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Nana Patole: नाना पटोले यांचे पाय धुतानाचा Video व्हायरल, भाजप नेत्यांचा हल्लाबोल; तर काँग्रेस पदाधिकाऱ्याने चांगलेच सुनावले

Updated On: Aug 02, 2026 | 07:16 PM IST
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सारांश

Nana Patole News: सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आमदार नाना पटोले यांचे पाय दुधाने धुताना (पाद्यपूजन करताना) दिसत आहेत. या व्हायरल व्हिडिओवरून भारतीय जनता पक्षाने (BJP) काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे.

Nana Patole: नाना पटोले यांचे पाय धुतानाचा Video व्हायरल, भाजप नेत्यांचा हल्लाबोल (Photo Credit- X)

Nana Patole: नाना पटोले यांचे पाय धुतानाचा Video व्हायरल, भाजप नेत्यांचा हल्लाबोल (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • नाना पटोले यांचे पाय धुतानाचा Video व्हायरल
  • भाजप नेत्यांचा हल्लाबोल
  • तर काँग्रेस पदाधिकाऱ्याने चांगलेच सुनावले
Nana Patole Viral Video: महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि आमदार नाना पटोले (Nana Patole) पुन्हा एकदा मोठ्या राजकीय वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आमदार नाना पटोले यांचे पाय दुधाने धुताना (पाद्यपूजन करताना) दिसत आहेत. या व्हायरल व्हिडिओवरून भारतीय जनता पक्षाने (BJP) काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, हा व्हायरल झालेला व्हिडिओ गुरुपौर्णिमेच्या काळातील असावा, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. या व्हायरल व्हिडिओबाबत अद्याप आमदार नाना पटोले यांची कोणतीही थेट प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, नांदेड येथील काँग्रेस कार्यकर्ते अनिल पाटील आणि माधव पवळे यांनी या प्रकरणावर भूमिका स्पष्ट केली आहे.

पाहा व्हिडिओ

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‘नवनाथ बन यांनी आधी हिंदुत्व शिकावे’

व्हिडिओ समोर आल्यानंतर भाजपचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी काँग्रेसच्या संस्कृतीवर टीका केली होती. बन यांच्या टीकेला उत्तर देताना काँग्रेस कार्यकर्ते अनिल पाटील म्हणाले, ‘खरं तर नवनाथ बन यांना आधी हिंदुत्व शिकण्याची गरज आहे. त्यांनी आधी हिंदुत्व वाचावे आणि मग सांगावे यात काय गैर आहे? मुळात ‘पाद्यपूजन करा’ असे आम्हाला नाना पटोले यांनी सांगितले नव्हते. आम्ही स्वतः रत्नागिरीला जाऊन आमचे गुरु म्हणून त्यांचे पूजन (गुरुपूजन) केले आहे. नाना पटोले सातत्याने भाजपवर टीका करत असतात, म्हणूनच त्यांना कोंडीत पकडण्याचा हा भाजपचा प्रयत्न आहे.’

बावनकुळेंना प्रत्युत्तर

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या मुद्द्यावरून केलेल्या टीकेला उत्तर देताना काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला.’काँग्रेस पक्षाची काय संस्कृती आणि काय संस्कार आहेत, हे बावनकुळेंनी आम्हाला शिकवण्याची गरज नाही. काँग्रेस हा स्वातंत्र्यलढ्यापासून देशहितासाठी लढणारा पक्ष आहे,’ असे सांगत अनिल पाटील यांनी भाजपला सवाल केला की, ‘भाजपने आधी स्वतःच्या पक्षात काय चालले आहे ते पहावे. त्यांच्या पक्षातील कोणता कार्यकर्ता कुठल्या टेबलला जाऊन पूजा करतो, याकडे त्यांनी लक्ष द्यावे. प्रचार रॅलीमध्ये हनुमानाला नाचवले जाते, ही कसली संस्कृती आहे?’

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Web Title: Nana patole feet washed with milk viral video congress explanation marathi news

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Published On: Aug 02, 2026 | 07:15 PM

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