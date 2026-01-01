Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Bangladesh Election 2026 Tarique Rahman Return Bnp Jamaat Islami Ncp Alliance Internal Conflict

Bangladesh Election 2026 : तारिक रहमानच्या बांगलादेशातील प्रवेशामुळे जमात अडचणीत; पक्ष वाचवण्यासाठी वापरली ‘ही’ युक्ती

Tarique Rahman : बीएनपी नेते तारिक रहमान यांच्या बांगलादेशात प्रवेशामुळे बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीला घाम फुटत आहे. सुरुवातीला जमात-ए-इस्लामीने बीएनपीसोबत निवडणूकपूर्व करार करण्याचा प्रयत्न केला.

Updated On: Jan 01, 2026 | 02:39 PM
bangladesh election 2026 tarique rahman return bnp jamaat islami ncp alliance internal conflict

Bangladesh Election 2026 : युनूस सरकार आणि जमातचं गुपित! सत्तेसाठी चाललेला हा खेळ बांगलादेशला कुठे नेणार?( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • १७ वर्षांच्या वनवासानंतर बीएनपी नेते तारिक रहमान बांगलादेशात परतल्याने बीएनपीची ताकद वाढली असून कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामीसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
  •  बीएनपीने युती करण्यास नकार दिल्यानंतर जमातने स्वतःची प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी ‘नॅशनल सिटीझन्स पार्टी’ (NCP) सह १० लहान पक्षांशी हातमिळवणी केली आहे.
  • १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बांगलादेशात ३०० जागांसाठी ऐतिहासिक मतदान होणार असून, जमात आता निवडणुकीनंतर बीएनपीला पाठिंबा देण्याची रणनीती आखत आहे.

Tarique Rahman return to Bangladesh 2026 : बांगलादेशातील (Bangladesh) राजकारण सध्या एका अत्यंत निर्णायक वळणावर आहे. १७ वर्षांनंतर लंडनमधून मायदेशी परतलेले बीएनपी (BNP) नेते तारिक रहमान (Tariq Rahman)यांच्या एन्ट्रीने संपूर्ण देशातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. तारिक रहमान यांच्या स्वागतासाठी उसळलेल्या जनसागरामुळे बीएनपीचा विजय निश्चित मानला जात असतानाच, दुसरीकडे कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी (Jamaat-e-Islami) पक्ष मात्र प्रचंड अडचणीत सापडला आहे. बीएनपीने जमातसोबत निवडणूकपूर्व युती करण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने जमातच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

जमातची १० पक्षांसोबतची नवी ‘मजबुरी’ची युती

बीएनपीकडून डावलले गेल्यानंतर, जमात-ए-इस्लामीचे प्रमुख शफीकुर रहमान यांनी आपली प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी एक नवीन रणनीती आखली आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या पाठिंब्यावर उभा राहिलेला नवीन पक्ष ‘नॅशनल सिटीझन्स पार्टी’ (NCP) आणि इतर ९ लहान पक्षांसोबत १० पक्षांची एक महायुती जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या विद्यार्थ्यांनी शेख हसीना यांच्याविरोधात क्रांती केली, त्याच विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केली आहे. मात्र, या युतीमुळे खुद्द राष्ट्रवादी (NCP) पक्षामध्येच फूट पडली आहे. पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी जमातसारख्या कट्टरपंथी पक्षासोबत हातमिळवणी केल्याबद्दल निषेध व्यक्त करत राजीनामे दिले आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia-Ukraine War: बर्फात सापडले घातपाताचे धागेदोरे! पुतिन यांच्या हत्येच्या कट युक्रेनला पडणार महागात, पुराव्यांबाबत संभ्रम

तारिक रहमान यांच्या एन्ट्रीने समीकरणे का बदलली?

