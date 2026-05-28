Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Solapur Pm Kisan Yojna Next Installment At Risk For 5335 Farmers Due To Pending E Kyc

Solapur PM-Kisan yojna e-KYC: सोलापूर जिल्ह्यात ९९% ई-केवायसी पूर्ण, तरीही ५,३३५ शेतकऱ्यांचा पीएम-किसानचा हप्ता अडकणार!

Updated On: May 28, 2026 | 05:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

Solapur PM-Kisan yojna e-KYC: माळशिरस तालुक्यात ५५६. सांगोला तालुक्यात ५०६ आणि मंगळवेढा तालुक्यात ४६७ शेतकरी प्रलंबित आहेत. सोलापूर उत्तर तालुक्यात सर्वांत कमी म्हणजे १४१ शेतक-यांची प्रक्रिया बाकी असल्याची माहिती कृर्षी विभागाने दिली आहे.

Solapur News, PM Kisan, Farmers News, e-KYC,

Solapur PM-Kisan Update: सोलापूर जिल्ह्यात ९९% ई-केवायसी पूर्ण, तरीही ५,३३५ शेतकऱ्यांचा पीएम-किसानचा हप्ता अडकणार!

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सोलापूर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा पीएम-किसानचा हप्ता अडकणार
  • कृषी विभागाकडून ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन
  • ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण असणे सध्या आवश्यक
Solapur PM-Kisan yojna e-KYC:: केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पीएम-किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत मिळणारा पुढील हप्ता थेट खात्यात जमा व्हावा यासाठी आवश्यक असलेल्या ई-केवायसी प्रक्रियेत सोलापूर जिल्ह्याने मोठी प्रगती केली असली तरी अद्याप हजारो शेतकरी या प्रक्रियेपासून दूर आहेत. जिल्ह्यातील ५ हजार ३३५ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी अद्याप प्रलंबित असून संबंधित शेतकऱ्यांचा पुढील हप्ता रखडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

२५ मे २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार सोलापूर जिल्ह्यातील तब्बल ९९ टक्के पात्र शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांमध्ये एकूण ५ लाख १८ हजार ५६२ नोंदणीकृत लाभार्थी शेतकरी आहेत. त्यापैकी ५ लाख १३ हजार २२७ शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या मोहिमेत करमाळा तालुक्याने आघाडी घेतली असून येथे जवळपास १०० टक्के ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे. तालुक्यात केवळ २६३ शेतकरी प्रलंबित आहेत. दुसरीकडे पंढरपूर तालुक्यात सर्वाधिक १ हजार ४५४ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी बाकी आहे.

Shrikant Shinde convoy accident: श्रीकांत शिंदेंच्या ताफ्यातील चार वाहनांचा अपघात; नांदेडमध्ये घडली घटना

ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण असणे सध्या आवश्यक

माळशिरस तालुक्यात ५५६. सांगोला तालुक्यात ५०६ आणि मंगळवेढा तालुक्यात ४६७ शेतकरी प्रलंबित आहेत. सोलापूर उत्तर तालुक्यात सर्वांत कमी म्हणजे १४१ शेतक-यांची प्रक्रिया बाकी असल्याची माहिती कृर्षी विभागाने दिली आहे. दरम्यान, पीएम-किसान योजनेच्या निकषांनुसार लाभाथ्यांचे आधार प्रमाणीकरण, भूमी अभिलेख नोंदणी, आधारशी बैंक खाते जोडणी आणि इं केवायसी या सर्व प्रक्रिया पूर्ण असणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील ५ लाख ५२६ शेतक-यांनी या सर्व अटीची पूर्तता केली असून त्यानाच पुढील हप्त्याचा लाभ मिळणार आहे.

ई-केवायसी कशी पूर्ण कराल?

जवळच्या ग्राहक सेवा केंद्रात भेट द्या
पीएम-किसानच्या अधिकृत पोर्टलवर लॉगिन करा
आधार क्रमांक व मोबाईल नंबर आवश्यक
बैंक खाते आधारशी लिंक असणे बंधनकारक
बायोमेट्रिक किंवा ओटीपीद्वारे प्रक्रिया पूर्ण करता येते

यांचा हप्ता अडकू शकतो
ई-केवायसी अपूर्ण असलेले लाभार्थी
आधारशी बैंक खाते लिंक नसलेले शेतकरी
चुकीची माहिती किंवा अपूर्ण कागदपत्रे असलेले खातेधारक

Gram Panchayat Elections: कोल्हापूर जिल्ह्यात ४३३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल; गावपातळीवरील राजकारण तापणार

 

वंचित शेतकऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाने केले आवाहन

ज्या शेतक-यांचे ई-केवायसी किवा बैंक खाते आधारशी लिंक नाही, त्याना पुढील हप्ता मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी तातडीने जवळच्या ग्राहक सेवा केंद्रावर, सेतू सुविचा केंद्रावर किया पीएम-किसानच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन केले आहे.

