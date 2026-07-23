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CJP ची देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा; ‘Every District, One Day, One Demand’ मोहिमेला उद्यापासून सुरुवात

Updated On: Jul 23, 2026 | 05:53 PM IST
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सारांश

कॉकरोच जनता पार्टीने देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात २४ जुलै रोजी आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. 'Every District, One Day, One Demand' या घोषवाक्याखाली पोलीस अत्याचारांच्या निषेधार्थ आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी नागरिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

CJP ची देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा; 'Every District, One Day, One Demand' मोहिमेला उद्यापासून सुरुवात

CJP ची देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा; 'Every District, One Day, One Demand' मोहिमेला उद्यापासून सुरुवात

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विस्तार

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने देशभरात आंदोलनाचा विस्तार करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. पक्षाने ‘Every District, One Day, One Demand’ या घोषवाक्यासह २४ जुलै रोजी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे. या आंदोलनाचा उद्देश कथित पोलीस अत्याचारांविरोधात आवाज उठवणे आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवणे असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले आहे.

‘प्रत्येक जिल्हा, एक दिवस, एक मागणी’ मोहिमेची घोषणा

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पोस्टरद्वारे CJP ने विद्यार्थी संघटना, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांना एकत्र येऊन जिल्हास्तरीय आंदोलने आयोजित करण्याचे आवाहन केले आहे. या मोहिमेअंतर्गत देशभरातील पोलीस अत्याचारांच्या बळींप्रती एकजूट व्यक्त करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

प्रशासनाशी समन्वय साधण्याचे आवाहन

पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आंदोलनापूर्वी संबंधित प्रशासनाकडून आवश्यक परवानग्या घेण्याचे आणि स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या मागण्या नागरिकांसमोर वाचून दाखवण्याचे आणि शांततेच्या मार्गाने निषेध नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

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आंदोलनासाठी एसओपीही जाहीर

CJP ने आंदोलन सुरळीत पार पाडण्यासाठी SOP, निवेदनाचा मसुदा आणि आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही केली आहे. यामुळे देशभरातील विविध जिल्ह्यांमध्ये एकाच पद्धतीने आंदोलन आयोजित करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे.

दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलन सुरूच

दरम्यान, दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे CJP चे आंदोलन सुरूच असून मोठ्या संख्येने आंदोलक तेथे उपस्थित आहेत. पक्षाच्या प्रतिनिधींनी सरकारसमोर विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मांडल्या असून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी ही प्रमुख मागणी असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, या मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

CJP Protest: विद्यार्थी जिथे सांगतील तिथे चर्चेला तयार!; केंद्र सरकारची मोठी ऑफर

Web Title: Cjp nationwide protest every district one day one demand

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Published On: Jul 23, 2026 | 05:53 PM

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