तारिक रहमान हे बांगलादेशातील तरुण पिढीमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या आगमनामुळे बीएनपी कार्यकर्त्यांमध्ये नवा उत्साह संचारला असून, अनेक जनमत चाचण्यांमध्ये (Opinion Polls) बीएनपी बहुमताच्या दिशेने जात असल्याचे दिसत आहे. तारिक रहमान यांनी आपल्या भाषणात “शांतता आणि विकासाचा” संदेश दिल्याने मध्यमवर्गीय मतदारांचा कलही बीएनपीकडे झुकला आहे. यामुळेच जमात-ए-इस्लामी, जो पूर्वी बीएनपीचा मोठा मित्रपक्ष होता, तो आता एकाकी पडला आहे.

credit : social media and Twitter

“आम्ही बीएनपी सरकारला पाठिंबा देऊ”  जमातचा नवा पवित्रा

निवडणूकपूर्व युती होत नसल्याचे पाहून आता जमातने एक नवीन युक्ती वापरली आहे. जमातचे प्रमुख शफीकुर रहमान यांनी संकेत दिले आहेत की, निवडणुकीनंतर जर बीएनपीला गरज पडली, तर जमात त्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाठिंबा देण्यास तयार आहे. “आम्हाला किमान पाच वर्षे स्थिर देश पाहायचा आहे आणि त्यासाठी आम्ही एकत्र काम करू शकतो,” असे विधान त्यांनी केले आहे. हे विधान म्हणजे बीएनपीच्या जवळ जाण्याचा जमातचा प्रयत्न मानला जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bangladesh Election 2026: तुम्ही निवडणुकीला घाबरताय? अवामी लीगला वगळल्याबद्दल युनूस सरकारवर हसीनांच्या पुत्राचा सर्जिकल स्ट्राईक

१९७१ चा इतिहास आणि जमातवरील बंदी

जमात-ए-इस्लामीचा इतिहास नेहमीच वादात राहिला आहे. १९७१ च्या मुक्ती युद्धादरम्यान या पक्षाने पाकिस्तानी सैन्याला पाठिंबा दिला होता, ज्यामुळे बांगलादेशी जनतेच्या मनात त्यांच्याबद्दल आजही प्रचंड राग आहे. २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जमातला निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती आणि २०२४ मध्ये हसीना सरकारने त्यांना ‘दहशतवादी संघटना’ म्हणून घोषित केले होते. मात्र, मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारने ही बंदी उठवल्याने जमात पुन्हा सक्रिय झाली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: तारिक रहमान बांगलादेशात किती वर्षांनी परतले आहेत?

    Ans: तारिक रहमान तब्बल १७ वर्षांच्या वनवासानंतर (लंडनहून) बांगलादेशात परतले आहेत.

  • Que: तारिक रहमान तब्बल १७ वर्षांच्या वनवासानंतर (लंडनहून) बांगलादेशात परतले आहेत.

    Ans: जमातने विद्यार्थी आंदोलनातून उदयाला आलेल्या नॅशनल सिटीझन्स पार्टी (NCP) आणि इतर लहान पक्षांसोबत युती केली आहे.

  • Que: बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुका कधी होणार आहेत?

    Ans: बांगलादेशात १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्व ३०० जागांसाठी एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे.

Web Title: Bangladesh election 2026 tarique rahman return bnp jamaat islami ncp alliance internal conflict

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 02:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Global Ranking: ड्रॅगनची कमाल! संपूर्ण जगात जिथे हार्वर्डच होता शिक्षणविश्वाचा निर्विवाद सम्राट, तिथेच चीनने फडकवला विजयध्वज
1

Global Ranking: ड्रॅगनची कमाल! संपूर्ण जगात जिथे हार्वर्डच होता शिक्षणविश्वाचा निर्विवाद सम्राट, तिथेच चीनने फडकवला विजयध्वज

Human Rights: इस्लामचा रक्षक की भक्षक? ‘मशिदींच्या भिंती बोलू लागल्या, कुराणेही जाळली’; बलुच नेत्याने केला पाकिस्तानचा पर्दाफाश
2

