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तानसा,विहार, तुळशी तलाव तुडुंब भरले. तलावांत एकूण ६१.९० टक्के जलसाठा

Updated On: Jul 23, 2026 | 07:17 PM IST
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सारांश

मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बातमी! मुसळधार पावसामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणारा तानसा तलाव ओसंडून वाहू लागला असून, यंदाच्या पावसाळ्यात भरून वाहणारा तो तिसरा तलाव ठरला आहे. सातही तलावांमधील एकूण जलसाठा 61.90 टक्क्यांवर पोहोचला असून, पाणीकपातीची शक्यता सध्या तरी कमी झाल्याचे संकेत आहेत.

Tansa Lake overflows after heavy rainfall

Tansa Lake overflows after heavy rainfall

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विस्तार
  • मुंबईला पाणीपुरवठा करणारा तानसा तलाव ओसंडून वाहू लागला.
  • यंदाच्या पावसाळ्यात भरून वाहणारा तानसा हा तिसरा तलाव ठरला.
  • यापूर्वी विहार आणि तुळशी तलाव 7 जुलै रोजी पूर्ण भरले होते.
  • मुंबईच्या सातही तलावांमध्ये 61.90% उपयुक्त जलसाठा उपलब्ध.
  • सातही तलावांमध्ये मिळून 8,95,907 दशलक्ष लीटर पाणीसाठा.
  • मोडक सागर तलाव 90.12% भरला असून तोही ओव्हरफ्लोच्या उंबरठ्यावर.
  • भांडुप परिसरात 52 मिमी पावसाची नोंद; हंगामातील एकूण पाऊस 2,006 मिमी.
  • सततच्या पावसामुळे मुंबईवरील संभाव्य पाणीकपातीचे संकट टळण्याची शक्यता.
शहर मुंबई, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क – शहर मुंबई, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क मुंबई शहर आणि उपनगरासह पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्राला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात मुख्य तलावांपैकी ‘तानसा तलाव‘ बुधवार, २२ जुलै रोजी सकाळी ८ वाजून ५१ मिनिटांनी भरून ओसंडून वाहू लागला आहे. या पावसाळी हंगामात पूर्ण भरून वाहणारा तानसा हा तिसरा तलाव ठरला असून, यापूवींच ७ जुलै रोजी ‘विहार’ आणि ‘तुळशी’ हे दोन तलाव ओव्हरफ्लो झाले आहत.

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मुंबई महापालिकेच्या जल अभियंता खात्याने भांडुप कॉम्प्लेक्स येथील मास्टर कंट्रोल सेंटरवरून प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत अहवालानुसार, बुधवारी सकाळी ६ वाजेपर्यंत सर्व सातही तलावांमध्ये मिळून एकूण ८,९५,९०७ दशलक्ष लीटर म्हणजेच ६१.९० टक्के उपयुक्त जलसाठा जमा झाला आहे. गतवर्षी याच दिवशी तलावांमध्ये ८५.३२ टक्के तर २०२४ मध्ये ४७.२९ टक्के जलसाठा उपलब्ध होता. पाणलोट क्षेत्रातील मुसळधार पावसामुळे ५२ मिमी पावसाची नोंद भांडुप कॉम्प्लेक्स परिसरात आज ५२ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, या हंगामातील एकूण पाऊस २,००६ मिमी वर पोहोचला आहे, तलावांच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर असाच कायम राहिल्यास उर्वरित तलावही लवकरच पूर्ण क्षमतेने भरतील आणि मुंबईकरांवरील संभावित पाणीकपातीचे संकट पूर्णपणे टळेल, असा विश्वास महापालिका प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.जलाशयांची पाणीपातळी अतिशय झपाट्‌याने वाढताना दिसत आहे.

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कोणत्या धरणात किती जलसाठा ?
मुंबई पालिकेचे ‘विहार’ आणि ‘तुळशी’ हे दोन्ही तलाव १०० टक्के भरले असून, विहार तलाव ७ जुलैच्या रात्री ९:०० वाजता तर तुळशी तलाव त्याच रात्री ११:४३ वाजता ओसंडून वाहू लागला होता. तर बुधवारी ओव्हरफ्लो झालेला तानसा तलाव सकाळी ६ वाजेपर्यंत ९७.९६ टक्के भरला होता (१,४२,१२२ दशलक्ष लीटर). याशिवाय मोडक सागर तलावात ९०.१२ टक्के (१,१६,१८१ दशलक्ष लीटर) जलसाठा झाला असून तोही लवकरच ओव्हरफ्लो होण्याच्या मार्गावर आहे.

Web Title: Mumbai water supply update tansa lake overflows as reservoir storage reaches 6190 percent major relief for mumbaikars

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Published On: Jul 23, 2026 | 07:17 PM

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