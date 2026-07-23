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क्रिकेटविश्व हादरलं! ‘बेबी बॉस’ Vaibhav Suryavanshi ने झिम्बाब्वेला केले उद्ध्वस्त; अर्धशतक अन्…

Updated On: Jul 23, 2026 | 07:28 PM IST
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सारांश

India Vs Zimbabwe Live: हरारे येथे सध्या भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात पहिला टी 20 सामना सुरू आहे. झिम्बाब्वेने प्रथम फलंदाजी करून भारताला 126 रन्सचे टार्गेट दिले होते.

क्रिकेटविश्व हादरलं! ‘बेबी बॉस’ Vaibhav Suryavanshi ने झिम्बाब्वेला केले उद्ध्वस्त; अर्धशतक अन्…

वैभव सूर्यवंशीचे अर्धशतक (फोटो - ians)

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विस्तार

भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामना सुरू 
वैभव सूर्यवंशीची शानदार खेळी 
50 रन्स करून भारताला दिली शानदार सुरुवात

India Vs Zimbabwe  1st T20 Match Live Updates: हरारे येथे सध्या भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात पहिला टी 20 सामना सुरू आहे. झिम्बाब्वेने प्रथम फलंदाजी करून भारताला 126 रन्सचे टार्गेट दिले होते. त्यानंतर भारताच्या वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्माने डावाची सुरुवात केली. वैभव सूर्यवंशीने शानदार अर्धशतकी खेळी केली आहे. हरारे येथे वैभवचे वादळ घोंघावले आहे.

झिम्बाब्वेने प्रथम फलंदाजी केली आणि भारतीय संघाला 126 रन्सचे टार्गेट दिले होते. भारताकडून अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशीने शानदार सुरुवात करून दिली. अभिषेक शर्मा अपयशी ठरला. तो केवळ 1 रन करून आउट झाला. मात्र इंग्लंड दौऱ्यात रन्स करण्यात अपयशी ठरलेल्या वैभव सूर्यवंशीने आजच्या सामन्यात अक्षरश: सिक्स अन् फोर मारत वादळी खेळी केली. वैभव सूर्यवंशीने 18 बॉलमध्ये शानदार 50 रन्सची वादळी खेळी केली. अर्धशतक जायवर देखील तो थांबला नाही. मोठा फटका मारण्याच्या नादात तो 50 रन्सवर आउट झाला. मात्र आजच्या खेळीने त्याने भारतीय चाहत्यांची मने जिंकली.

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आयर्लंड दौऱ्यात वैभवला संधी देण्यात आली नव्हती. मात्र त्यानंतर इंग्लंडविरुद्धच्या सिरिजमध्ये तीन सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला खेळवण्यात आले होते. मात्र या तीनही सामन्यात तो त्याच्या कामगिरीला साजेशी खेळी करू शकला नव्हता. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सिरिजमध्ये त्याला स्थान देण्यात आले आहे. पहिल्याच सामन्यात त्याने जबरदस्त खेळी केली आहे. शानदार अर्धशतक लगावत आपला फॉर्म दाखवून दिला आहे.

भारताची गोलंदाजी

भारतीय संघाच्या गोलंदाजांनी अत्यंत अचूक आणि भेदक गोलंदाजी केल्याचे पाहायला मिळाले. मयंक यादवने पॉवरप्लेमध्ये अचूक मारा करत 2 महत्वाच्या विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर भारताने अत्यंत चांगली गोलंदाजी केल्याचे पाहायला मिळाले. अशोक शर्माला या सामन्यात एकही विकेट प्राप्त करता आली नाही. प्रिन्स यादवने एक विकेट पटकावली. तसेच शिवम दुबेने 1 तर रवी बिश्नोईने एक विकेट घेतली.

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भारतीय संघ: श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकूर, प्रिन्स यादव, मयंक यादव, अशोक शर्मा, रवि बिश्नोई, प्रभसिमरन सिंह आणि रिंकू सिंह

झिम्बाब्वे संघ: सिकंदर रझा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, रायन बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरन, ब्रॅड इव्हान्स, वेस्ली मधवेरे, तादिवानाशे मारुमणी, वेलिंग्टन मसाबदझा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, डायन मायर्स, रिचर्ड नगारावा, न्यूमन न्यामहुरी, मिल्टन तफा शुम्बा आणि शुम्बा.

Web Title: Indian team player vaibhav suryavnashi half century agains zimbabwe first t20 match live updates

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Published On: Jul 23, 2026 | 07:23 PM

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