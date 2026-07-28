मंगळवार, 28 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

महालक्ष्मी एक्सप्रेसच्या डब्यात अचानक आग; प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण

Updated On: Jul 28, 2026 | 03:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

महालक्ष्मी एक्सप्रेस नेहमीप्रमाणे प्रवाशांना घेऊन मुंबईच्या दिशेने धावत होती. ही रेल्वे लोणावळ्याच्या मंकी हिल परिसराजवळ आली तेव्हा रेल्वेच्या B1 या डब्यात अचानक धुराचे लोट पसरू लागले.

महालक्ष्मी एक्सप्रेसच्या डब्यात अचानक आग; प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण

महालक्ष्मी एक्सप्रेसच्या डब्यात अचानक आग; प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

कर्जत : महालक्ष्मी एक्सप्रेसच्या एका डब्यामध्ये अचानक आग लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही रेल्वे कोल्हापूरहून मुंबईच्या दिशेने जात असताना ही घटना घडली. मध्य रेल्वेच्या कर्जत स्थानकाजवळ असलेल्या ‘मंकी हिल’ परिसरात ही रेल्वे आली तेव्हा आग लागल्याचे सांगण्यात आले.

महालक्ष्मी एक्सप्रेस नेहमीप्रमाणे प्रवाशांना घेऊन मुंबईच्या दिशेने धावत होती. ही रेल्वे लोणावळ्याच्या मंकी हिल परिसराजवळ आली तेव्हा रेल्वेच्या B1 या डब्यात अचानक धुराचे लोट पसरू लागले. मध्यरात्रीची वेळ असल्याने बहुतांश प्रवासी झोपेत होते. अचानक फायर अलार्मचा मोठ्याने आवाज आल्याने प्रवाशांना जाग आली. डब्यात धूर साचल्याचे दिसताच प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली. मात्र, रेल्वे कर्मचारी आणि पोलिसांनी यावर तातडीने कार्यवाही केल्याचे दिसून आले.

पाळण्यात बसून ज्येष्ठाचा लोकल प्रवास ! राखीव जागा असूनही आसन मिळेना; रेल्वेच्या गर्दीचे भीषण वास्तव चव्हाट्यावर

प्राथमिक अंदाजानुसार, डब्यातील विद्युत यंत्रणेत शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. फायर अलार्म वेळेवर वाजल्यामुळे आणि रेल्वे प्रशासनाच्या प्रसंगावधानामुळे मोठी दुर्घटना टळली. यात कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याची माहिती मिळत आहे. या घटनेमुळे मध्य रेल्वेच्या वाहतुकीवर काही काळ परिणाम झाला होता.

आगीच्या कारणाचा शोध सुरु

महालक्ष्मी एक्सप्रेसच्या B1 या डब्यात ही अचानक आग लागली. ही आग लागताच सर्वत्र एकच खळबळ उडाली. शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज लावण्यात येत आहे. मात्र, याच्या नेमक्या कारणाचा शोध सध्या पोलिसांकडून घेतला जात आहे.

रुग्णालयाच्या ICU विभागात भीषण आग

दुसऱ्या एका घटनेत, बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथील एका रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात भीषण आग लागली. काही दिवसांपूर्वी पहाटे तीनच्या सुमारास ही घटना घडली. मुझफ्फरपूरच्या सर्वात मोठ्या प्रसाद रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये ही आग लागल्याची माहिती दिली जात आहे. या भीषण आगीत 10 पेक्षा जास्त रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

Muzaffarpur Hospital Fire : मुझफ्फरपूरमधील रुग्णालयाच्या ICU विभागात भीषण आग; अनेक रुग्णांचा मृत्यू

Web Title: Sudden fire in mahalaxmi express coach

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 28, 2026 | 03:16 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शिवाजीराव आढळराव पाटलांचं खासदार अमोल कोल्हेंना आव्हान; ‘या’ प्रकल्पाबाबतही विचारला सवास

शिवाजीराव आढळराव पाटलांचं खासदार अमोल कोल्हेंना आव्हान; ‘या’ प्रकल्पाबाबतही विचारला सवास

Jul 28, 2026 | 04:10 PM
जिल्हा परिषदेच्या आदेशालाच हरताळ! ७ दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश; ५० दिवस उलटूनही चौकशीही नाही

जिल्हा परिषदेच्या आदेशालाच हरताळ! ७ दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश; ५० दिवस उलटूनही चौकशीही नाही

Jul 28, 2026 | 04:02 PM
Love And War Update: भन्साळींच्या ‘लव्ह अँड वॉर’बाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर! रणबीर-आलियाच्या चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Love And War Update: भन्साळींच्या ‘लव्ह अँड वॉर’बाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर! रणबीर-आलियाच्या चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Jul 28, 2026 | 04:01 PM
boAt Kid Series: बच्चे कंपनीसाठी boAt ने आणली ‘Kid Series’, Sailor Nav स्मार्टवॉच आणि Sailor Play हेडफोन्स लाँच

boAt Kid Series: बच्चे कंपनीसाठी boAt ने आणली ‘Kid Series’, Sailor Nav स्मार्टवॉच आणि Sailor Play हेडफोन्स लाँच

Jul 28, 2026 | 03:58 PM
Commonwealth Games 2026 मध्ये महाराष्ट्रच्या लेकाचा डंका; हाय जंपमध्ये सर्वेशने भारतासाठी जिंकले ‘रौप्य’ पदक

Commonwealth Games 2026 मध्ये महाराष्ट्रच्या लेकाचा डंका; हाय जंपमध्ये सर्वेशने भारतासाठी जिंकले ‘रौप्य’ पदक

Jul 28, 2026 | 03:55 PM
Rajesh Gopakumar: IIT-JEE Top केल्यानंतर सोडली इंजिनिअरिंग; कोण आहेत जगात डंका वाजवणारे भारतीय शास्त्रज्ञ राजेश गोपाकुमार?

Rajesh Gopakumar: IIT-JEE Top केल्यानंतर सोडली इंजिनिअरिंग; कोण आहेत जगात डंका वाजवणारे भारतीय शास्त्रज्ञ राजेश गोपाकुमार?

Jul 28, 2026 | 03:53 PM
Bhandara: ३ महिन्यात दूध संकलनात मोठी घट; प्रशासकीय कारवाईचा धसका! भेसळ प्रकरण निरंक

Bhandara: ३ महिन्यात दूध संकलनात मोठी घट; प्रशासकीय कारवाईचा धसका! भेसळ प्रकरण निरंक

Jul 28, 2026 | 03:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा