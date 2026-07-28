मंगळवार, 28 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Imd Mumbai Weather Department Alert To Heavy Rain Fall In Maharashtra Few Days Latest Weather Updates

Maharashtra Rain Alert: राज्यावर घोंघावतंय मोठं संकट; अतिवृष्टी अन् ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये…, चिंता वाढली

Updated On: Jul 28, 2026 | 02:53 PM IST
जाहिरात
सारांश

राज्यात गेल्या काही दिवसांमध्ये समाधानकारक पाऊस झाल्याने राज्यातील महत्वाच्या धारणांच्या पाणीसाठयात वाढ झाली आहे. पुण्याला पाणीपुरवठा करणारी खडकवासला धरण साखळी तुडुंब भरली आहे.

Maharashtra Rain Alert: राज्यावर घोंघावतंय मोठं संकट; अतिवृष्टी अन् ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये…, चिंता वाढली

राज्याला मुसळधार पावसाचा इशारा (फोटो- सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अनेक जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा 
  • मुंबई वेधशाळेने दिला इशारा 
  • खबरदारी घेण्याचे नागरिकांचे आवाहन 
Weather Update/Imd Alert to Maharashtra: राज्यात जून आणि जुलै महिन्याचे सुरुवातीचे दिवस अत्यंत कोरडे गेले होते. राज्यात पाऊस होणार की नाही अशी शक्यता निर्माण झाली होती. पाणीसाठयात झपाट्याने घट होत होती. मात्र जुलै महिन्यात पावसाने सगळी कसर भरून काढल्याचे दिसून येत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. त्यातच आता हवामान विभागाने राज्याला पुढील काही दिवस जोरदार पावसाचा इशारा दिला आहे. मुंबई वेधशाळेने हा इशारा दिला आहे.

पुढील काही दिवसांमध्ये राज्यात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. कोकण किनारपट्टीवर देखील अति ते अति जोरदार पावसाचा अंदाज देण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासू राज्यात पावसाने चांगलीच हजेरी लावली आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. नागरिकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मुंबई वेधशाळेचा इशारा काय?

मुंबई वेधशाळेने राज्यातील पुढील पाच दिवसांचा (२७ ते ३१ जुलै, २०२६) हवामानाचा अंदाज जाहीर केला आहे. या दरम्यान अनेक जिल्ह्यांना वादळी वाऱ्यासह विजांच्या कडकडाटाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. नागरिकांनी हवामानाच्या स्थितीवर लक्ष ठेवून आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने केले आहे.

Maharashtra Rain Alert: राज्यावर भीषण संकट; काही ठिकाणी अतिवृष्टी तर घाटमाथ्यावर…, IMD चा अलर्ट काय?

27 जुलै ते 31 जुलै दरम्यान महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा दिला गेला आहे. अनेक ठिकाणी वादळी वारे, वीजांचा कडकडाटासह पुस होण्याची शक्यता आहे. अनेक जिल्ह्यांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मुंबई शहराला पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. गेली काही दिवसांपासून राज्यात मुसळधार पाऊस झाला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पुरस्थिती निर्माण झाली आहे. नाशिक शहरात गोदावरी नदी दुथदफी भरून वाहत आहे.

Maharashtra Rain Alert: अक्षरश: धुवून काढणार! कोकणात अतिमुसळधार तर…; IMD ने दिला ‘हा’ अलर्ट

राज्यात गेल्या काही दिवसांमध्ये समाधानकारक पाऊस झाल्याने राज्यातील महत्वाच्या धारणांच्या पाणीसाठयात वाढ झाली आहे. पुण्याला पाणीपुरवठा करणारी खडकवासला धरण साखळी तुडुंब भरली आहे. त्यामुळे पुणेकरांची वर्षभरची चिंता मिटली आहे. तसेच सोलापूरमधील उजनी धरण देखील भरले आहे. महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून ओळखले जाणारे कोयना धरण देखील जवळपास 70 ते 75 टक्के भरल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे पुढील चार ते पाच दिवसांत पावसाचा जोर कायम राहिल्यास राज्यातील सर्व धरणे पूर्ण क्षमतेने भरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Imd mumbai weather department alert to heavy rain fall in maharashtra few days latest weather updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 28, 2026 | 02:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ujani Dam : उजनी धरण 100 टक्के भरले; भिमा नदीत 31600 क्यूसेकने विसर्ग
1

