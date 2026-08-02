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Paytm New Update : कोर्टाच्या धक्क्यानंतर पेटीएमचा मास्टरस्ट्रोक! कर्मचाऱ्यांना दिलं 4.48 लाखांहून अधिक शेअर्सचं गिफ्ट

Updated On: Aug 02, 2026 | 07:26 PM IST
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सारांश

Paytm New Update : कायदेशीर आणि नियामक आव्हानांचा सामना करणाऱ्या डिजिटल पेमेंट दिग्गज पेटीएमने एक मोठी आणि धोरणात्मक खेळी खेळली आहे. कंपनीच्या नॉमिनेशन अँड रेम्युनरेशन कमिटीने 'कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन स्कीम' ESOP अंतर्गत पात्र कर्मचाऱ्यांना ४.४८ लाखांहून अधिक नवीन इक्विटी शेअर्स मंजूर केले आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • कोर्टाच्या धक्क्यानंतर पेटीएमचा मास्टरस्ट्रोक!
  • कर्मचाऱ्यांना 4.48 लाखांहून अधिक शेअर्सचं गिफ्ट
  • काय झाला परिणाम?
Paytm New Update : दिल्ली उच्च न्यायालयाने पेटीएम पेमेंट्स बँक ( Paytm New Update )  बंद करण्याचा मोठा निर्णय दिला. त्यानंतर पेटीएमची मूळ कंपनी, वन ९७ कम्युनिकेशन्सने एक अपडेट जारी केले आहे. पेटीएमने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे; BSE स्टॉक एक्सचेंजमध्ये अधिकृत फाइलिंगद्वारे कंपनीने स्पष्ट केलं की त्यांनी पात्र कर्मचाऱ्यांना ४४८,६२९ इक्विटी शेअर्सचे वाटप केले आहे. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये पेटीएमने खेळलेली ही खेळी मोठी आणि बरीच धोरणात्मक असलेली पाहायला मिळते. पण काय आहे या मागे?

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संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

कंपनीच्या नॉमिनेशन अँड रेम्युनरेशन कमिटीने (NRC) १ ऑगस्ट २०२६ रोजी सर्क्युलेशनद्वारे या शेअर्सच्या वाटपाला मंजुरी दिली. हे वाटप ‘वन ९७ एम्प्लॉईज स्टॉक ऑप्शन स्कीम २०१९’ अंतर्गत करण्यात आले. ज्या कर्मचाऱ्यांचे स्टॉक ऑप्शन्स व्हेस्ट झाले होते, त्यांनी त्यांचे ऑप्शन्स वापरले, त्यानंतर कंपनीने त्यांना हे नवीन शेअर्स जारी केले.

शेअर कॅपिटलमध्ये वाढ

या नवीन शेअर्सच्या विक्रीमुळे, पेटीएमचे जारी केलेले, वर्गणी केलेले आणि भरणा झालेले इक्विटी शेअर कॅपिटल वाढले आहे.

मागील स्थिती: ₹६४,०६,८४,४८१ (६४,०६,८४,४८१ इक्विटी शेअर्स)
सध्याची स्थिती: ₹६४,११,३३,११० (६४,११,३३,११० इक्विटी शेअर्स)

शेअरची किंमत

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, या शेअर्सचे दर्शनी मूल्य प्रति शेअर ₹१ आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी एक्सरसाइज प्राईस प्रति शेअर ₹९ निश्चित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये ₹८ चा प्रीमियम समाविष्ट आहे. हे सर्व शेअर्स पूर्णपणे पेड अप झालेले आहेत आणि त्यांना कंपनीच्या विद्यमान इक्विटी शेअर्सच्या बरोबरीचे मानले जाईल.

ESOPs चा वापर

कंपनी सहसा चांगला टॅलेंट टिकवून ठेवण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना कंपनीच्या वाढीत सहभागी करून घेण्यासाठी कंपन्या सामान्यतः ESOPs (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना) चा वापर करते. यामुळे जरी भाग भांडवलात थोडी वाढ होत असली, तरी यातून कंपनीवरील कर्मचाऱ्यांचा विश्वासही दिसून येतो आणि टिकून राहतो.

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Web Title: Paytm new update allots over 4 48 lakh equity shares employees

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Published On: Aug 02, 2026 | 07:26 PM

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