Abhishek Sharma चा रौद्रावतार, गोलंदाजांना धू धू धुतले; अवघ्या 91 चेंडूत ठोकल्या 233 धावा, Video Viral

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झिम्बाब्वे दौऱ्यावर अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी न केल्यामुळे भारताचा सलामीवीर अभिषेकला टीकेला सामोरे जावे लागले. या मालिकेत अभिषेकला केवळ १, ८ आणि २ धावा करता आल्या होत्या. पण आता, भारतात परतल्यानंतर अभिषेकने एकदिवसीय जिल्हा सामन्यात आपला फॉर्म परत मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंजाब राज्य आंतर-जिल्हा वरिष्ठ एकदिवसीय मर्यादित षटकांच्या स्पर्धेत अभिषेक शर्मा अमृतसर वरिष्ठ संघाकडून खेळत होता. या २५ वर्षीय डावखुऱ्या फलंदाजाने आपल्या २३३ धावांच्या खेळीत १५ चौकार आणि २५ षटकार ठोकले. त्याचा स्ट्राइक रेट २५६.०४ होता.
ABHISHEK SHARMA MAKES A STATEMENT 🔥 – He smashed 233 runs from just 91 balls with 15 fours & 25 sixes against Tarn Taran Men Sr in the One Day District match pic.twitter.com/QV4k83Oo5e — Johns. (@CricCrazyJohns) August 2, 2026
अभिषेकने डावाच्या सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला आणि अभय चौधरीसोबत ३०५ धावांची मोठी सलामीची भागीदारी रचली. अभयनेही उत्कृष्ट फलंदाजी करत ८५ चेंडूंमध्ये ९३ धावा केल्या. २५ व्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर अभिषेक आशिष लॉरेन्सच्या गोलंदाजीवर बाद झाला, पण तोपर्यंत त्याने प्रतिस्पर्धी संघाच्या आशा जवळजवळ संपुष्टात आणल्या होत्या.
त्याच्या ऐतिहासिक खेळीमुळे अमृतसर सिनियर्स संघाने ५० षटकांत ८ विकेट्स गमावून ५३३ धावांचा डोंगर उभा केला. या संघात सनरायझर्स हैदराबादचा यष्टीरक्षक-फलंदाज सलील अरोरा याचाही समावेश होता, ज्याने चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना १८ चेंडूंमध्ये २९ धावांचे योगदान दिले.
भारतीय संघाची पुढची टी-२० आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा सप्टेंबरमध्ये होणारी आशियाई क्रीडा स्पर्धा आहे. स्थानिक स्पर्धेतील अभिषेकच्या प्रभावी खेळीमुळे, आगामी स्पर्धेत अभिषेकची कामगिरी कशी असेल हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
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