भाजपमध्ये मोठे संघटनात्मक फेरबदल होणार; नितीन नबीन संपूर्ण ‘टीम’च बदलणार?

नवी दिल्ली : पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर आता सर्वांना निकालांची प्रतीक्षा आहे. भाजपने मात्र या आधीच एका नव्या मोहिमेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. भाजपने संघटनात्मक फेरबदलांच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. यासोबतच प्रशासनाशी संबंधित बदलांवरही पक्षाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. या सर्व उपक्रमांमध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या नेतृत्वाखाली एक नवीन कार्यकारी मंडळ स्थापन करण्याबाबत विचारमंथन सुरू आहे. विविध राज्यातील काही मंत्र्यांना पक्षसंघटनेत आणले जाणार आहे, त्यांच्या जागी नवीन लोकांना संधी देण्यावर विचार सुरू आहे.
नवीन कार्यकारी मंडळात सध्याच्या टीममधील दोन किंवा तीन सरचिटणीस कायम असतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. मात्र, या नव्या टीममध्ये तरुण चेहऱ्यांना सामावून घेण्यावरच पक्षाचा मुख्य भर असणार आहे. हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे पक्षाचे अध्यक्ष नितीन नबीन हे स्वतःच वयाने साधारण ४५ वर्षांचे आहेत. नितीन नबीन यांची नवी टीम निवडण्यात होत असलेला विलंब हे दर्शवतो की, पक्ष अत्यंत सावधगिरीने आणि विचारपूर्वक पावले उचलत आहे; जेणेकरून आगामी राजकीय आव्हानांचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी पक्षाची संघटनात्मक रचना अधिक सुसज्ज करता येईल. मे महिन्यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ विस्ताराची तयारी सध्या जोरात सुरू आहे. भाजप आणि जेडी (यू) यांच्यात झालेल्या करारानुसार, मंत्रिमंडळात दोन्ही पक्षांना समान प्रतिनिधित्व मिळण्याची अपेक्षा आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत, प्रत्येक पक्षाला अंदाजे १६ मंत्रिपदे मिळू शकतात. खात्यांचे वाटपही याच सूत्रावर आधारित असेल. याच संदर्भात, नितीन नवीन यांनी नुकतीच जेडी (यू) चे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा यांची भेट घेतली.
उत्तर प्रदेशमध्ये संघटनेतही महत्त्वपूर्ण बदल
उत्तर प्रदेशात विविध मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांमध्ये (विभागांमध्ये) बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. प्रादेशिक आणि जातीय समीकरणांचा योग्य समतोल राखण्यासाठी, या फेरबदलामध्ये काही नवीन चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाण्याचीही शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त पक्षाच्या निवडणूकविषयक प्राधान्यक्रमांशी संघटनात्मक ताळमेळ राखण्याच्या उद्देशाने सध्या पंकज चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असलेल्या उत्तर प्रदेश भाजप संघटनेमध्येही एक नवी टीम अस्तित्वात येण्याची अपेक्षा आहे.
