वसंतदादांची नात उतरणार निवडणुकीच्या रिंगणात? विधान परिषदेसाठी महाविकास आघाडी टाकणार मोठा डाव

नाशिक : विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघासाठी महाविकास आघाडी एकत्र लढवून महायुतीला आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या उपाध्यक्ष असलेल्या सोनिया होळकर यांच्या नावाची चर्चा सुरू असून, त्या माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या नात आहे. मात्र, त्यांच्या मातोश्री भाजपमध्ये असल्याने त्या राष्ट्रवादीकडून लढणार की भाजपकडून याबाबत सस्पेन्स आहे.
नाशिक आणि जळगावच्या जागेत अदलाबदल करण्याची मागणी असून, नाशिक भाजपच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी ही जागा सुटावी यासाठी मुंबईमध्ये ठाण मांडले होते, तर दुसरीकडे जळगावची जागा भाजपला सुटावी यासाठी तेथील पदाधिकारी देखील आग्रही आहे. विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या एकूण ६२२ मतदारांपैकी सर्वाधिक सदस्य भाजपचे आहेत, त्या खालोखाल शिंदेसेनेचे आणि मग राष्ट्रवादी अजित पवार यांची सदस्यसंख्या आहे. त्यामुळे महायुतीकडून लढण्यास अनेकांचा कल आहे.
विधानपरिषद निवडणुकीपूर्वीच महायुतीत मतभेद; एकनाथ शिंदेंची भाजपकडून मनधरणी सुरु
महाविकास आघाडी आणि सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्रित राहून तगडा उमेदवार देण्याची तयारी देखील केली आहे. विरोधी आघाडी माकप, रिपाइं, इस्लाम समाजवादी पार्टी, एमआयएम यांना देखील बरोबर घेण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांची नात सोनिया होळकर यांच्या नावाची चर्चा आहे. नाशिकच्या लासलगावच्या होळकरांच्या कुटुंबात असलेल्या सोनिया होळकर यांचा शहरी आणि ग्रामीण भागात चांगला प्रभाव पडू शकतो.
होळकर यांची हक्काची मते
महत्वाचे म्हणजे होळकर यांचे नातलग आणि त्यांची हक्काची मते अशी त्यांची बाजू भक्कम असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांच्या आई ह्या सध्या भाजपमध्ये आहे. त्यामुळे त्यांना भाजपमधून देखील संधी मिळू शकते, अशी ही चर्चा सुरू आहे.
नाशिकसाठी शिंदे गट आग्रही, भाजप स्वतंत्र लढणार
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नाशिकच्या जागेसाठी शिंदे गट आग्रही असून, पक्षाकडून जोरदार तयारी सुरू करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, ही जागा न सोडल्यास भाजप स्वतंत्र उमेदवार उभा करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात एकूण ६१९ सदस्य मतदान करणार आहेत. यामध्ये महायुतीला स्पष्ट बहुमत आहे.