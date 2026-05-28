Shivsena News : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेनेची मोठी तयारी; राज्यात सव्वा लाखांहून अधिक BLA नियुक्त

Updated On: May 28, 2026 | 06:15 PM IST
सारांश

शिवसेना ने निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी पुनरीक्षण मोहिमेसाठी राज्यात सव्वा लाखांहून अधिक बूथ लेव्हल एजंट (BLA) नियुक्त केले आहेत. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी ‘प्रत्येक बूथवर शिवसेना मजबूत’ या उद्दिष्टाने कार्यकर्त्यांनी BLA ला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. नांदेड येथे शिवसंवाद दौऱ्यात त्यांनी या मोहिमेचा आढावा घेतला.

विस्तार
  • प्रत्येक बूथ, शिवसेना मजबूत ! या निर्धाराने काम करा
  • शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे कार्यकर्त्यांना आवाहन
  • शिवसंवाद दौऱ्यात नांदेड जिल्ह्यातील विधानसभा मतदार संघांचा आढावा
हदगाव : निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी पुनरीक्षण मोहीमेसाठी शिवसेना पक्षाने राज्यात जवळपास सव्वा लाखांहून अधिक बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) नियुक्त केले आहेत. बीएलए नियुक्ती केवळ मतदार यादी पुनरीक्षण मोहीमेपुरता नसून तो १२ महिने सक्रिय राहील. तो मतदार यादीवर काम करेल. ‘प्रत्येक बूथवर शिवसेना मजबूत’ या निर्धाराने कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी ‘बीएलए’ला सहकार्य करावे, असे आवाहन शिवसेना ससंदीय पक्षाचे नेते संसदरत्न खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केले. शिवसंवाद दौऱ्याच्या निमित्ताने मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यातल्या विधानसभा मतदार संघाचा खासदार डॉ. शिंदे यांनी गुरुवारी आढावा घेतला. या बैठकीला आमदार हेमंत पाटील, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार आनंद पाटील बोंढारकर, शिवसेना सचिव भाऊसाहेब चौधरी, माजी खासदार आनंद परांजपे, जिल्हा प्रमुख, तालुका प्रमुख आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी ते बोलत होते.

खासदार डॉ. शिंदे यांनी नांदेड जिल्ह्यात तीन बैठका घेतल्या. यात जिल्ह्यातील नांदेड दक्षिण, नांदेड उत्तर, लोहा कंधार, नायगाव, मुखेड, देगलूर, किनवट, हदगाव, भोकर या विधानसभा मतदार संघांचा आढावा घेतला. यावेळी खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले की, मतदान पुनरीक्षण मोहीमेबाबत शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गंभीर आहेत. त्यांच्या आदेशाने राज्यात पक्षाकडून सव्वा लाखांहून अधिक ‘बीएलए’च्या नियुक्त्या केल्या आहेत. या संपूर्ण मोहीमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी पक्षाकडून संपर्क प्रमुख, जिल्हा प्रमुखांच्या नेमणुका केल्या आहेत. ‘बीएलए’ मतदार याद्या तपासणार आहे. आपल्या मतदारांची नावं यादीत आहे की नाहीत याबाबत ‘बीएलए’ माहिती देण्याची जबाबदारी कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे एसआयआर मोहीमेत कार्यकर्त्यांनी ‘बीएलए’ला सहकार्य करावे. हे झाले तर प्रत्येक बूथवर शिवसेना मजबूत झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास खासदार डॉ. शिंदे यांनी व्यक्त केला.

आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक मंत्र्याला दोन जिल्ह्यांची जबाबदारी दिली आहे. मंत्री प्रकाश आबिटकर यांना नांदेड जिल्ह्याची जबाबदारी दिली आहे. तळागाळातील प्रत्येक कार्यकर्त्यापर्यंत पक्ष पोहोचला पाहिजे, यासाठी शिंदे साहेबांनी नियुक्त्या केल्याचे खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले. खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले की जिल्हा प्रमुख आणि तालुका प्रमुखांनी जिथे पक्ष संघटना कमकुवत असेल तिथे लक्ष देऊन संघटना मजबूत करण्याला प्राधान्य द्यावे. तेथील कार्यकर्त्यांच्या अडचणी समजून त्या संपर्क प्रमुखांच्या निदर्शनात आणून द्याव्यात. पक्षाचे नेते शिंदे साहेब स्वत: १८ तास काम करतात. पक्ष नेतृत्वाचे सामान्य कार्यकर्त्यावर लक्ष आहे. जो काम करेल त्याला पद मिळेल, या विचाराने पक्षाचे काम सुरु आहे, असे खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले.

खासदार डॉ. शिंदे यांची उबाठावर टीका

नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव येथील आढावा बैठकीत खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब हे शिवसैनिकांना ताकद देण्याचे काम करत आहेत. यापूर्वी मराठवाड्यात शिवसेना नेतृत्वाने कधीही रस्त्यावर उतरुन काम केलं नाही, अशी टीका खासदार डॉ. शिंदे यांनी उबाठावर केली. मात्र आता पक्षानं विचार बदलला आहे. आज ४५ डीग्री तापमानात देखील शिवसंवादच्या निमित्ताने कार्यकर्त्यांच्या भेटीसाठी मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आलो. आम्ही झिरो लेव्हलवर काम करणारे कार्यकर्ते आहोत, असे खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले. शिवसंवाद दौऱ्याच्या निमित्ताने यापूर्वी नाशिक, ठाणे, जालना या जिल्ह्यात विधानसभा मतदार संघाचा आढावा घेतला, असे ते म्हणाले.

