महालक्ष्मी एक्सप्रेसच्या डब्यात अचानक आग; प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण

कर्जत : महालक्ष्मी एक्सप्रेसच्या एका डब्यामध्ये अचानक आग लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही रेल्वे कोल्हापूरहून मुंबईच्या दिशेने जात असताना ही घटना घडली. मध्य रेल्वेच्या कर्जत स्थानकाजवळ असलेल्या ‘मंकी हिल’ परिसरात ही रेल्वे आली तेव्हा आग लागल्याचे सांगण्यात आले.
महालक्ष्मी एक्सप्रेस नेहमीप्रमाणे प्रवाशांना घेऊन मुंबईच्या दिशेने धावत होती. ही रेल्वे लोणावळ्याच्या मंकी हिल परिसराजवळ आली तेव्हा रेल्वेच्या B1 या डब्यात अचानक धुराचे लोट पसरू लागले. मध्यरात्रीची वेळ असल्याने बहुतांश प्रवासी झोपेत होते. अचानक फायर अलार्मचा मोठ्याने आवाज आल्याने प्रवाशांना जाग आली. डब्यात धूर साचल्याचे दिसताच प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली. मात्र, रेल्वे कर्मचारी आणि पोलिसांनी यावर तातडीने कार्यवाही केल्याचे दिसून आले.
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प्राथमिक अंदाजानुसार, डब्यातील विद्युत यंत्रणेत शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. फायर अलार्म वेळेवर वाजल्यामुळे आणि रेल्वे प्रशासनाच्या प्रसंगावधानामुळे मोठी दुर्घटना टळली. यात कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याची माहिती मिळत आहे. या घटनेमुळे मध्य रेल्वेच्या वाहतुकीवर काही काळ परिणाम झाला होता.
आगीच्या कारणाचा शोध सुरु
महालक्ष्मी एक्सप्रेसच्या B1 या डब्यात ही अचानक आग लागली. ही आग लागताच सर्वत्र एकच खळबळ उडाली. शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज लावण्यात येत आहे. मात्र, याच्या नेमक्या कारणाचा शोध सध्या पोलिसांकडून घेतला जात आहे.
रुग्णालयाच्या ICU विभागात भीषण आग
दुसऱ्या एका घटनेत, बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथील एका रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात भीषण आग लागली. काही दिवसांपूर्वी पहाटे तीनच्या सुमारास ही घटना घडली. मुझफ्फरपूरच्या सर्वात मोठ्या प्रसाद रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये ही आग लागल्याची माहिती दिली जात आहे. या भीषण आगीत 10 पेक्षा जास्त रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
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