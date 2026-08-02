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नाचणीत दडलंय दूधाहून जास्त कॅल्शियम… अशाप्रकारे डाएटमध्ये करा सामील, हाड होतील लोखंडासारखी मजबूत

Updated On: Aug 02, 2026 | 11:04 AM IST
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सारांश

Ragi Benefits : हाडांच्या कमजोरीमुळे सांधेदुखी, पाठदुखी यांसारखे आजार सतावू लागतात. हाडांना मजबूत करण्यासाठी फक्त दूधच नाही तर नाचणीचे सेवन देखील खूप फायद्याचे मानले जाते. यापासून वेगवेगळे स्वादिष्ट पदार्थ तयार करुन तुम्ही नाचणीचा आपल्या आहारात समावेश करु शकतो.

नाचणीत दडलंय दूधाहून जास्त कॅल्शियम... अशाप्रकारे डाएटमध्ये करा सामील, हाड होतील लोखंडासारखी मजबूत

नाचणीत दडलंय दूधाहून जास्त कॅल्शियम

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विस्तार
  • नाचणीमध्ये कॅल्शियम, आयर्न आणि फायबर मुबलक प्रमाणात असल्याने हाडे मजबूत ठेवण्यास मदत होते.
  • रोजच्या आहारात नाचणीचा दलिया, भाकरी, डोसा किंवा सूपच्या स्वरूपात सहज समावेश करता येतो.
  • लहान मुले, महिला आणि हाडांचे आरोग्य जपणाऱ्या व्यक्तींसाठी नाचणी हा पौष्टिक व आरोग्यदायी पर्याय ठरू शकतो.
हाडं मजबूत असतील तर शरीर मजबूत राहिल. बऱ्याचदा आपल्याला सांधेदुखी, पाठदुखी अशा समस्या जाणवत असतात. याचे मूळ कारण म्हणजे हाडं ठिसूळ होणे. लहानपणापासून हाडांना मजबूत करण्याचे दूधाचे सेवन करण्याचा सल्ला दिला जातो. दूधात कॅल्शियमचे चांगले प्रमाण असते ज्यामुळे हाडं मजबूत होण्यास मदत होते. पण तुम्हाला माहिती आहे का? दूधाहून जास्त कॅल्शियम हे आपण खात असलेल्या एका नेहमीच्या धान्यात आढळून येते. हे धान्य म्हणजे नाचणी. स्नायू आणि मज्जासंस्थेच्या योग्य कार्यासाठी शरीराला कॅल्शियमची गरज असते आणि हे कॅल्शियम नाचणीमध्ये सर्वाधित आढळून येते. यामुळे आपल्या हाडांना जर तुम्हाला मजबूत बनवायचं असेल तर आहारात नाचणीचा समावेश करणे तुमच्यासाठी खूप फायद्याचे ठरु शकते. चला रोजच्या आहारात नाचणीचा कशाप्रकारे समावेश केला जाऊ शकतो ते जाणून घेऊया.

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नाचणीचा दलिया

सकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही नाचणीचा दलिया तयार करु शकता. याला पाणी किंवा दूधात शिजवून नंतर गूळ आणि ड्रायफ्रुट्ससोबत मंद आचेवर शिजवावे. नाचणीचा हा गोड दलिया चवीला छान लागतो आणि हाडांना कॅल्शियम, फायबर, ऊर्जा मिळवून देण्यास मदत करतो.

नाचणीची भाकरी

नाचणीचा रोजच्या आहारात समावेश करण्याचा हा सर्वात सोपा मार्ग आहे. यासाठी नाचणीचे पीठ दळून किंवा बाजारातून विकत घ्या. रोज दिवसातून एकदा तरी आपल्या आहारात नाचणीच्या भाकरीचा समावेश करा. ज्वारी-बाजरीप्रमाणेच तुम्ही नाचणीच्या पिठाचीही थापून भाकरी तयार करु शकता. यामुळे शरीरात भरपूर कॅल्शियमचा साठा पोहचेल.

नाचणीचा डोसा

सकाळच्या नाश्त्यात डोसा अनेकांना खायला फार आवडतो. सामान्यपणे हा डोसा तांदळाच्या पिठापासून तयार केला जातो. पण तुम्हाला माहितीये का? नाचणीच्या पिठापासूनही मऊ आणि कुरकुरीत असा डोसा तयार केला जाऊ शकतो. हा नाश्त्यासाठीचा एक हेल्दी आणि टेस्टी पर्याय ठरेल. तुम्ही मुलांच्या टिफीनमध्येही या पदार्थाचा समावेश करु शकता.

नाचणीचे सूप

पावसाळ्यात सूपाचे सेवन मनाला वेगळाच आनंद देऊन जाते. तुम्ही अनेकदा भाज्यांचे किंवा चिकनचे सूप पिले असेल पण यावेळी घरी पाैष्टीक नाचणीचे सूप पिऊन पाहा. यात भाज्या आणि काही मसाले टाकून तुम्ही सूपची चव वाढवू शकता.

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नाचणीचे फायदे

  • हाडांना मजबूत ठेवते.
  • लहान मुले आणि महिलांसाठी फायदेशीर.
  • आयर्न, कॅल्शियम आणि फायबरचा साठा.
  • वजन नियंत्रित करण्यासाठी मदत करतो.
 

 

Web Title: Ragi health benefits how to add ragi flour to daily diet for strong bones calcium rich food

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Published On: Aug 02, 2026 | 11:04 AM

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