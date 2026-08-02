नाचणीत दडलंय दूधाहून जास्त कॅल्शियम... अशाप्रकारे डाएटमध्ये करा सामील, हाड होतील लोखंडासारखी मजबूत

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नाचणीचा दलिया
सकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही नाचणीचा दलिया तयार करु शकता. याला पाणी किंवा दूधात शिजवून नंतर गूळ आणि ड्रायफ्रुट्ससोबत मंद आचेवर शिजवावे. नाचणीचा हा गोड दलिया चवीला छान लागतो आणि हाडांना कॅल्शियम, फायबर, ऊर्जा मिळवून देण्यास मदत करतो.
नाचणीची भाकरी
नाचणीचा रोजच्या आहारात समावेश करण्याचा हा सर्वात सोपा मार्ग आहे. यासाठी नाचणीचे पीठ दळून किंवा बाजारातून विकत घ्या. रोज दिवसातून एकदा तरी आपल्या आहारात नाचणीच्या भाकरीचा समावेश करा. ज्वारी-बाजरीप्रमाणेच तुम्ही नाचणीच्या पिठाचीही थापून भाकरी तयार करु शकता. यामुळे शरीरात भरपूर कॅल्शियमचा साठा पोहचेल.
नाचणीचा डोसा
सकाळच्या नाश्त्यात डोसा अनेकांना खायला फार आवडतो. सामान्यपणे हा डोसा तांदळाच्या पिठापासून तयार केला जातो. पण तुम्हाला माहितीये का? नाचणीच्या पिठापासूनही मऊ आणि कुरकुरीत असा डोसा तयार केला जाऊ शकतो. हा नाश्त्यासाठीचा एक हेल्दी आणि टेस्टी पर्याय ठरेल. तुम्ही मुलांच्या टिफीनमध्येही या पदार्थाचा समावेश करु शकता.
नाचणीचे सूप
पावसाळ्यात सूपाचे सेवन मनाला वेगळाच आनंद देऊन जाते. तुम्ही अनेकदा भाज्यांचे किंवा चिकनचे सूप पिले असेल पण यावेळी घरी पाैष्टीक नाचणीचे सूप पिऊन पाहा. यात भाज्या आणि काही मसाले टाकून तुम्ही सूपची चव वाढवू शकता.
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नाचणीचे फायदे