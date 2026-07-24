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एकाच तरुणाशी ३ सख्ख्या बहिणींचं लग्न; आक्षेपांवर दिला राजा दशरथांचा दाखला

Updated On: Jul 24, 2026 | 10:51 AM IST
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सारांश

उत्तर प्रदेशातील अमरोहा येथे तीन सख्ख्या बहिणींनी एकाच तरुणाशी लग्न केल्याचा दावा केल्यानंतर हा प्रकार सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या घटनेवरून वाद निर्माण झाला असून स्थानिक पातळीवर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

एकाच तरुणाशी ३ सख्ख्या बहिणींचं लग्न; आक्षेपांवर दिला राजा दशरथांचा दाखला

एकाच तरुणाशी ३ सख्ख्या बहिणींचं लग्न; आक्षेपांवर दिला राजा दशरथांचा दाखला

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विस्तार
  • तीन बहिणींनी एकाच तरुणाशी विवाह केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल.
  • लग्न खरे असल्याचा दावा करत संबंधितांनी आणखी एक व्हिडिओ शेअर केला.
  • प्रकरणावरून आक्षेप, चर्चा आणि स्थानिक स्तरावर वाद निर्माण झाला.
उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्यातील हसनपूर तालुक्यातील धौरिया गावातील तीन रिलबाज सख्ख्या बहिणींनी स्थानिक चामुंडा माता मंदिरात त्यांच्या कॅमेरामॅनशी एकत्र लग्न केले. या अनोख्या लग्नाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच स्थानिक हिंदू संघटनांनी याला सामाजिक शिष्टाचार आणि सनातन परंपरेचे उल्लंघन म्हणत तीव्र निषेध नोंदवला. वाद वाढल्यानंतर आणि तक्रारी दाखल झाल्यानंतर त्या तीन बहिणींनी आक्षेप घेणाऱ्यांना राजा दशरथालाही ३ राण्या होत्या, तो धर्माचा अपमान होता का? असा प्रश्न विचारला, मिळालेल्या माहितीनुसार, धौरिया गावातील रहिवासी असलेल्या सरोज (२०), सावित्री (१९) आणि संतोष (१८) यांनी चामुंडा माता मंदिरातील एकाच मंडपात लग्न केले. श्यामपुरीचा रहिवासी कॅमेरामॅन विकास, जो विकू नावानेही ओळखला जातो, त्याने तिन्ही बहिणींच्या भांगेत एकेक करून सिंदूर भरला. लग्नाच्या वेळी दोन्ही बाजूंचे कोणीही नातेवाईक उपस्थित नव्हते.

लग्न खोटे नाही, अगदी खरेच; रील बनवून दिली कबुली

बुधवारी अपलोड झालेल्या या व्हिडीओनंतर सोशल मीडियावर अनेक नेटकऱ्यांनी ही केवळ ‘पब्लिसिटी स्टंट’ किंवा रोल असावी असा संशय व्यक्त केला. मात्र, या संशयाला पूर्णविराम देत तिन्ही बहिणींनी आणि त्या तरुणाने अजून एक नवा व्हिडीओ पोस्ट करत हे लग्न १००% खरे असल्याचा दावा केला. या दाव्यानंतर सोशल मीडियावर हिंदुत्ववादी संघटना आणि स्थानिक नागरिकांमधून प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे.

भाजप नगरपालिका अध्यक्षांची उपस्थिती; मंदिराच्या पुजाऱ्यांचा मात्र नकार

या संपूर्ण प्रकरणात एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. व्हिडीओमध्ये हसनपूर नगरपालिकेचे भाजप अध्यक्ष या तिन्ही बहिणींसोबत आणि वरासोबत उपस्थित असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यांच्या उपस्थितीवर नेटकऱ्यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. दुसरीकडे, चामुंडा मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी या घटनेवर तीव्र आक्षेप घेत मंदिराच्या आवारात असा कोणताही विवाह सोहळा पार पडला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Three sisters marry one man amroha viral wedding video controversy

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Published On: Jul 24, 2026 | 10:50 AM

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