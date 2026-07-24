International Self Care Day :धावपळीच्या आयुष्यात स्वतःसाठी वेळ काढताय ना? जाणून घ्या ‘या’ खास दिवसाचे महत्त्व आणि खास टिप्स

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) व्याख्येनुसार, स्वतःचे आरोग्य जपणे आणि रोगांपासून स्वतःचा बचाव करणे ही प्रत्येक व्यक्तीची पहिली जबाबदारी आहे. या विशेष दिवशी जगभरातील विविध कॉर्पोरेट ऑफिसेस, शैक्षणिक संस्था, शाळा आणि सामाजिक संघटनांमध्ये आरोग्यविषयक कार्यशाळांचे (Health Workshops) आयोजन केले जाते. या कार्यशाळांमधून लोकांना हे पटवून दिले जाते की, जर तुम्ही स्वतः निरोगी आणि आनंदी असाल, तरच तुम्ही तुमचे कुटुंब आणि काम व्यवस्थित सांभाळू शकता. त्यामुळे स्वतःची काळजी घेणे हा स्वार्थीपणा नसून, ती काळाची गरज आहे.
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बऱ्याच लोकांचा असा गैरसमज असतो की ‘सेल्फ केअर’ म्हणजे केवळ सुट्टी घेणे, स्पामध्ये जाणे किंवा काही न करता पडून राहणे. परंतु, वैद्यकीय आणि मानसोपचार तज्ञांच्या मते, सेल्फ केअर ही एक अत्यंत व्यापक आणि शास्त्रीय संकल्पना आहे. यामध्ये तुमच्या आयुष्यातील प्रत्येक घटकाचा समावेश होतो.
आंतरराष्ट्रीय सेल्फ केअर डे २४ जुलै रोजी साजरा करण्यामागे एक अत्यंत सुंदर आणि अर्थपूर्ण कारण आहे. इंग्रजी कॅलेंडरनुसार २४ जुलै म्हणजे ‘२४/७’ (२४ तास आणि ७ दिवस). याचा प्रतिकात्मक अर्थ असा आहे की, आत्म-देखभाल ही वर्षातील ३६५ दिवस आणि २४ तास सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. ही कोणतीही एक दिवसाची गोष्ट नसून, ती एका निरोगी जीवनशैलीची सवय आहे.
जर तुम्ही दररोज स्वतःसाठी काही मिनिटे काढली नाहीत, तर कालांतराने त्याचा परिणाम नैराश्य (Depression), उच्च रक्तदाब (Hypertension), हृदयविकार आणि इतर गंभीर शारीरिक आजारांच्या रूपात समोर येतो. म्हणूनच, हा दिवस आपल्याला सावध करतो की, रोगांवर उपचार करण्यापेक्षा रोगांपासून स्वतःचा बचाव करणे (Prevention is better than cure) केव्हाही उत्तम.
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तुम्हाला तुमच्या व्यस्त दिनचर्येतून तासंतास वेळ काढण्याची मुळीच गरज नाही. अगदी छोट्या-छोट्या सवयी बदलून तुम्ही रोज स्वतःची काळजी घेऊ शकता. १. सकाळची सुरुवात शांततेने करा: सकाळी उठल्या उठल्या मोबाईल स्क्रोल करण्याऐवजी ५ ते १० मिनिटे शांत बसा आणि खोल श्वास घ्या. २. शरीराला डिहायड्रेशनपासून वाचवा: दिवसभरात पुरेसे पाणी प्या. ३. कामाच्या मध्ये ब्रेक घ्या: सलग तासभर बसून काम करण्याऐवजी मध्येच २ मिनिटांचा ब्रेक घेऊन थोडे चाला. ४. डिजिटल डिटॉक्स: रात्री झोपण्यापूर्वी किमान १ तास आधी सर्व स्क्रीन बंद करा. ५. स्वतःचे कौतुक करा: दिवसभरात तुम्ही केलेल्या छोट्या-छोट्या चांगल्या गोष्टींबद्दल स्वतःचे आभार माना.