Pappu Yadav Attack : पत्रकार परिषदेत पप्पू यादव यांच्यावर चाकूहल्ल्याचा प्रयत्न? ‘माझ्या हत्येचा कट होता’ असा गंभीर आरोप

अपक्ष खासदार पप्पू यादव यांच्या पत्रकार परिषदेदरम्यान मोठा गोंधळ झाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेनंतर पप्पू यादव यांनी आपल्यावर चाकूहल्ल्याचा प्रयत्न झाल्याचा गंभीर दावा करत, हा आपल्या हत्येचा कट असल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकारामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून, घटनेबाबत अधिकृत तपासाची मागणी होण्याची शक्यता आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पप्पू यादव पत्रकार परिषदेला संबोधित करत असताना अचानक गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. याचवेळी एका व्यक्तीकडे चाकू असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. या घटनेनंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणल्याची माहिती समोर येत आहे. या प्रकारात पप्पू यादव यांना कोणतीही शारीरिक दुखापत झाली नसल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्यांनी हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचे म्हटले आहे.
घटनेनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पप्पू यादव म्हणाले की, “माझ्या हत्येचा कट रचण्यात आला होता. हल्लेखोर चाकू घेऊन पत्रकार परिषदेत आला होता.” त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली असून, सुरक्षा व्यवस्थेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
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या घटनेच्या एक दिवस आधी पप्पू यादव यांनी संसद भवनाबाहेर विरोधकांच्या आंदोलनात सहभाग घेतला होता. राम मंदिरातील कथित चोरीच्या मुद्द्यावर आयोजित करण्यात आलेल्या या आंदोलनात ते साधूच्या वेशात सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी प्रतीकात्मक दानपेट्या हातात घेऊन सरकारविरोधात निदर्शने केली होती. या आंदोलनामुळेही ते चर्चेत आले होते.
दरम्यान, पत्रकार परिषदेतील कथित हल्ल्याच्या प्रयत्नानंतर संपूर्ण घटनेबाबत विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मात्र, हल्ल्याच्या प्रयत्नासंदर्भातील दावे आणि परिस्थितीबाबत अधिकृत तपास यंत्रणांकडून अद्याप सविस्तर माहिती किंवा पुष्टी समोर आलेली नाही. त्यामुळे नेमके काय घडले, हल्लेखोराची ओळख काय आहे आणि या प्रकरणामागील कारण काय होते, याचा उलगडा तपासानंतरच होणार आहे. या घटनेमुळे लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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