‘विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर राजकीय पोळी भाजणं बंद करा, हिंमत असेल तर…’, देवेंद्र फडणवीसांचा राहुल गांधीवर जोरदार घणाघात

ते म्हणाले, “मी राहुल गांधी आणि संपूर्ण विरोधी पक्षाला आव्हान देतो की, पळून जाणे थांबवून संसदेतील चर्चेला सामोरे जा. जर तुम्हाला विद्यार्थ्यांची खरोखरच काळजी असेल, तर थोडे धाडस दाखवा. लोकशाहीत निर्णय संसदेत घेतले जातात, रस्त्यावर नाही. जर तुमचा भारताच्या संविधानावर विश्वास असेल, तर संसदेत चर्चा करा आणि तिथेच उत्तरांची मागणी करा. तुमच्याकडे व्यावहारिक सूचना असतील, तर त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला जबाबदार धरा. तुमचा राजकीय अजेंडा पुढे नेण्यासाठी या विद्यार्थी आंदोलनांचा वापर करणे थांबवा.”
मैं राहुल गांधी इनको चुनौती देता हूं कि यदि उनमें हिम्मत है, यदि वे सचमुच विद्यार्थियों का हित चाहते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं और संविधान में विश्वास करते हैं, तो वे इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करें। (मुंबई | 23-7-2026)#Maharashtra #Mumbai pic.twitter.com/bDR3IPdkNv — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 23, 2026
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी केवळ संवादातूनच खऱ्या अर्थाने तोडगा निघू शकतो. पेपरफुटीत सहभागी असलेल्यांना शिक्षा देण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यासह, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपक्रमांचा त्यांनी उल्लेख केला. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नीट फेरपरीक्षा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरळीतपणे पार पडली. विद्यार्थी आनंदी असून आनंद साजरा करत आहेत. परीक्षा अशाच पद्धतीने घेतल्या पाहिजेत.
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काँग्रेस पक्षाच्या पूर्वीच्या कार्यपद्धतीवर निशाणा साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विरोधी पक्ष चर्चेसाठी अजिबात तयार नाही. त्यांच्या कार्यकाळात कर्नाटक, तेलंगणा आणि राजस्थानमध्ये पेपरफुटी कशी झाली, याचे स्पष्टीकरण काँग्रेस पक्षाने दिले पाहिजे. त्यांच्या राज्य सरकारांच्या काळात झालेले घोटाळे उघडकीस आणले जातील. संपूर्ण अराजकता पसरवणे हा त्यांचा हेतू आहे.
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी २६ जुलै रोजी मुंबईत काढलेल्या निषेध मोर्चाच्या घोषणेवर भाष्य करताना, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) घोटाळ्याशी संबंधित जुन्या आरोपांचा संदर्भ दिला. फडणवीस म्हणाले, “मला सर्वांना आठवण करून द्यायची आहे की, राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठा टीईटी घोटाळा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना झाला होता आणि त्यात वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांचा सहभाग होता. त्यांच्या कार्यकाळात, अनुत्तीर्ण उमेदवारांना बेकायदेशीरपणे उत्तीर्ण करण्यात आले. याउलट, जेव्हा आमच्या प्रशासनाला टीईटी परीक्षेत अनियमितता आढळली, तेव्हा आम्ही परीक्षा होण्यापूर्वीच गुन्हेगारांना पकडले. त्यांनी इतरांवर बोट दाखवण्याऐवजी स्वतःच्या चुका लपवणे थांबवले पाहिजे.”
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