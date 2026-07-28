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फादर ऑफ द इयर! पावसापासून मुलाचे संरक्षण करण्यासाठी वडिलांनी घेतली पॉलीथिन बॅगची मदत; Video Viral

Updated On: Jul 28, 2026 | 03:21 PM IST
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सारांश

Cute Video Viral : व्वा, वडिलांचा जुगाड पाहून यूजर्सच्या चेहऱ्यावर खुललं हसू. पाॅलिथीनच्या पिशवीत मुलाला बसवलं अन् गोंडस दृष्य पाहाय तर तुम्हीही हसाल.

फादर ऑफ द इयर! पावसापासून मुलाचे संरक्षण करण्यासाठी वडिलांनी घेतली पॉलीथिन बॅगची मदत; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • पावसापासून मुलाचे संरक्षण करण्यासाठी वडिलांनी केलेला भन्नाट जुगाड सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
  • मोठ्या प्लास्टिकच्या पिशवीत बसलेल्या चिमुकल्याचा गोंडस अंदाज पाहून नेटकरी भारावले.
  • व्हिडिओवर यूजर्सकडून कौतुकाचा वर्षाव होत असून वडिलांच्या कल्पकतेची चर्चा रंगली आहे.
सोशल मिडियाच्या दुनियेत तुम्हाला अनेक अजब-गजब व्हिडिओ पाहायला मिळतात. सध्या पावासाळ्याचा ऋतू सुरु असल्याने पावासाचे अनेक व्हिडिओज सोशल मिडियावर शेअर केले जात आहेत. अशातच अलिकडे एका चिमुकल्या मुलाचा व्हिडिओ इंटरनेटवर खूप जास्त व्हायरल होत आहे. यामध्ये पाण्यापासून वाचण्यासाठी लहान मुलाला त्याच्या वडिलांनी एका पॉलीथिन बॅगमध्ये टाकल्याचे दिसते. मुलगा इतका लहान आणि गोंडस होता की इवल्याश्या पाॅलिथीन बॅगमध्येही तो मावला. यातून फक्त त्याचा चेहरा तितका दिसत होता. वडिलांचा हा जुगाड आणि मुलाचे गोंडस रुप पाहून यूजर्सच्या चेहऱ्यावर हसू उमलले आहे. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर ट्रेंड करत असून अनेकांनी व्हिडिओला वेगाने शेअर करण्यास सुरुवात केली आहे. चला यात काय दिसलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय दिसलं व्हिडिओत?

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये एक वडील आपल्या मुलासोबत रस्त्यावरून चालत कुठेतरी जात आहेत. अशातच अचानक वातावरण खराब होते आणि वडिलांजवळ छत्री नसते. छत्रीविना मुलाला पावसातून भिजण्यापासून कसे रोखायचे ते वडिलांना सूचत नाही, अशात मुलाला वाचवण्यासाठी ते एका पाॅलिथीन बॅगची मदत घेतात. होय, छत्री किंवा रेनकोट वापरण्याऐवजी, वडिलांनी मुलाला पूर्णपणे एका मोठ्या प्लास्टिकच्या पिशवीत टाकले. मुलाचे शरीर पिशवीत पूर्णपणे झाकलेले असते, फक्त त्याचा चेहरा तितका स्पष्ट दिसून येत असतो. बॅगेत बसून मुलगा इकडे-तिकडे बघत राहतो आणि त्याला मिळालेल्या पिशवीतील फ्रि राईडची तो मजा लुटतो. हा व्हिडिओ सिद्ध करते की, संसाधने नसली तरी वडिल आपल्या मुलांना कोणत्याही परिस्थितीत त्रास होऊ देत नाही. उलट, कोणता ना कोणता जुगाड करुन ते मुलांना सुरक्षित वातवरण देण्याचा प्रयत्न करतात.

 

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जुगाडाचा हा व्हिडिओ इंस्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला असून याला सोशल मिडियावर चांगलेच शेअर केल जात आहे . व्हिडिओला चांगले व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत व्हिडिओतील दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “व्वा, वडिलांच्या जुगाडाला तोड नाही”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ किती गोड आहे, तो चेहरा पाहून असं वाटलं की त्याने परिस्थिती स्वाकारली”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “अरे व्वा, मुलगा किती गोंडस दिसतोय”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Father uses plastic bag to protect baby from rain heartwarming jugaad video goes viral

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Published On: Jul 28, 2026 | 03:21 PM

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