Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Sandeep Deshpande On Upset In Mns Leaving Raj Thackeray Bmc Elections 2026

राज ठाकरेंचा आणखी एक शिलेदार नाराज? संदीप देशपांडे पक्ष सोडण्याच्या चर्चांवर स्पष्टच मांडलं मत

राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेंसोबत युती केल्यामुळे नाराज संतोष धुरी यांनी पक्ष सोडला. यानंतर धुरी यांनी मनसेवर टीका करताना संदीप देशपांडे देखील नाराज असल्याचे सांगितले.

Updated On: Jan 08, 2026 | 11:49 AM
Municipal Elections, Municipal Election Result 2026,

ही निवडणूक सोपी नव्हती....; राज ठाकरेंच्या फेसबुकची चर्चा

Follow Us:
Follow Us:
  • मनसे पक्षामध्ये संदीप देशपांडे नाराज असल्याच्या चर्चा
  • संतोष धुरींनी केला मोठा दावा
  • संदीप देशपांडे यांनी स्वतः स्पष्ट केली भूमिका
Maharashtra Politics : मुंबई : राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (Local Body Elections) रणधुमाळी सुरु आहे. प्रचारासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक राहिलेले असताना सभांना उधाण आले आहे. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक निष्ठावंत नेते हे पक्षाची साथ सोडत आहे. याबाबत मनसे नेते राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांना फटका बसला आहे. राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेंसोबत युती केल्यामुळे नाराज संतोष धुरी यांनी पक्ष सोडला. यानंतर धुरी यांनी मनसेवर टीका करताना संदीप देशपांडे देखील नाराज असल्याचे सांगितले. यामुळे ते देखील पक्ष सोडणार का याची चर्चा रंगली आहे. याबाबत आता संदीप देशपांडे यांनी स्वतः प्रतिक्रिया दिली आहे.

मनसे नेते संदीप देशपांडे हे नाराज असल्याच्या चर्चा सुरु आहेत. संतोष धुरी यांनी पक्ष सोडल्यानंतर त्यांचे नाव घेतल्यामुळे संदीप देशपांडे देखील राज ठाकरेंची साथ सोडणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. यावर संदीप देशपांडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, “कालपासून माध्यमांमध्ये बातम्या चालत आहेत की संदीप देशपांडे यांनी पक्ष सोडला. त्यामुळे काही गोष्टी सांगण्यासाठी मी इथे आलो आहे. मी कुठेही गेलेलो नाही, मी मनसेचं काम करत आहे. मनसेचंच काम मी नीट करत आहे आणि यापुढेही करत राहीन” असे मत संदीप देशपांडे यांनी व्यक्त केले.

हे देखील वाचा : ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांचं निधन, वयाच्या 83 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

पुढे ते म्हणाले की, माझी हात जोडून विनंती आहे की अशा अफवा पसरवू नका. महापालिका निवडणुकीत मनसेच्या जास्तीत जास्त जागा कशा निवडून येतील, यासाठी मी मुंबई अध्यक्ष म्हणून काम करतोय. संतोष धुरी काय म्हणाले, हे मला माहीत नाही. पण मी माझं काम करतोय” अशी स्पष्ट भूमिका संदीप देशपांडे यांनी घेतली आहे. त्यामुळे चर्चांना पूर्णविराम लागला आहे.

पुढे ते म्हणाले की, “2012 मध्ये सर्वांना डावलून मला तिकिट दिलं, त्यावेळीसुद्धा अनेकजण इच्छुक होते. पण पक्षाने त्यावेळी मला संधी दिली. ठाकरे हा ब्रँड नाही तर ठाकरे हा विचार आहे. पहिल्यांदा शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसेनं युती केली आहे. या प्रक्रियेत काही जागा मिळतात, काही नाही. आम्ही समजावण्याचा प्रयत्न करत आहोत.” असे देखील संदीप देशपांडे म्हणाले आहेत.

हे देखील वाचा : दक्षिण आणि दक्षिण मध्य मुंबईमध्ये कोणाचा राहणार वरचश्मा? भाजपा आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे मुसंडी मारायचे प्लॅनिंग

त्याचबरोबर संतोष धुरी यांनी पक्ष सोडताना बाळा नांदगावकर यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. मनसेमध्ये बाळा नांदगावकर बडवा आणि कटकारस्थानी आहे, असा आरोप धुरी यांनी केला होता. यावर संदीप देशपांडे यांनी मत मांडले. ते म्हणाले की, “संतोष धुरी काय बोलत आहेत, यावर मला प्रतिक्रिया देण्याची गरज नाही. त्यांचा एक दृष्टीकोन असू शकतो. माझाही वेगळा दृष्टीकोन आहे. ते त्यांच्या दृष्टीकोनातून बोलतात आणि मी माझ्या दृष्टीकोनातून बोलतो. संतोष धुरी यांनी त्यांचा निर्णय घेतला आहे, आता हा निर्णय चुकीचा आहे की बरोबर, हे येणारा काळच ठरवेल.” असे थेट आव्हान संदीप देशपांडे यांनी पक्ष सोडून गेलेल्या संतोष धुरी यांना दिले आहे.

Web Title: Sandeep deshpande on upset in mns leaving raj thackeray bmc elections 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 11:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
3

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM