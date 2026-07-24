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WhatsApp Update: टू-स्टेप वेरिफिकेशनमध्ये होऊ शकतो मोठा बदल! PIN ऐवजी मिळू शकतो ‘हा’ पर्याय, यूजर्सवर होणार परिणाम?

Updated On: Jul 24, 2026 | 10:44 AM IST
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सारांश

WhatsApp Two Step Verification: तुम्ही देखील व्हॉट्सॲपच्या टू-स्टेप वेरिफिकेशन फीचरचा वापर करता का? तर आता तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. कंपनी हे फीचर अपग्रेड करणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. कंपनीच्या या निर्णयाचा यूजर्सवर कसा परिणाम होणार, जाणून घेऊया.

WhatsApp Update: टू-स्टेप वेरिफिकेशनमध्ये होऊ शकतो मोठा बदल! PIN ऐवजी मिळू शकतो 'हा' पर्याय, यूजर्सवर होणार परिणाम?

WhatsApp Update: टू-स्टेप वेरिफिकेशनमध्ये होऊ शकतो मोठा बदल! PIN ऐवजी मिळू शकतो 'हा' पर्याय, यूजर्सवर होणार परिणाम?

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विस्तार
  • व्हॉट्सॲप टू-स्टेप वेरिफिकेशनमधील 6 अंकी पिनऐवजी अकाऊंट पासवर्ड आणण्याची चाचणी करत आहे.
  • नवीन पासवर्डमध्ये अक्षरे आणि अंक असतील, त्यामुळे अकाऊंटची सुरक्षा अधिक मजबूत होऊ शकते.
  • हे फीचर सध्या चाचणी टप्प्यात असून टू-स्टेप वेरिफिकेशन वापरणाऱ्या यूजर्ससाठीच पर्यायी स्वरूपात उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
WhatsApp Security Update: मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सॲप अकाऊंटची सुरक्षा वाढावी, यासाठी आधीपासूनच टू-स्टेप वेरिफिकेशन फीचर ऑफर करते. यामध्ये यूजर्सच्या अकाऊंटला सुरक्षेचा आणखी एक स्तर जोडला जातो. मात्र आता कंपनी हे फीचर अपग्रेड करणार असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरु झाली आहे. कंपनी लवकर न्यूमेरिक पिनच्या ठिकाणी एक डेडिकेटेड अकाउंट पासवर्ड सुरु करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे व्हॉट्सॲप अकाऊंट अधिक सुरक्षित होऊ शकते, असं सांगितलं जात आहे. सध्याच्या टू-स्टेप वेरिफिकेशन सेटिंग्सप्रमाणेच कंपनीचे नवीन फीचर देखील पर्यायी असण्याची शक्यता आहे.

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टू-स्टेप वेरिफिकेशन होऊ शकते अपग्रेड

WABetaInfo ने शेअर केलेल्या एका रिपोर्टनुसार, व्हॉट्सॲप एका नवीन सुरक्षा फीचरवर काम करत आहे, जे यूजर्सना सध्याच्या टू-स्टेप वेरिफिकेशन पिनच्या पासवर्डला रिप्लेस करण्याची सुविधा देणार आहे. सध्या व्हॉट्सॲपच्या टू-स्टेप वेरिफिकेशनसाठी 6 अंकी न्यूमेरिक पिन सेट करावा लागतो. असं सांगितलं जात आहे की, जर हे फीचर अपग्रेड झाले तर यूजर्सना असा पासवर्ड सेट करावा लागणार आहे, ज्यामध्ये अक्षरं आणि अंक समाविष्ट असणार आहेत. यामुळे सुरक्षा आणखी मजबूत होऊ शकते. जे यूजर्स व्हॉट्सॲपवर व्यवहार करतात किंवा संवेदनशील माहिती शेअर करतात, अशा यूजर्ससाठी हे फीचर फायद्याचं ठरणार आहे.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

‘या’ यूजर्सवर काहीही परिणाम होणार नाही

खरं तर, व्हॉट्सॲप यूजर्ससाठी टू-स्टेप वेरिफिकेशन एक ऑप्शनल फीचर आहे. यामुळे जे यूजर्स व्हॉट्सॲपच्या टू-स्टेप वेरिफिकेशन फीचरचा वापर करत नाहीत, त्यांच्यावर या बदलाचा काहीही परिणाम होणार नाही. असं सांगितलं जात आहे की, हे आगामी फीचर सध्या चाचणी टप्प्यात आहे आणि अद्याप बीटा यूजर्ससाठी देखील उपलब्ध केले नाही. लाँचिंगपूर्वी कंपनी या फीचरबाबत मोठा निर्णय घेत यामध्ये काही बदल देखील करू शकते.

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असे मॅनेज करा टू-स्टेप वेरिफिकेशन फीचर

यूजर्स त्यांच्या व्हॉट्सॲप अकाऊंटमध्ये टू-स्टेप वेरिफिकेशन सेटिंग्स मॅनेज करू शकतात. ॲपमध्ये तुम्हाला हे फीचर चालू करण्याचा, बंद करण्याचा आणि पिन बदलण्याचा पर्याय देखील मिळतो.

  • व्हॉट्सॲप सेटिंगमध्ये जा किंवा प्रोफाईल फोटोवर टॅप करा.
  • आता अकाऊंट पर्याय निवडा.
  • आता टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शनवर क्लिक करा.
  • इथे तुम्हाला ऑन आणि ऑफ असे दोन्ही पर्याय दिसतील. तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार पर्याय निवडू शकता.
  • तसेच यूजर्स टू-स्टेप वेरिफिकेशनला जोडलेला ईमेल ॲड्रेस देखील अपडेट करू शकणार आहेत.

Web Title: Whatsapp may update their two step verification feature now user will get this option instead of numeric pin

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Published On: Jul 24, 2026 | 10:44 AM

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