Ujani Dam : उजनी धरण 100 टक्के भरले; भिमा नदीत 31600 क्यूसेकने विसर्ग

देशातील काही राज्यात मुसळधार तर काही राज्यात तुरळक पाऊस; उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड, सिद्धार्थनगरमध्ये हवामान विभागाचा अलर्ट
2

देशातील काही राज्यात मुसळधार तर काही राज्यात तुरळक पाऊस; उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड, सिद्धार्थनगरमध्ये हवामान विभागाचा अलर्ट

Maharashtra Rain Alert: राज्यावर भीषण संकट; काही ठिकाणी अतिवृष्टी तर घाटमाथ्यावर…, IMD चा अलर्ट काय?
3

Maharashtra Rain Alert: राज्यावर भीषण संकट; काही ठिकाणी अतिवृष्टी तर घाटमाथ्यावर…, IMD चा अलर्ट काय?

देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट, पुढील काही तासांत…
4

देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट, पुढील काही तासांत…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शिवाजीराव आढळराव पाटलांचं खासदार अमोल कोल्हेंना आव्हान; ‘या’ प्रकल्पाबाबतही विचारला सवास

शिवाजीराव आढळराव पाटलांचं खासदार अमोल कोल्हेंना आव्हान; ‘या’ प्रकल्पाबाबतही विचारला सवास

Jul 28, 2026 | 04:10 PM
जिल्हा परिषदेच्या आदेशालाच हरताळ! ७ दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश; ५० दिवस उलटूनही चौकशीही नाही

जिल्हा परिषदेच्या आदेशालाच हरताळ! ७ दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश; ५० दिवस उलटूनही चौकशीही नाही

Jul 28, 2026 | 04:02 PM
Love And War Update: भन्साळींच्या ‘लव्ह अँड वॉर’बाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर! रणबीर-आलियाच्या चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Love And War Update: भन्साळींच्या ‘लव्ह अँड वॉर’बाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर! रणबीर-आलियाच्या चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Jul 28, 2026 | 04:01 PM
boAt Kid Series: बच्चे कंपनीसाठी boAt ने आणली ‘Kid Series’, Sailor Nav स्मार्टवॉच आणि Sailor Play हेडफोन्स लाँच

boAt Kid Series: बच्चे कंपनीसाठी boAt ने आणली ‘Kid Series’, Sailor Nav स्मार्टवॉच आणि Sailor Play हेडफोन्स लाँच

Jul 28, 2026 | 03:58 PM
Commonwealth Games 2026 मध्ये महाराष्ट्रच्या लेकाचा डंका; हाय जंपमध्ये सर्वेशने भारतासाठी जिंकले ‘रौप्य’ पदक

Commonwealth Games 2026 मध्ये महाराष्ट्रच्या लेकाचा डंका; हाय जंपमध्ये सर्वेशने भारतासाठी जिंकले ‘रौप्य’ पदक

Jul 28, 2026 | 03:55 PM
Rajesh Gopakumar: IIT-JEE Top केल्यानंतर सोडली इंजिनिअरिंग; कोण आहेत जगात डंका वाजवणारे भारतीय शास्त्रज्ञ राजेश गोपाकुमार?

Rajesh Gopakumar: IIT-JEE Top केल्यानंतर सोडली इंजिनिअरिंग; कोण आहेत जगात डंका वाजवणारे भारतीय शास्त्रज्ञ राजेश गोपाकुमार?

Jul 28, 2026 | 03:53 PM
Bhandara: ३ महिन्यात दूध संकलनात मोठी घट; प्रशासकीय कारवाईचा धसका! भेसळ प्रकरण निरंक

Bhandara: ३ महिन्यात दूध संकलनात मोठी घट; प्रशासकीय कारवाईचा धसका! भेसळ प्रकरण निरंक

Jul 28, 2026 | 03:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा