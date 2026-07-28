फादर ऑफ द इयर! पावसापासून मुलाचे संरक्षण करण्यासाठी वडिलांनी घेतली पॉलीथिन बॅगची मदत; Video Viral

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काय दिसलं व्हिडिओत?
व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये एक वडील आपल्या मुलासोबत रस्त्यावरून चालत कुठेतरी जात आहेत. अशातच अचानक वातावरण खराब होते आणि वडिलांजवळ छत्री नसते. छत्रीविना मुलाला पावसातून भिजण्यापासून कसे रोखायचे ते वडिलांना सूचत नाही, अशात मुलाला वाचवण्यासाठी ते एका पाॅलिथीन बॅगची मदत घेतात. होय, छत्री किंवा रेनकोट वापरण्याऐवजी, वडिलांनी मुलाला पूर्णपणे एका मोठ्या प्लास्टिकच्या पिशवीत टाकले. मुलाचे शरीर पिशवीत पूर्णपणे झाकलेले असते, फक्त त्याचा चेहरा तितका स्पष्ट दिसून येत असतो. बॅगेत बसून मुलगा इकडे-तिकडे बघत राहतो आणि त्याला मिळालेल्या पिशवीतील फ्रि राईडची तो मजा लुटतो. हा व्हिडिओ सिद्ध करते की, संसाधने नसली तरी वडिल आपल्या मुलांना कोणत्याही परिस्थितीत त्रास होऊ देत नाही. उलट, कोणता ना कोणता जुगाड करुन ते मुलांना सुरक्षित वातवरण देण्याचा प्रयत्न करतात.
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जुगाडाचा हा व्हिडिओ इंस्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला असून याला सोशल मिडियावर चांगलेच शेअर केल जात आहे . व्हिडिओला चांगले व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत व्हिडिओतील दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “व्वा, वडिलांच्या जुगाडाला तोड नाही”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ किती गोड आहे, तो चेहरा पाहून असं वाटलं की त्याने परिस्थिती स्वाकारली”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “अरे व्वा, मुलगा किती गोंडस दिसतोय”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.