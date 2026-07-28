Japan Earthquake: जपान हादरला! क्युषू भागात 7.1 तीव्रतेचा भूकंप, किनारी भागांसाठी सतर्कतेचा इशारा

भूकंपानंतर कुमामोटोच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील आरिआके उपसागर (Ariake Bay) परिसरासाठी सुनामीचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. याशिवाय किमान सात भागांमध्ये भूकंपाच्या धोक्याबाबत सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
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यात्सुहिरो, उतो, माशिकी आणि मिसातो येथे शिंदो स्केलवर 6 तीव्रतेचे धक्के जाणवले. तर नागासाकी, कागोशिमा, फुकुओका, सागा आणि मियाझाकी या भागांत 5 किंवा त्यापेक्षा कमी तीव्रतेचे धक्के नोंदवले गेले.
भूकंपामुळे कुमामोटो प्रांतातील सुमारे 45,600 घरांचा वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. वीज वितरण यंत्रणा पूर्ववत करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, आपत्कालीन पथके विविध भागांत तैनात करण्यात आली आहेत.
भूकंपानंतर परिसरातील अणुऊर्जा प्रकल्पांची तपासणी करण्यात आली असून, सध्या कोणत्याही अणुऊर्जा प्रकल्पात बिघाड किंवा गळती झाल्याचे आढळलेले नाही. संबंधित यंत्रणांनी परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले आहे.
कुमामोटो हा परिसर राजधानी टोकियोपासून सुमारे 900 किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे राजधानीत मोठे नुकसान झाले नसले तरी दक्षिण जपानमध्ये प्रशासनाने सतर्कता वाढवली आहे.
याच कुमामोटो भागात 2016 मध्येही भीषण भूकंप झाला होता. त्या दुर्घटनेत 50 हून अधिक लोकांचा मृत्यू, 1,800 पेक्षा जास्त जण जखमी, तर हजारो घरे उद्ध्वस्त झाली होती. त्यामुळे यावेळीही प्रशासनाने कोणताही धोका न पत्करता नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, सुनामीच्या इशाऱ्यामुळे किनारी भागातील नागरिकांना सतर्क राहण्यास सांगण्यात आले असून, प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
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