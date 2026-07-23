‘स्वत:चं ठेवायचं झाकून अन् दुसऱ्यांचं बघायचं वाकून’; ठाकरे बंधूंच्या मुंबईतील मोर्चावर देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

मी आठवण करुन देतो, राज्यातला सर्वात मोठा टीईटी घोटाळा उद्धव ठाकरे मु्ख्यमंत्री असताना झाला. यामध्ये आएसएस अधिकाऱ्यांपासून सगळे सामील होते. इतका मोठा घोटाळा राज्याच्या इतिहासात झाला नाही. तसेच केवळ टीईटी घोटाळाच झाला नाही, तर जे नापास होते, त्यांना पास करण्याचं काम उद्धव ठाकरेंच्या कार्यकाळात झालं, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. आम्ही टीईटी परिक्षेत घोटाळा होत असल्याचं लक्षात येताच, परिक्षेआधी घोटाळेबाजांना पकडलं. स्वत:चं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्यांचं बघायचं वाकून हे बंद करा, असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले.
🕝 2.18pm | 23-7-2026📍Mumbai. LIVE | Media Interaction#Maharashtra #Mumbai https://t.co/601PT5icNd — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 23, 2026
मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नीट पेपरफुटी आणि दिल्लीतील जंतर मंतर येथे विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीवरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. यावेळी ठाकरे बंधूं म्हणाले की, विद्यार्थ्यांवर जो दबाव टाकला जात आहे आणि ज्या प्रकारे त्यांना मारहाण केली जात आहे, त्याचा परिणाम देशभरात होत आहे. हे प्रकरण आता त्यांच्या पलीकडे जाऊन पंतप्रधान आणि गृह मंत्रालयापर्यंत पोहोचले आहे, असे म्हणत राज ठाकरे यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. दिल्लीत विद्यार्थ्यांना भेटून आपला अनुभव सांगताना उद्धव ठाकरे यांनी विद्यार्थिनींचे कपडे कसे फाडले गेले आणि त्यांना खिळे लावलेल्या काठ्यांनी कसे मारहाण करण्यात आली, याचे वर्णन केले.
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राज ठाकरे म्हणाले की, हा प्रश्न कोणत्याही पक्षाच्या राजकारणाचा नसून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित आहे. “हा मतपेटीचा विषय नाही, हा न्यायाचा विषय आहे. विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत. त्यांचा आवाज ऐकण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच देशद्रोही ठरवण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलन आणि देशभरातील वाढता संताप लक्षात घेता, सरकारने दडपशाहीचा मार्ग न स्वीकारता संवादातून प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
पत्रकार परिषदेत राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओचाही उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनासाठी जाणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांना एका पोलिसाने “50 ग्रॅम पावडर टाकेन” अशी धमकी दिल्याचा व्हिडिओ त्यांच्या पाहण्यात आला आहे. याबाबत त्यांनी संताप व्यक्त करत, “हा पोलीस ड्रग्स सप्लायर आहे का? पोलिसांकडे पावडर कुठून आली?” असा सवाल उपस्थित केला. हा व्हिडिओ आपण मुंबई पोलिस आयुक्तांकडे पाठवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
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