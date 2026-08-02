Paytm New Update : कोर्टाच्या धक्क्यानंतर पेटीएमचा मास्टरस्ट्रोक! कर्मचाऱ्यांना दिलं 4.48 लाखांहून अधिक शेअर्सचं गिफ्ट

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कंपनीच्या नॉमिनेशन अँड रेम्युनरेशन कमिटीने (NRC) १ ऑगस्ट २०२६ रोजी सर्क्युलेशनद्वारे या शेअर्सच्या वाटपाला मंजुरी दिली. हे वाटप ‘वन ९७ एम्प्लॉईज स्टॉक ऑप्शन स्कीम २०१९’ अंतर्गत करण्यात आले. ज्या कर्मचाऱ्यांचे स्टॉक ऑप्शन्स व्हेस्ट झाले होते, त्यांनी त्यांचे ऑप्शन्स वापरले, त्यानंतर कंपनीने त्यांना हे नवीन शेअर्स जारी केले.
या नवीन शेअर्सच्या विक्रीमुळे, पेटीएमचे जारी केलेले, वर्गणी केलेले आणि भरणा झालेले इक्विटी शेअर कॅपिटल वाढले आहे.
मागील स्थिती: ₹६४,०६,८४,४८१ (६४,०६,८४,४८१ इक्विटी शेअर्स)
सध्याची स्थिती: ₹६४,११,३३,११० (६४,११,३३,११० इक्विटी शेअर्स)
कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, या शेअर्सचे दर्शनी मूल्य प्रति शेअर ₹१ आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी एक्सरसाइज प्राईस प्रति शेअर ₹९ निश्चित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये ₹८ चा प्रीमियम समाविष्ट आहे. हे सर्व शेअर्स पूर्णपणे पेड अप झालेले आहेत आणि त्यांना कंपनीच्या विद्यमान इक्विटी शेअर्सच्या बरोबरीचे मानले जाईल.
कंपनी सहसा चांगला टॅलेंट टिकवून ठेवण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना कंपनीच्या वाढीत सहभागी करून घेण्यासाठी कंपन्या सामान्यतः ESOPs (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना) चा वापर करते. यामुळे जरी भाग भांडवलात थोडी वाढ होत असली, तरी यातून कंपनीवरील कर्मचाऱ्यांचा विश्वासही दिसून येतो आणि टिकून राहतो.
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