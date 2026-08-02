Nana Patole: नाना पटोले यांचे पाय धुतानाचा Video व्हायरल, भाजप नेत्यांचा हल्लाबोल; तर काँग्रेस पदाधिकाऱ्याने चांगलेच सुनावले

पाहा व्हिडिओ
शिष्य बिचारे पूजा करताहेत आणि गुरू फोनमध्ये बिझी. कार्यकर्त्यांकडून पाय धुवून घेताना श्री श्री 1008 ‘नाना’महाराज पटोले.. काय @NANA_PATOLE लाज वाटत नाही का जराशी? pic.twitter.com/phQPIBkFwu — Sunaina Holey (@SunainaHoley) August 2, 2026
‘देवेंद्र फडणवीसांकडे दैवी शक्ती, ते सर्वगुणसंपन्न’, चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून मुख्यमंत्र्यांवर कौतुकांचा वर्षाव
व्हिडिओ समोर आल्यानंतर भाजपचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी काँग्रेसच्या संस्कृतीवर टीका केली होती. बन यांच्या टीकेला उत्तर देताना काँग्रेस कार्यकर्ते अनिल पाटील म्हणाले, ‘खरं तर नवनाथ बन यांना आधी हिंदुत्व शिकण्याची गरज आहे. त्यांनी आधी हिंदुत्व वाचावे आणि मग सांगावे यात काय गैर आहे? मुळात ‘पाद्यपूजन करा’ असे आम्हाला नाना पटोले यांनी सांगितले नव्हते. आम्ही स्वतः रत्नागिरीला जाऊन आमचे गुरु म्हणून त्यांचे पूजन (गुरुपूजन) केले आहे. नाना पटोले सातत्याने भाजपवर टीका करत असतात, म्हणूनच त्यांना कोंडीत पकडण्याचा हा भाजपचा प्रयत्न आहे.’
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या मुद्द्यावरून केलेल्या टीकेला उत्तर देताना काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला.’काँग्रेस पक्षाची काय संस्कृती आणि काय संस्कार आहेत, हे बावनकुळेंनी आम्हाला शिकवण्याची गरज नाही. काँग्रेस हा स्वातंत्र्यलढ्यापासून देशहितासाठी लढणारा पक्ष आहे,’ असे सांगत अनिल पाटील यांनी भाजपला सवाल केला की, ‘भाजपने आधी स्वतःच्या पक्षात काय चालले आहे ते पहावे. त्यांच्या पक्षातील कोणता कार्यकर्ता कुठल्या टेबलला जाऊन पूजा करतो, याकडे त्यांनी लक्ष द्यावे. प्रचार रॅलीमध्ये हनुमानाला नाचवले जाते, ही कसली संस्कृती आहे?’
पोलिसांची व्हॅन आडवणारी Riya Ahir राजकारणात येणार? शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्या भेटीनंतर राजकीय चर्चांना उधाण