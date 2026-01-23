Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ZP Election 2026 : करमाळ्यात माघारीनंतरच स्पष्ट होणार सत्तेचे गणित; जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणूक बहुपक्षीय 308 उमेदवार रिंगण

पंचायत समिती निवडणूक यंदा केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तेपुरती मर्यादित न राहता, थेट राजकीय ताकद मोजण्याचा आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीची नांदी ठरणारा सामना बनली आहे.

Jan 23, 2026 | 11:12 PM
सोलापूर : करमााळा तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक यंदा केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तेपुरती मर्यादित न राहता, थेट राजकीय ताकद मोजण्याचा आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीची नांदी ठरणारा सामना बनली आहे. विक्रमी उमेदवारी अर्ज, बहुपक्षीय लढती, आघाड्या-युतींचे गुंतागुंतीचे गणित, बंडखोरी आणि अपक्षांची वाढती संख्या यामुळे करमाळ्याचे राजकारण अक्षरशः तापले असून, ही निवडणूक आता ‘सत्तेचा महासंग्राम’ ठरत आहे. तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी एकूण ७६९ उमेदवारी अर्जाची विक्री झाली. त्यापैकी जिल्हा परिषदेच्या सहा गटांसाठी ८४ , तर पंचायत समितीच्या १२ गणांसाठी २२४ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांतील ही सर्वाधिक उमेदवारी असून, त्यामुळे जवळपास प्रत्येक गट व गणात चौरंगी, पंचरंगी, तर काही ठिकाणी षटकोनी लढती अटळ ठरणार आहेत. भाजप नेत्या रश्मी बागल यांनी पांडे महिला राखीव जिल्हा परिषद गटातून जोरदार शक्तीप्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी मार्गदर्शक विलासराव घुमरे, युवा नेते दिग्विजय बागल, भाजप जिल्हा सरचिटणीस गणेश चिवटे, दिनेश भांडवलकर, चंद्रकांत सरडे, तानाजी झोळ, सचिन पिसाळ आदी उपस्थित होते. तसेच, दत्तकला शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष व भाजपचे ज्येष्ठ नेते प्रा. रामदास झोळ यांनीही समर्थकांसह अर्ज दाखल करत आपली ताकद दाखवली.

पाटील गटाची स्वतंत्र चाचपणी, ‘तालुका विकास आघाडी’ केंद्रस्थानी

आमदार नारायण पाटील यांनी यंदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) अधिकृत तुतारी चिन्हावर थेट न उतरता, ‘तालुका विकास आघाडी’ स्थापन करत सावंत गटासोबत युती करत आहे. स्थानिक राजकारणात स्वतंत्र भूमिका घेत पाटील यांनी आपल्या गटातील सर्व इच्छुकांना अर्ज दाखल करण्याचे निर्देश दिल्याने त्यांच्या गटाकडून मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. मात्र, याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेही १२ जागांवर थेट अधिकृत उमेदवार उभे केल्याने, पाटील गट, आघाडी आणि पक्षीय उमेदवार यांच्यातील समन्वयाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मतविभाजनाचा फटका कोणाला बसणार, यावरच पाटील गटाची खरी कसोटी लागणार आहे.

Kolhapur News : कुठे स्वतंत्र, तर कुठे मैत्रीपूर्ण लढत ; भाजपा झेडपीच्या 41 , पंचायत समितीच्या 72 जागा लढणार
माजी आमदार जगताप यांची तटस्थ भूमिका

माजी आमदार जयवंत जगताप यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक न लढवण्याचा आणि तटस्थ भूमिका घेण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. ‘या निवडणुकीत जो उमेदवार योग्य वाटेल, त्याला सहकार्य करा,’ असे आवाहन त्यांनी समर्थकांना केले आहे. माघारीनंतर जगताप गटाचा कल नेमका कुणाकडे झुकतो, यावर अनेक गटांचे निकाल अवलंबून राहणार असल्याने त्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

भाजपा-राष्ट्रवादी युतीमुळे सत्तासंघर्ष

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजप नेत्या, महिला आघाडीच्या प्रांतिक उपाध्यक्ष रश्मी बागल आणि माजी आमदार संजय शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यात फिफ्टी-फिफ्टी तत्त्वावर युती करण्यात आली आहे. महायुतीमुळे अनेक गटांत थेट सरळ लढतीऐवजी बहुपक्षीय सामना रंगणार असून, भाजप-राष्ट्रवादी एकत्र आल्याचा फायदा उमेदवारांना होईल, असा दावा युतीकडून केला जात आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवरील बंडखोरी रोखण्याचे मोठे आव्हान आहे.

अहिल्यानगरचे महापौरपद ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव! ‘या’ 7 नावांची जोरदार चर्चा

Published On: Jan 23, 2026 | 11:12 PM

