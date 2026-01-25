Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Mayoral Candidate Decided In Two Days Girish Mahajan Has Arrived In Nashik

Nashik Politics : महापौरपदाचा उमेदवार दोन दिवसांत ठरण्याची शक्यता; गिरीश महाजन नाशिकमध्ये दाखल

गट नोंदणी झाल्याशिवाय महापौरपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करू नये, अशा आयोगाच्या सूचना आहेत. राज्यात ज्या ठिकाणी नगरसेवकांची गट नोंदणी झाली आहे, अशा काही मोजक्याच शहरांमध्ये महापौरपदाचा कार्यक्रम जाहीर झाला.

Updated On: Jan 25, 2026 | 09:13 AM
Nashik Politics : महापौरपदाचा उमेदवार दोन दिवसांत ठरण्याची शक्यता; गिरीश महाजन नाशिकमध्ये दाखल

Nashik Politics : महापौरपदाचा उमेदवार दोन दिवसांत ठरण्याची शक्यता; गिरीश महाजन नाशिकमध्ये दाखल

Follow Us:
Follow Us:

नाशिक : राज्यातील काही महापालिकांच्या महापौरपदाची निवडणूक जाहीर झालेली असताना नाशिकच्या बाबतीत मात्र अनभिज्ञता असून, नगरसेवकांची गट नोंदणी झाल्याशिवाय महापौर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करू नये, अशा आयोगाच्या सूचना असल्यामुळे येत्या दोन दिवसात राजकीय पक्षांना गट नोंदणी केल्यावरच हा कार्यक्रम घोषित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मंत्री गिरीष महाजन रविवारी (दि.२५) नाशकात दाखल होत असून, दोन दिवसांच्या मुक्कामात भाजपचा महापौरपदाचा उमेदवार जाहीर होण्याचा अंदाज आहे. महापालिकेची निवडणूक पार पडून नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या सत्काराचाही कार्यक्रम सुरू झाला आहे. अद्याप एकाही राजकीय पक्षाने विभागीय आयुक्तांकडे गट नोंदणी केलेली नाही. रविवार व सोमवारी शासकीय सुट्टी असल्यामुळे मंगळवारी या संदर्भातील कार्यवाही सर्वच पक्षांकडून सुरू केली जाईल. भाजपने अगोदरच नगरसेवकांकडून प्रतिज्ञापत्रे भरून घेतली आहेत तर अन्य पक्षांकडूनही ही कार्यवाही सुरू आहे.

दरम्यान, गट नोंदणी झाल्याशिवाय महापौरपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करू नये, अशा आयोगाच्या सूचना आहेत. राज्यात ज्या ठिकाणी नगरसेवकांची गट नोंदणी झाली आहे, अशा काही मोजक्याच शहरांमध्ये महापौरपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

नाशिकच्या बाबतीत मात्र अनभिज्ञता

नाशिकच्या बाबतीत अनभिज्ञता आहे. मात्र, येत्या दोन दिवसांत हा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता गृहीत धरून भाजपमध्ये इच्छुकांच्या जोरदार हालचाली सुरू होऊन लॉबिंग सुरू झाली आहे. महापौरपदाचा उमेदवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच ठरवणार असल्यामुळे सध्या ते परदेशात आहेत.

नावे तीच, फिल्डिंग वेगळी

महापौरपदासाठी भाजपकडून सर्वसाधारण गटातील प्रामुख्याने हिमगौरी आडके, दिपाली गिते, स्वाती भामरे, दिपाली कुलकर्णी, योगीता आहेर अशा चार ते पाच महिला नगरसेवकांची नावे पुढे येत असली तरी, पक्षाकडून ऐनवेळी दुसरेच नाव पुढे येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. असे धक्के भाजपने अनेक वेळा दिले आहेत. त्यामुळे अन्य राखीव वर्गातील नगरसेवकही या पदासाठी इच्छुक असून, पक्षाकडे त्यांनी तशी मागणी केली आहे.

