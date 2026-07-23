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‘विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर राजकीय पोळी भाजणं बंद करा, हिंमत असेल तर…’, देवेंद्र फडणवीसांचा राहुल गांधीवर जोरदार घणाघात

Updated On: Jul 23, 2026 | 08:04 PM IST
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सारांश

Devendra Fadnavis on Rahul Gandhi: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधी आणि ठाकरे बंधूंवर जोरदार हल्लाबोल केला. रस्त्यावरील राजकारण सोडून संसदेत चर्चा करण्याचे आव्हान देत त्यांनी महाविकास आघाडीच्या काळातील टीईटी घोटाळ्याची आठवण करून दिली.

देवेंद्र फडणवीसांचा राहुल गांधीवर जोरदार घणाघात (Photo Credit- X)

देवेंद्र फडणवीसांचा राहुल गांधीवर जोरदार घणाघात (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर राजकीय पोळी भाजणं बंद करा, हिंमत असेल तर…’
  • देवेंद्र फडणवीसांचा राहुल गांधीवर जोरदार घणाघात
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मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी गुरुवारी नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून सुरू असलेल्या आंदोलनांवरून विरोधी पक्षांवर टीका केली. त्यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आणि इतर विरोधी पक्षांना ‘रस्त्यावरील राजकारण’ करण्याऐवजी हा मुद्दा संसदेत मांडण्याचे आव्हान दिले. पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, जर विरोधी पक्षांना विद्यार्थ्यांच्या हिताची खरोखरच काळजी असेल, तर त्यांनी संसदीय चर्चेत सहभागी व्हावे आणि लोकशाही संस्थांच्या माध्यमातून सरकारला जबाबदार धरावे.

विद्यार्थ्यांची काळजी असेल तर संसदेत चर्चेला सामोरे जा…

ते म्हणाले, “मी राहुल गांधी आणि संपूर्ण विरोधी पक्षाला आव्हान देतो की, पळून जाणे थांबवून संसदेतील चर्चेला सामोरे जा. जर तुम्हाला विद्यार्थ्यांची खरोखरच काळजी असेल, तर थोडे धाडस दाखवा. लोकशाहीत निर्णय संसदेत घेतले जातात, रस्त्यावर नाही. जर तुमचा भारताच्या संविधानावर विश्वास असेल, तर संसदेत चर्चा करा आणि तिथेच उत्तरांची मागणी करा. तुमच्याकडे व्यावहारिक सूचना असतील, तर त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला जबाबदार धरा. तुमचा राजकीय अजेंडा पुढे नेण्यासाठी या विद्यार्थी आंदोलनांचा वापर करणे थांबवा.”


मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी केवळ संवादातूनच खऱ्या अर्थाने तोडगा निघू शकतो. पेपरफुटीत सहभागी असलेल्यांना शिक्षा देण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यासह, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपक्रमांचा त्यांनी उल्लेख केला. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नीट फेरपरीक्षा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरळीतपणे पार पडली. विद्यार्थी आनंदी असून आनंद साजरा करत आहेत. परीक्षा अशाच पद्धतीने घेतल्या पाहिजेत.

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काँग्रेस शासित राज्यांमधील पेपरफुटीचे काय?

काँग्रेस पक्षाच्या पूर्वीच्या कार्यपद्धतीवर निशाणा साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विरोधी पक्ष चर्चेसाठी अजिबात तयार नाही. त्यांच्या कार्यकाळात कर्नाटक, तेलंगणा आणि राजस्थानमध्ये पेपरफुटी कशी झाली, याचे स्पष्टीकरण काँग्रेस पक्षाने दिले पाहिजे. त्यांच्या राज्य सरकारांच्या काळात झालेले घोटाळे उघडकीस आणले जातील. संपूर्ण अराजकता पसरवणे हा त्यांचा हेतू आहे.

सर्वात मोठा TET घोटाळा उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रीपदातच झाला

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी २६ जुलै रोजी मुंबईत काढलेल्या निषेध मोर्चाच्या घोषणेवर भाष्य करताना, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) घोटाळ्याशी संबंधित जुन्या आरोपांचा संदर्भ दिला. फडणवीस म्हणाले, “मला सर्वांना आठवण करून द्यायची आहे की, राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठा टीईटी घोटाळा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना झाला होता आणि त्यात वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांचा सहभाग होता. त्यांच्या कार्यकाळात, अनुत्तीर्ण उमेदवारांना बेकायदेशीरपणे उत्तीर्ण करण्यात आले. याउलट, जेव्हा आमच्या प्रशासनाला टीईटी परीक्षेत अनियमितता आढळली, तेव्हा आम्ही परीक्षा होण्यापूर्वीच गुन्हेगारांना पकडले. त्यांनी इतरांवर बोट दाखवण्याऐवजी स्वतःच्या चुका लपवणे थांबवले पाहिजे.”

Vijay Wadettiwar: ‘विद्यार्थ्यांवर लाठीमार अन् ड्रग्जची धमकी हा लोकशाहीवर हल्ला’; विजय वडेट्टीवार यांचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल

Web Title: Devendra fadnavis launches a scathing attack on rahul gandhi

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Published On: Jul 23, 2026 | 08:04 PM

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