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Vikram Kakade Net Wort: आलिशान बोटी, जय पवारांना १० कोटींचे कर्ज…; विक्रम काकडेंची संपत्ती पाहून बसेल धक्का

Updated On: Jun 04, 2026 | 03:22 PM IST
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सारांश

Vikram Kakade Net Wort: विक्रम काकडे यांना पुण्यातून अचानक तिकीट दिल्याने पक्षात एक जुना वाद पुन्हा पेटला आहे. विक्रम यांचे वडील संजय काकडे यांनी २०१७ च्या पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेतून बाहेर काढण्यात आणि भाजपला विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

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Vikram Kakade Net Wort: आलिशान बोटी, १० कोटींचे कर्ज...; विक्रम काकडे यांची संपत्ती पाहून बसेल धक्का

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विस्तार
  • विक्रम काकडे यांच्या प्रतिज्ञा पत्रात त्यांच्या संपत्तीची माहिती
  • विक्रम काकडे यांची एकूण संपत्ती अंदाजे १५० कोटी रुपये
  • जय पवार आणि अनेक कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज
Vikram Kakade Net Worth Pune MLC Election 2026: महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकी २०२६ साठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पार पडली. यंदा पुणे मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार विक्रम काकडे यांनी निवडणुकीसाठी दिलेल्या प्रतिज्ञा पत्रात त्यांच्या संपत्तीची माहिती दिली आहे. विक्रम काकडे हे राजकारण, स्थावर मालमत्ता आणि क्रीडा क्षेत्रातील एक सुप्रसिद्ध व्यक्तिमत्व आहेत. विक्रम काकडे हे माजी खासदार संजय काकडे यांचे सुपुत्र असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निष्ठावान समर्थक आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटचे सहकारी मानले जातात. एक यशस्वी बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासक असण्यासोबतच, विक्रम सलग चार वर्षे राज्यस्तरीय नेमबाजी चॅम्पियन राहिले आहेत आणि त्यांनी इटली, फ्रान्स, जर्मनी आणि थायलंडमधील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे.

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निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या माहितीनुसार, विक्रम काकडे यांची एकूण संपत्ती अंदाजे १५० कोटी रुपये आहे. या एकूण संपत्तीपैकी, केवळ जंगम मालमत्ता ७८ कोटी, ९५ लाख, ६५,५३१ रुपये आहे. त्यांच्याकडे ७५ लाख रुपये रोख आणि विविध बँक खात्यांमध्ये २९ लाख, ५३ हजार रुपये आहेत. याशिवाय, त्यांच्याकडे ४१० ग्रॅम सोने, ५ किलोहून अधिक चांदी, महागडी घड्याळे, आलिशान बोटी आणि अनेक महागड्या परदेशी गाड्या आहेत.

जय पवार आणि अनेक कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज

विक्रम काकडे यांचे आर्थिक व्यवहारामुळे राजकीय वर्तुळातील त्यांचा प्रभाव स्पष्ट दिसून येतो. काकडे यांनी अजित पवार यांचे पुत्र आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जय पवार यांना १० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. त्यांनी उद्योग जगतातील आणि आसाममधील अनेक प्रमुख व्यक्तींनाही कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. त्यांच्या कर्जदारांच्या यादीत परवेझ ग्रांट (२.१७ कोटी रुपये), काकडे प्रमोटर्स, काकडे डेव्हलपर्स, श्रीशा एंटरप्रायझेस आणि राज डेव्हलपर्स यांचा समावेश आहे, ज्यांना अंदाजे ४०.९५ कोटी रुपयांचे एकूण कर्ज देण्यात आले आहे.

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काकडेंच्या उमेदवारीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी

विक्रम काकडे यांना पुण्यातून अचानक तिकीट दिल्याने पक्षात एक जुना वाद पुन्हा पेटला आहे. विक्रम यांचे वडील संजय काकडे यांनी २०१७ च्या पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेतून बाहेर काढण्यात आणि भाजपला विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यावेळी, संजय काकडे यांनी भाजपमध्ये असताना ‘समा, दाम, दंड, भेद’ (बळजबरी, लाचखोरी, दबाव आणि भेदभाव) हे धोरण अवलंबले होते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक नगरसेवकांना पराभूत करून इतरांना भाजपमध्ये सामील होण्यास भाग पाडले होते. आता, त्यांच्या मुलाची विधान परिषद सदस्य (MLA) म्हणून नियुक्ती झाल्याने पक्षात अनिल भोसले आणि संजय काकडे यांच्यात नव्या वादाची ठिणगी पडली आहे.

१७ पैकी ११ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागांवर भाजपचा एकहाती विजय

१८ जून रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने महायुती आघाडीत एक मोठी झेप घेतली आहे. मागील निवडणुकीत केवळ ७ जागांवर उमेदवार उभे होते, तर या निवडणुकीत १७ पैकी ११ जागांवर भाजपने उमेदवार उभे केले आहेत. भाजपने मिळवलेल्या चार अतिरिक्त जागा यापूर्वी काँग्रेस आणि अविभाजित राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांकडे होत्या. या जागावाटपाच्या सूत्रानुसार, पुणे जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला (Ajit Pawar News) मिळाली, जिथे त्यांनी करोडपती विक्रम काकडे यांना उमेदवारी देऊन पक्षातच नवीन राजकीय संकट निर्माण केले आहे.

 

Web Title: Vikram kakade net worth pune mlc election 2026

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Published On: Jun 04, 2026 | 03:08 PM

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