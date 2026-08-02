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Abhishek Sharma चा रौद्रावतार, गोलंदाजांना धू धू धुतले; अवघ्या 91 चेंडूत ठोकल्या 233 धावा, Video Viral

Updated On: Aug 02, 2026 | 08:04 PM IST
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सारांश

Abhishek Sharma slams 233 in Punjab inter-district match: अभिषेक शर्माने एका आंतर- जिल्हा स्पर्धेतील एकदिवसीय सामन्यात तुफान फटकेबाजी करत २३३ धावा ठोकल्या. त्याच्या या खेळीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Abhishek Sharma चा रौद्रावतार, गोलंदाजांना धू धू धुतले; अवघ्या 91 चेंडूत ठोकल्या 233 धावा, Video Viral
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विस्तार
  • Abhishek Sharma चा रौद्रावतार
  • गोलंदाजांना धू धू धुतले
  • अवघ्या 91 चेंडूत ठोकल्या 233 धावा
भारतीय संघाचा युवा आणि स्फोटक सलामीवीर अभिषेक शर्माने एका स्थानिक जिल्हा एकदिवसीय सामन्यात वादळी फलंदाजीने खळबळ उडवून दिली. पंजाब आंतर-जिल्हा वरिष्ठ एकदिवसीय स्पर्धेत अभिषेकने चौकार आणि षटकारांचा वर्षाव करत गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई केली. अभिषेकने तुफान फटकेबाजी करत अवघ्या ९१ चेंडूंमध्ये २३३ धावा ठोकल्या. यामध्ये ५ चौकार आणि २५ षटकार मारले. या सामन्यात त्याने द्विशतक झळकावले. या खेळीच्या जोरावर अमृतसर संघाने ५० षटकांत ८ विकेट्स गमावून ५३३ धावा केल्या. त्याच्या वादळी खेळीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

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अभिषेक शर्माची वादळी खेळी

झिम्बाब्वे दौऱ्यावर अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी न केल्यामुळे भारताचा सलामीवीर अभिषेकला टीकेला सामोरे जावे लागले. या मालिकेत अभिषेकला केवळ १, ८ आणि २ धावा करता आल्या होत्या. पण आता, भारतात परतल्यानंतर अभिषेकने एकदिवसीय जिल्हा सामन्यात आपला फॉर्म परत मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंजाब राज्य आंतर-जिल्हा वरिष्ठ एकदिवसीय मर्यादित षटकांच्या स्पर्धेत अभिषेक शर्मा अमृतसर वरिष्ठ संघाकडून खेळत होता. या २५ वर्षीय डावखुऱ्या फलंदाजाने आपल्या २३३ धावांच्या खेळीत १५ चौकार आणि २५ षटकार ठोकले. त्याचा स्ट्राइक रेट २५६.०४ होता.

अभय चौधरीसोबत ३०० हून अधिक धावांची भागीदारी

अभिषेकने डावाच्या सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला आणि अभय चौधरीसोबत ३०५ धावांची मोठी सलामीची भागीदारी रचली. अभयनेही उत्कृष्ट फलंदाजी करत ८५ चेंडूंमध्ये ९३ धावा केल्या. २५ व्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर अभिषेक आशिष लॉरेन्सच्या गोलंदाजीवर बाद झाला, पण तोपर्यंत त्याने प्रतिस्पर्धी संघाच्या आशा जवळजवळ संपुष्टात आणल्या होत्या.

त्याच्या ऐतिहासिक खेळीमुळे अमृतसर सिनियर्स संघाने ५० षटकांत ८ विकेट्स गमावून ५३३ धावांचा डोंगर उभा केला. या संघात सनरायझर्स हैदराबादचा यष्टीरक्षक-फलंदाज सलील अरोरा याचाही समावेश होता, ज्याने चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना १८ चेंडूंमध्ये २९ धावांचे योगदान दिले.

भारतीय संघाची पुढची टी-२० आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा सप्टेंबरमध्ये होणारी आशियाई क्रीडा स्पर्धा आहे. स्थानिक स्पर्धेतील अभिषेकच्या प्रभावी खेळीमुळे, आगामी स्पर्धेत अभिषेकची कामगिरी कशी असेल हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

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Web Title: Abhishek sharma 233 runs 91 balls 25 sixes punjab inter district odi

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Published On: Aug 02, 2026 | 08:04 PM

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