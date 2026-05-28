AI मुळे Tourism क्षेत्रात बदल! ‘या’ तीन कंपनीच्या भागीदारीमुळे होणार मोठा फायदा? प्रवास होणार सोप्पा

एआयमुळे जगभरातील अनेक उद्योगांमध्ये मोठे बदल घडत आहेत आणि आता त्याचा प्रभाव प्रवास तंत्रज्ञान क्षेत्रावरही स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. याच पार्श्वभूमीवर Cognizant, Travelport आणि Anthropic यांनी एकत्र येत एआय-आधारित स्मार्ट ट्रॅव्हल इकोसिस्टम उभारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सहकार्य जाहीर केले आहे. या भागीदारीचा मुख्य उद्देश प्रवास बुकिंग, सेवा व्यवस्थापन आणि वितरण प्रणाली अधिक आधुनिक, वेगवान आणि बुद्धिमान बनवणे हा आहे.
या सहकार्याअंतर्गत Anthropic च्या Claude AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून Travelport आपल्या प्लॅटफॉर्ममध्ये आधुनिक एआय क्षमता समाविष्ट करणार आहे. यामुळे विमान कंपन्या, हॉटेल्स, ट्रॅव्हल एजन्सी आणि ऑनलाइन ट्रॅव्हल प्लॅटफॉर्मना ग्राहकांना अधिक अचूक आणि जलद सेवा देणे शक्य होईल. Cognizant या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर एआय तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी आणि सॉफ्टवेअर आधुनिकीकरणाची जबाबदारी सांभाळणार आहे.
सध्याच्या काळात प्रवासी एआय टूल्सचा वापर करून प्रवासाचे नियोजन करत आहेत, मात्र पारंपरिक आरक्षण प्रणाली त्या मागण्यांचा प्रभावीपणे अर्थ लावू शकत नाहीत. त्यामुळे प्रवास व्यवस्थापन कंपन्यांवर ताण वाढत आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून ही नवी एआय प्रणाली थेट ग्राहकांच्या संवादातून बुकिंग, रीबुकिंग, परतावा आणि सेवा व्यवस्थापन अधिक सोप्या पद्धतीने हाताळणार आहे.
नवीन तंत्रज्ञानामुळे ट्रॅव्हल एजंट्सना कमी वेळेत योग्य पर्याय शोधणे, प्रवासातील अडथळ्यांचा अंदाज घेणे आणि स्वयंचलित रीबुकिंग करणे शक्य होणार आहे. विशेषतः मोठ्या ट्रॅव्हल मॅनेजमेंट कंपन्यांसाठी यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्हीची मोठी बचत होऊ शकते. कंपन्यांच्या मते, प्रत्येक एजंटचा दररोजचा एक तास जरी वाचला तरी त्याचे रूपांतर वार्षिक लाखो डॉलर्सच्या उत्पादकतेत होऊ शकते.
Cognizant चे सीईओ Ravi Kumar S यांनी सांगितले की, प्रवास उद्योगातील तांत्रिक पायाभूत सुविधा अत्यंत गुंतागुंतीच्या आहेत आणि भविष्यात यशस्वी होणाऱ्या कंपन्या त्या अधिक स्मार्ट आणि आधुनिक बनवतील. तर Travelport चे सीईओ John Mangelaars यांनी एआय हे भविष्यातील तंत्रज्ञान नसून सध्याच्या काळातील वास्तव असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी या भागीदारीमुळे प्रवास क्षेत्राला एआय महासत्ता मिळाल्याचेही म्हटले आहे.
या प्रकल्पाअंतर्गत विकसित होणाऱ्या पहिल्या ग्राहक-केंद्रित एआय सेवा याच वर्षात बाजारात येण्याची अपेक्षा आहे. या नव्या सहकार्यामुळे जागतिक प्रवास उद्योगात एआयच्या मदतीने मोठे परिवर्तन घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.