प्रलंबित ई-केवायसी

पंढरपूर १,४५४
माळशिरस ५५६
सांगोला ५०६
मंगळवेढा ४६७
करमाळा २६३
उ. सोलापूर १४१

 

 

Web Title: Solapur pm kisan yojna next installment at risk for 5335 farmers due to pending e kyc

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 05:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Health Department : शासकीय बदल्यांच्या धोरणावरून आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये उभी फूट; रद्द की नियमित, वाद तीव्र
1

Health Department : शासकीय बदल्यांच्या धोरणावरून आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये उभी फूट; रद्द की नियमित, वाद तीव्र

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी सरकारचे कडक पाऊल; हलगर्जीपणा करणाऱ्या कंत्राटदारांवर होणार ‘ब्लॅकलिस्ट’ची कारवाई
2

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी सरकारचे कडक पाऊल; हलगर्जीपणा करणाऱ्या कंत्राटदारांवर होणार ‘ब्लॅकलिस्ट’ची कारवाई

Punegaon Dam: पुणेगाव धरणातून मोठ्या प्रमाणात गाळ काढणार; १३६ हेक्टर जमीन होणार सुपीक
3

Punegaon Dam: पुणेगाव धरणातून मोठ्या प्रमाणात गाळ काढणार; १३६ हेक्टर जमीन होणार सुपीक

LPG Subsidy New Rule: ‘या’ नागरिकांना मिळणार नाही गॅस सबसिडी! बँक खात्यात पैसे येणं होणार बंद; पाहा नवीन नियम
4

LPG Subsidy New Rule: ‘या’ नागरिकांना मिळणार नाही गॅस सबसिडी! बँक खात्यात पैसे येणं होणार बंद; पाहा नवीन नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Solapur PM-Kisan yojna e-KYC: सोलापूर जिल्ह्यात ९९% ई-केवायसी पूर्ण, तरीही ५,३३५ शेतकऱ्यांचा पीएम-किसानचा हप्ता अडकणार!

Solapur PM-Kisan yojna e-KYC: सोलापूर जिल्ह्यात ९९% ई-केवायसी पूर्ण, तरीही ५,३३५ शेतकऱ्यांचा पीएम-किसानचा हप्ता अडकणार!

May 28, 2026 | 05:30 PM
‘नेक्स्ट जेन टियागो’ची मार्केटमध्ये एन्ट्री! बजेटमध्ये बसणारा प्रीमियम अनुभव

‘नेक्स्ट जेन टियागो’ची मार्केटमध्ये एन्ट्री! बजेटमध्ये बसणारा प्रीमियम अनुभव

May 28, 2026 | 05:25 PM
Bashir Badr Death : तुटलेल्या हृदयाचे बोल हरपले! उर्दू साहित्यातला नामवंत काळाच्या पडद्याआड, कवी बशीर बद्र यांचे निधन

Bashir Badr Death : तुटलेल्या हृदयाचे बोल हरपले! उर्दू साहित्यातला नामवंत काळाच्या पडद्याआड, कवी बशीर बद्र यांचे निधन

May 28, 2026 | 05:24 PM
कल्याणमधील ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्यावर बकरी ईदच्या दिवशी हिंदूंना प्रवेशबंदी, दोन्ही शिवसेना आणि भाजपकडून घंटानाद आंदोलन

कल्याणमधील ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्यावर बकरी ईदच्या दिवशी हिंदूंना प्रवेशबंदी, दोन्ही शिवसेना आणि भाजपकडून घंटानाद आंदोलन

May 28, 2026 | 05:23 PM
EPFO New Rules: नोकरी करणाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट! PF चे 100% पैसे UPI द्वारे काढता येणार? EPFO चे नवे नियम काय सांगतात?

EPFO New Rules: नोकरी करणाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट! PF चे 100% पैसे UPI द्वारे काढता येणार? EPFO चे नवे नियम काय सांगतात?

May 28, 2026 | 05:23 PM
Womens T20 World Cup 2026 साठी ICC कडून मॅच ऑफिशियल्सची घोषणा; यादीत 4 भारतीय महिलांचाही समावेश!

Womens T20 World Cup 2026 साठी ICC कडून मॅच ऑफिशियल्सची घोषणा; यादीत 4 भारतीय महिलांचाही समावेश!

May 28, 2026 | 05:20 PM
National News: देशातील आणखी एक मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर; भाजप खासदाराचा खळबळजनक गौप्यस्फोट

National News: देशातील आणखी एक मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर; भाजप खासदाराचा खळबळजनक गौप्यस्फोट

May 28, 2026 | 05:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM