  • Mamata Banerjee Refuses To Resign Alleged Vote Looting West Bengal Elections

Mamata Banerjee: “आम्ही हारलो नाही, लोकशाहीची हत्या झाली!” ममता बॅनर्जींचा राजीनामा देण्यास नकार; निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप

Mamata Banerjee News: पश्चिम बंगालमध्ये पराभव पत्करण्यास ममता बॅनर्जींचा नकार. निवडणूक आयोगावर पक्षपाताचा आरोप करत राजीनामा न देण्याची घोषणा. वाचा सविस्तर बातमी.

Updated On: May 05, 2026 | 05:31 PM
ममता बॅनर्जींचा राजीनामा देण्यास नकार; निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप (Photo Credit- X)

Mamata Banerjee News: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “आम्ही ही निवडणूक हरलेलो नाही, तर १०० जागांवर मतांची लूट करण्यात आली आहे,” असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे. ही निवडणूक केवळ भाजपविरुद्ध नसून निवडणूक आयोगाच्या पक्षपाती धोरणांविरुद्धही होती, असे सांगत त्यांनी सध्याच्या परिस्थितीत राजभवन येथे जाऊन मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

निवडणूक आयोगावर पक्षपाताचा आरोप

निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, निवडणूक आयोगाचा दृष्टिकोन पूर्णपणे भाजपधार्जिणा होता. “देशात लोकशाहीची हत्या करण्यात आली आहे. मी रस्त्यावर होते आणि यापुढेही जनतेसाठी रस्त्यावरच उतरून संघर्ष करत राहीन. राजीनामा देण्यासाठी मी राजभवनात का जावे? मला जर शपथ घ्यायची असती तर मी गेले असते, पण त्यांनी सर्व यंत्रणेवर कब्जा केला आहे,” अशा शब्दात त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. निवडणुकीच्या काळात झालेल्या प्रशासकीय बदलांवर त्यांनी बोट ठेवले. “दोन टप्प्यातील मतदानानंतर आमच्या कार्यकर्त्यांना अटक करण्यास सुरुवात झाली आणि निष्पक्ष अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्यांनी स्वतःच्या मर्जीतील सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आणि EVM मशीनबाबतही संशयास्पद हालचाली झाल्या,” असा दावा बॅनर्जी यांनी केला.

‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीचा खंबीर पाठिंबा

या कठीण प्रसंगात संपूर्ण ‘इंडिया’ आघाडी त्यांच्या पाठीशी उभी असल्याचे ममता बॅनर्जींनी सांगितले. “मी माझ्या राजकीय कारकिर्दीत असा जुलूम कधीच पाहिला नाही. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन यांसारख्या नेत्यांनी माझ्याशी संवाद साधून पाठिंबा दर्शवला आहे. अखिलेश यादव देखील भेटीसाठी येत आहेत,” अशी माहिती त्यांनी दिली.

“मोजणी केंद्रांचे हायजॅकिंग आणि अत्याचाराचा कळस”

मतमोजणीच्या दिवशी झालेल्या प्रकारावर भाष्य करताना त्या म्हणाल्या की, “मोजणी केंद्रांचे हायजॅकिंग करण्यात आले असून कालचा दिवस लोकशाहीच्या इतिहासातील ‘काळा इतिहास’ म्हणून ओळखला जाईल. मला स्वतःला एका महिलेला मतदान केंद्रावरून धक्के मारून बाहेर काढण्यात आले, तर सर्वसामान्यांची काय अवस्था झाली असेल? त्यांनी आमची कार्यालये ताब्यात घेतली असून कार्यकर्त्यांवर अत्याचार सुरू केले आहेत”.

आगामी रणनीती: १० सदस्यीय समितीची स्थापना

या अन्यायाविरुद्ध कायदेशीर आणि राजकीय लढा देण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसने १० सदस्यीय ‘फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती विविध भागांचा दौरा करून सत्य परिस्थिती समोर आणेल. “जर त्यांनी प्रामाणिकपणे निवडणूक जिंकली असती, तर मी काहीच बोलले नसते. पण हा विजय जबरदस्तीने मिळवलेला आहे. आम्ही पुन्हा जोमाने फिनिक्स भरारी घेऊ,” असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारला केवळ एकाच पक्षाची सत्ता देशात हवी असून, यामुळे जागतिक स्तरावर भारताच्या लोकशाहीबद्दल चुकीचा संदेश जात असल्याची टीकाही त्यांनी शेवटी केली.

Published On: May 05, 2026 | 05:21 PM

Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले “धोंड्याचा मास” हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व