गिरीश महाजन रविवारी होणार नाशकात दाखल

रविवारी मुंबईत परतल्यानंतरच या संदर्भातील निर्णय होईल. गिरीष महाजन रविवारी नाशकात दाखल होत आहेत. दोन दिवस ते नाशकात असून, त्यांच्या उपस्थितीत नगरसेवकांची बैठक होऊन महापौरपदाचा उमेदवाराची चाचपणी केली जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर इच्छुकांची तयारी सुरू आहे.

Web Title: Mayoral candidate decided in two days girish mahajan has arrived in nashik

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 09:11 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना
1

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया
2

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

धक्कादायक ! आत्महत्येची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार; फोटो, व्हिडिओही काढले अन् नंतर…
3

धक्कादायक ! आत्महत्येची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार; फोटो, व्हिडिओही काढले अन् नंतर…

बोगस पदवीच्या आधारे 8 वर्षे नोकरी; पडताळणीही केली, फसवणूक झाल्याचे आढळताच…
4

बोगस पदवीच्या आधारे 8 वर्षे नोकरी; पडताळणीही केली, फसवणूक झाल्याचे आढळताच…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nashik Politics : महापौरपदाचा उमेदवार दोन दिवसांत ठरण्याची शक्यता; गिरीश महाजन नाशिकमध्ये दाखल

Nashik Politics : महापौरपदाचा उमेदवार दोन दिवसांत ठरण्याची शक्यता; गिरीश महाजन नाशिकमध्ये दाखल

Jan 25, 2026 | 09:11 AM
Educational News: ऑलिम्पिकचे स्वप्न; पण खेळाडू घडणार कुठून? शाळांमधील शारीरिक शिक्षणाकडे सरकारचे दुर्लक्ष

Educational News: ऑलिम्पिकचे स्वप्न; पण खेळाडू घडणार कुठून? शाळांमधील शारीरिक शिक्षणाकडे सरकारचे दुर्लक्ष

Jan 25, 2026 | 09:03 AM
‘मैं उत्थे दिल छोड़ आया…’ मध्य प्रदेशातील शेकडो पोलिसाचा फिल्मी गाण्यावर डान्स; उत्साहाने जिंकलं नेटिझन्सचं मन; Video Viral

‘मैं उत्थे दिल छोड़ आया…’ मध्य प्रदेशातील शेकडो पोलिसाचा फिल्मी गाण्यावर डान्स; उत्साहाने जिंकलं नेटिझन्सचं मन; Video Viral

Jan 25, 2026 | 09:01 AM
Zodiac Sign: धन योग आणि रथसप्तमीच्या दिवशी या राशीच्या लोकांवर सूर्यदेवाचा राहील आशीर्वाद

Zodiac Sign: धन योग आणि रथसप्तमीच्या दिवशी या राशीच्या लोकांवर सूर्यदेवाचा राहील आशीर्वाद

Jan 25, 2026 | 09:00 AM
Mumbai Crime: मालाड रेल्वे स्टेशनवर थरार! लोकलमधून उतरताना धक्का लागल्याच्या रागातून चाकूहल्ला; प्रवाशाची हत्या, आरोपी फरार

Mumbai Crime: मालाड रेल्वे स्टेशनवर थरार! लोकलमधून उतरताना धक्का लागल्याच्या रागातून चाकूहल्ला; प्रवाशाची हत्या, आरोपी फरार

Jan 25, 2026 | 08:52 AM
U19 World Cup 2026 : India vs Pakistan विश्वचषक सामन्याची नवीन तारीख जाहीर, वैभव सूर्यवंशी बदला घेणार का?

U19 World Cup 2026 : India vs Pakistan विश्वचषक सामन्याची नवीन तारीख जाहीर, वैभव सूर्यवंशी बदला घेणार का?

Jan 25, 2026 | 08:51 AM
Free Fire Max: गेममध्ये झाली Relay Mart इव्हेंटची एंट्री, मेगुमी फुशिगुरो बंडलसह प्लेअर्स जिंकू शकतात प्रीमियम रिवॉर्ड्स

Free Fire Max: गेममध्ये झाली Relay Mart इव्हेंटची एंट्री, मेगुमी फुशिगुरो बंडलसह प्लेअर्स जिंकू शकतात प्रीमियम रिवॉर्ड्स

Jan 25, 2026 | 08:42 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM
MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

Jan 24, 2026 | 03:05 PM