुंबईवर १ लाख लोकांचा धडक मोर्चा; सचिन साठे यांनी सरकारला दिला थेट इशारा

Matang samaj protest: १ ऑगस्टला मुंबईवर १ लाख लोकांचा धडक मोर्चा; सचिन साठे यांनी सरकारला दिला थेट इशारा

Jul 23, 2026 | 05:40 PM
Satara News: सातारा पालिकेत राजकीय घडामोडी! उदयनराजे समर्थक नगरसेवकांची दांडी; अवघ्या ३० मिनिटांत ४६ विषयांना मंजुरी

Satara News: सातारा पालिकेत राजकीय घडामोडी! उदयनराजे समर्थक नगरसेवकांची दांडी; अवघ्या ३० मिनिटांत ४६ विषयांना मंजुरी

Jul 23, 2026 | 05:38 PM
सारा अली खान बनली कल्याण ज्वेलर्सची नवी ब्रँड ॲम्बेसेडर; ‘अंतरा’ कलेक्शनसाठी नवीन मोहीम लॉन्च

सारा अली खान बनली कल्याण ज्वेलर्सची नवी ब्रँड ॲम्बेसेडर; ‘अंतरा’ कलेक्शनसाठी नवीन मोहीम लॉन्च

Jul 23, 2026 | 05:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा