Political News: राज ठाकरेंच्या मुंबईतील सभेपूर्वीच मनसेला मोठा धक्का, ‘या’ बड्यानेत्याने हाती घेतला भाजपचा झेंडा

KDMC Political News: डोंबिवलीमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) मोठा धक्का बसला आहे. मनसेचे माजी शहराध्यक्ष मनोज घरत यांनी शेकडो कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 08:35 PM
राज ठाकरेंच्या मुंबईतील सभेपूर्वीच मनसेला मोठा धक्का (photo Credit- X)

राज ठाकरेंच्या मुंबईतील सभेपूर्वीच मनसेला मोठा धक्का (photo Credit- X)

KDMC Election 2026: महानगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज मुंंबई शिवाजी पार्कमध्ये ठाकरे बंधु यांची ऐतिहासिक सभा रंगली आहे. २० वर्षानी दोन भाउ एकत्र दिसले. पण त्याआधी राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांना मोठा धक्का बसला आहे. डोंबिवलीमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) मोठा धक्का बसला आहे. मनसेचे माजी शहराध्यक्ष मनोज घरत यांनी शेकडो कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी आपली उमेदवारी मागे घेत शहराध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता.

Mumbai Political News: उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे, कोणाला हाताळणे सोपे? देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितले

रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश सोहळा पार पडला. मनोज घरत यांच्यासोबत मनसेचे अनेक पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्त्यांनी भाजपचा झेंडा हाती घेतला आहे. यामुळे डोंबिवलीत मनसेची ताकद कमी झाली असून भाजपची पकड अधिक मजबूत झाली आहे.

मनसेला मोठा फटका

मनोज घरत हे डोंबिवली मनसेचा महत्त्वाचा चेहरा मानले जात होते. मात्र, पक्षांतर्गत नाराजी आणि उमेदवारीवरून झालेल्या घडामोडींनंतर त्यांनी पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या भाजप प्रवेशामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर मनसेच्या गोटात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

मोठी बातमी! मुंबईमध्ये ठाकरे गटाला मोठा धक्का! एकनाथ शिंदेनी फिरवला गेम; ‘या’ बड्या नेत्याचा शेकडो समर्थकांसह पक्षप्रवेश

Published On: Jan 11, 2026 | 08:35 PM