Human Rights: इस्लामचा रक्षक की भक्षक? ‘मशिदींच्या भिंती बोलू लागल्या, कुराणेही जाळली’; बलुच नेत्याने केला पाकिस्तानचा पर्दाफाश

डिस्पोजिबल पॅकेजिंगवर आता ‘अल्लहा’ चे नाव लिहिण्यास बंदी; ‘या’ देशाने घेतला सर्वात मोठा निर्णय
3

डिस्पोजिबल पॅकेजिंगवर आता ‘अल्लहा’ चे नाव लिहिण्यास बंदी; ‘या’ देशाने घेतला सर्वात मोठा निर्णय

Greenland Protest 2026: ट्रम्प यांच्या ‘हट्टामुळे’ जग पेटले! डेन्मार्क ते ग्रीनलँड हजारो लोक रस्त्यावर; अमेरिकन दूतावासाला घेराव
4

Greenland Protest 2026: ट्रम्प यांच्या ‘हट्टामुळे’ जग पेटले! डेन्मार्क ते ग्रीनलँड हजारो लोक रस्त्यावर; अमेरिकन दूतावासाला घेराव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
2200 वर्ष आधी हिंदू धर्मातील विवाह समारंभ कसे होते ? जाणून घ्या सविस्तर

2200 वर्ष आधी हिंदू धर्मातील विवाह समारंभ कसे होते ? जाणून घ्या सविस्तर

Jan 19, 2026 | 04:28 PM
War Alert: शांततेच्या नोबेलवरून राडा! डोनाल्ड ट्रम्पची ग्रीनलँड नाही तर ‘या’ देशाला युद्धाची धमकी; स्वार्थासाठी जगाला धरले वेठीस

War Alert: शांततेच्या नोबेलवरून राडा! डोनाल्ड ट्रम्पची ग्रीनलँड नाही तर ‘या’ देशाला युद्धाची धमकी; स्वार्थासाठी जगाला धरले वेठीस

Jan 19, 2026 | 04:19 PM
अफवांना थारा देऊ नका, संघटनात्मक ताकदीवरच…; आमदार रोहित पाटील यांचा निर्धार

अफवांना थारा देऊ नका, संघटनात्मक ताकदीवरच…; आमदार रोहित पाटील यांचा निर्धार

Jan 19, 2026 | 04:18 PM
Sangali Municipal Election 2026: ‘जय-वीरू’ची जादू! विशाल पाटील आणि विश्वजीत कदमांच्या एकजुटीने भाजपचा वारू रोखला

Sangali Municipal Election 2026: ‘जय-वीरू’ची जादू! विशाल पाटील आणि विश्वजीत कदमांच्या एकजुटीने भाजपचा वारू रोखला

Jan 19, 2026 | 04:04 PM
IND vs NZ : ‘त्याच्या क्षेत्ररक्षणात चुका…’, भारताच्या पराभवाने कर्णधार गिलवर अजिंक्य रहाणेची नाराजी 

IND vs NZ : ‘त्याच्या क्षेत्ररक्षणात चुका…’, भारताच्या पराभवाने कर्णधार गिलवर अजिंक्य रहाणेची नाराजी 

Jan 19, 2026 | 04:02 PM
नेपाळच्या राजकारणात भूकंप! बालेन शाह ने महापौर पदाचा दिला राजीनामा; आता थेट PM च्या खुर्चीवर नजर

नेपाळच्या राजकारणात भूकंप! बालेन शाह ने महापौर पदाचा दिला राजीनामा; आता थेट PM च्या खुर्चीवर नजर

Jan 19, 2026 | 03:54 PM
Taloja MIDC Pollution: तळोजा एमआयडीसी नक्की उद्योगांचे केंद्र की अपघातांचे माहेरघर?

Taloja MIDC Pollution: तळोजा एमआयडीसी नक्की उद्योगांचे केंद्र की अपघातांचे माहेरघर?

Jan 19, 2026 | 03:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM