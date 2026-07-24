एकाच तरुणाशी ३ सख्ख्या बहिणींचं लग्न; आक्षेपांवर दिला राजा दशरथांचा दाखला

लग्न खोटे नाही, अगदी खरेच; रील बनवून दिली कबुली
बुधवारी अपलोड झालेल्या या व्हिडीओनंतर सोशल मीडियावर अनेक नेटकऱ्यांनी ही केवळ ‘पब्लिसिटी स्टंट’ किंवा रोल असावी असा संशय व्यक्त केला. मात्र, या संशयाला पूर्णविराम देत तिन्ही बहिणींनी आणि त्या तरुणाने अजून एक नवा व्हिडीओ पोस्ट करत हे लग्न १००% खरे असल्याचा दावा केला. या दाव्यानंतर सोशल मीडियावर हिंदुत्ववादी संघटना आणि स्थानिक नागरिकांमधून प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे.
भाजप नगरपालिका अध्यक्षांची उपस्थिती; मंदिराच्या पुजाऱ्यांचा मात्र नकार
या संपूर्ण प्रकरणात एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. व्हिडीओमध्ये हसनपूर नगरपालिकेचे भाजप अध्यक्ष या तिन्ही बहिणींसोबत आणि वरासोबत उपस्थित असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यांच्या उपस्थितीवर नेटकऱ्यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. दुसरीकडे, चामुंडा मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी या घटनेवर तीव्र आक्षेप घेत मंदिराच्या आवारात असा कोणताही विवाह सोहळा पार पडला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)