VIDEO VIRAL : अमेरिकेत दोन अब्ज डॉलर्सची लढाऊ विमाने हवेतच एकमेकांना भिडली! हजारो प्रेक्षकांसमोर काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना

US Navy Fighter Jets Crash 2026 : जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेतून अंतःकरण हेलावून टाकणारी एक मोठी दुर्घटना समोर आली आहे. अमेरिकेतील आयडाहो (Idaho) राज्यातील माउंटन होम एअर फोर्स बेसवर आयोजित ‘गनफायटर स्काईज एअर शो’ (Gunfighter Skies Air Show) दरम्यान अमेरिकन नौदलाच्या (US Navy) दोन महाभयंकर लढाऊ विमानांची हवेत अत्यंत भीषण टक्कर झाली. ही घटना रविवारी दुपारी घडली, जेव्हा हजारो नागरिक आकाशात विमानांच्या चित्तथरारक कसरती पाहण्यात दंग होते. अचानक झालेल्या या अपघातामुळे कार्यक्रमस्थळी एकच किंचाळ्या आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. या दुर्घटनेचा थरारक व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, एअर शोचा दुसरा दिवस अत्यंत उत्साहात सुरू होता. नौदलाची दोन अत्यंत वेगवान आणि शक्तीशाली विमाने— ‘बोईंग एफ/ए-१८ई/एफ सुपर हॉर्नेट’ (Boeing F/A-18E/F Super Hornet) आणि ‘बोईंग ईए-१८जी ग्रोवलर’ (Boeing EA-18G Growler)— आकाशात एकमेकांच्या अगदी जवळून क्रॉसिंग करण्याचे स्टंट करत होती. मात्र, उड्डाण करत असताना सेकंदाच्या काही भागातील अंतराच्या गणितामुळे दोन्ही विमाने हवेतच एकमेकांवर आदळली. टक्कर इतकी भीषण होती की आकाशात प्रचंड मोठ्या ठिणग्या उडाल्या आणि विमानांचे तुकडे हवेतच विखुरले गेले. दोन्ही विमानांना तात्काळ आग लागली आणि ती धावपट्टीजवळ जमिनीच्या दिशेने झेपावली.
या भीषण दुर्घटनेत सर्वात मोठी आणि दिलासादायक बाब म्हणजे कोणत्याही जीविताची हानी झाली नाही. विमाने आकाशात एकमेकांना धडकताच आणि आग लागताच वैमानिकांनी आपले मानसिक संतुलन ढळू दिले नाही. विमाने जमिनीवर कोसळून त्यांचा स्फोट होण्यापूर्वीच आतील चारही कर्मचाऱ्यांनी (Pilots/Crew) अत्याधुनिक ‘इजेक्शन सीट’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून विमानातून बाहेर उड्या घेतल्या. व्हायरल व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की, विमाने जमिनीवर आदळण्यापूर्वी आकाशात चार पॅराशूट हळूहळू खाली उतरत होते. वैमानिकांच्या या प्रसंगावधानामुळे त्यांचे प्राण थोडक्यात वाचले असून हवाई वाहतूक सूत्रांनी सर्व कर्मचारी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याची पुष्टी केली आहे.
WATCH: Two US Navy F/A-18 fighter jets collided mid-air while performing at an air show in Idaho. All pilots ejected and were seen descending safely under parachutes. pic.twitter.com/nExUeTY84q — Clash Report (@clashreport) May 17, 2026
टक्कर झाल्यानंतर विमानांचे अवशेष धावपट्टीजवळ जमिनीवर आदळले. विमाने कोसळताच एव्हिएशन इंधनामुळे तिथे आगीचा एक मोठा लोळ उठला आणि काहीच वेळात संपूर्ण आकाश काळ्याकुट्ट धुराने वेढले गेले. हा भयानक नजराणा पाहून उपस्थित प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून माउंटन होम पोलीस विभाग आणि लष्करी अधिकाऱ्यांनी रविवारी दुपारी १:२० वाजता संपूर्ण एअर शो अधिकृतपणे रद्द करण्याची घोषणा केली. तसेच, सुरक्षेचा उपाय म्हणून संपूर्ण माउंटन होम एअर फोर्स बेस सर्वसामान्यांसाठी तात्काळ बंद करण्यात आला.
‘गनफायटर स्काईज एअर शो’ हा अमेरिकेतील अत्यंत लोकप्रिय सार्वजनिक कार्यक्रम आहे. अमेरिकन लष्कर आणि नौदलाची सर्वात आधुनिक विमाने यात सहभागी होतात. अत्यंत कडक सुरक्षा नियमावली आणि तज्ज्ञ वैमानिक असतानाही इतक्या जवळून उड्डाण करताना ही चूक कशी झाली? विमानांमध्ये काही तांत्रिक बिघाड झाला होता की दोन्ही वैमानिकांच्या ताळमेळात चूक झाली? या सर्व बाजूंचा तपास करण्यासाठी अमेरिकन लष्कराने आणि फेडरल एजन्सीने एका उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना केली आहे. या दुर्घटनेमुळे अमेरिकन नौदलाचे कोट्यवधी डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे.
Ans: अमेरिकेतील आयडाहो येथील माउंटन होम एअर फोर्स बेसवर 'गनफायटर स्काईज एअर शो' दरम्यान हा अपघात झाला.
Ans: अमेरिकन नौदलाची 'बोईंग एफ/ए-१८ई/एफ सुपर हॉर्नेट' आणि 'बोईंग ईए-१८जी ग्रोवलर' ही दोन लढाऊ विमाने हवेत भिडली.
Ans: सर्व वैमानिक पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. विमाने कोसळण्यापूर्वीच त्यांनी इजेक्शन तंत्रज्ञानाचा वापर करून पॅराशूटच्या मदतीने सुरक्षित उडी घेतली.