Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Us Navy Fighter Jets Mid Air Collision Idaho Air Show Crash Video 2026

VIDEO VIRAL : अमेरिकेत दोन अब्ज डॉलर्सची लढाऊ विमाने हवेतच एकमेकांना भिडली! हजारो प्रेक्षकांसमोर काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना

US Navy Fighter Jets Crash: अमेरिकेतील आयडाहो येथे 'गनफायटर स्काईज एअर शो' दरम्यान अमेरिकी नौदलाची दोन लढाऊ विमाने हवेत एकमेकांवर आदळून कोसळली. वैमानिकांच्या प्रसंगावधानामुळे त्यांचे प्राण वाचले.

Updated On: May 18, 2026 | 08:43 AM
us navy fighter jets mid air collision idaho air show crash video 2026

अमेरिकी नौदलाच्या लढाऊ विमानांची हवेत भीषण टक्कर, वैमानिक थोडक्यात बचावले; थरारक व्हिडिओ पहा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • हवेत भीषण टक्कर
  • वैमानिकांचा थरारक बचाव
  • एअर शो रद्द आणि हाय-लेव्हल चौकशी

US Navy Fighter Jets Crash 2026 : जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेतून अंतःकरण हेलावून टाकणारी एक मोठी दुर्घटना समोर आली आहे. अमेरिकेतील आयडाहो (Idaho) राज्यातील माउंटन होम एअर फोर्स बेसवर आयोजित ‘गनफायटर स्काईज एअर शो’ (Gunfighter Skies Air Show) दरम्यान अमेरिकन नौदलाच्या (US Navy) दोन महाभयंकर लढाऊ विमानांची हवेत अत्यंत भीषण टक्कर झाली. ही घटना रविवारी दुपारी घडली, जेव्हा हजारो नागरिक आकाशात विमानांच्या चित्तथरारक कसरती पाहण्यात दंग होते. अचानक झालेल्या या अपघातामुळे कार्यक्रमस्थळी एकच किंचाळ्या आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. या दुर्घटनेचा थरारक व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

हवेत विमानांचे झाले तुकडे; नेमका कसा घडला अपघात?

प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, एअर शोचा दुसरा दिवस अत्यंत उत्साहात सुरू होता. नौदलाची दोन अत्यंत वेगवान आणि शक्तीशाली विमाने— ‘बोईंग एफ/ए-१८ई/एफ सुपर हॉर्नेट’ (Boeing F/A-18E/F Super Hornet) आणि ‘बोईंग ईए-१८जी ग्रोवलर’ (Boeing EA-18G Growler)— आकाशात एकमेकांच्या अगदी जवळून क्रॉसिंग करण्याचे स्टंट करत होती. मात्र, उड्डाण करत असताना सेकंदाच्या काही भागातील अंतराच्या गणितामुळे दोन्ही विमाने हवेतच एकमेकांवर आदळली. टक्कर इतकी भीषण होती की आकाशात प्रचंड मोठ्या ठिणग्या उडाल्या आणि विमानांचे तुकडे हवेतच विखुरले गेले. दोन्ही विमानांना तात्काळ आग लागली आणि ती धावपट्टीजवळ जमिनीच्या दिशेने झेपावली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज

मृत्यूच्या दाढेतून वैमानिकांची ‘मिराकल’ सुटका!

या भीषण दुर्घटनेत सर्वात मोठी आणि दिलासादायक बाब म्हणजे कोणत्याही जीविताची हानी झाली नाही. विमाने आकाशात एकमेकांना धडकताच आणि आग लागताच वैमानिकांनी आपले मानसिक संतुलन ढळू दिले नाही. विमाने जमिनीवर कोसळून त्यांचा स्फोट होण्यापूर्वीच आतील चारही कर्मचाऱ्यांनी (Pilots/Crew) अत्याधुनिक ‘इजेक्शन सीट’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून विमानातून बाहेर उड्या घेतल्या. व्हायरल व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की, विमाने जमिनीवर आदळण्यापूर्वी आकाशात चार पॅराशूट हळूहळू खाली उतरत होते. वैमानिकांच्या या प्रसंगावधानामुळे त्यांचे प्राण थोडक्यात वाचले असून हवाई वाहतूक सूत्रांनी सर्व कर्मचारी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याची पुष्टी केली आहे.

credit – social media and Twitter

धावपट्टीवर नरक सुटला; संपूर्ण एअर फोर्स बेस हाय-अलर्टवर!

टक्कर झाल्यानंतर विमानांचे अवशेष धावपट्टीजवळ जमिनीवर आदळले. विमाने कोसळताच एव्हिएशन इंधनामुळे तिथे आगीचा एक मोठा लोळ उठला आणि काहीच वेळात संपूर्ण आकाश काळ्याकुट्ट धुराने वेढले गेले. हा भयानक नजराणा पाहून उपस्थित प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून माउंटन होम पोलीस विभाग आणि लष्करी अधिकाऱ्यांनी रविवारी दुपारी १:२० वाजता संपूर्ण एअर शो अधिकृतपणे रद्द करण्याची घोषणा केली. तसेच, सुरक्षेचा उपाय म्हणून संपूर्ण माउंटन होम एअर फोर्स बेस सर्वसामान्यांसाठी तात्काळ बंद करण्यात आला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pandemic Alert: कोरोनापेक्षाही भयंकर! हंताव्हायरस नव्हे तर दोन देशांमध्ये ‘या’ व्हायरसने घेतले शेकडो बळी; पाहा भीषण वास्तव

लष्कराकडून हाय-लेव्हल चौकशीचे आदेश

‘गनफायटर स्काईज एअर शो’ हा अमेरिकेतील अत्यंत लोकप्रिय सार्वजनिक कार्यक्रम आहे. अमेरिकन लष्कर आणि नौदलाची सर्वात आधुनिक विमाने यात सहभागी होतात. अत्यंत कडक सुरक्षा नियमावली आणि तज्ज्ञ वैमानिक असतानाही इतक्या जवळून उड्डाण करताना ही चूक कशी झाली? विमानांमध्ये काही तांत्रिक बिघाड झाला होता की दोन्ही वैमानिकांच्या ताळमेळात चूक झाली? या सर्व बाजूंचा तपास करण्यासाठी अमेरिकन लष्कराने आणि फेडरल एजन्सीने एका उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना केली आहे. या दुर्घटनेमुळे अमेरिकन नौदलाचे कोट्यवधी डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेत कोणत्या ठिकाणी लढाऊ विमानांचा अपघात झाला?

    Ans: अमेरिकेतील आयडाहो येथील माउंटन होम एअर फोर्स बेसवर 'गनफायटर स्काईज एअर शो' दरम्यान हा अपघात झाला.

  • Que: अपघातात कोणती दोन लढाऊ विमाने एकमेकांवर आदळली?

    Ans: अमेरिकन नौदलाची 'बोईंग एफ/ए-१८ई/एफ सुपर हॉर्नेट' आणि 'बोईंग ईए-१८जी ग्रोवलर' ही दोन लढाऊ विमाने हवेत भिडली.

  • Que: या भीषण अपघातात वैमानिकांचे काय झाले?

    Ans: सर्व वैमानिक पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. विमाने कोसळण्यापूर्वीच त्यांनी इजेक्शन तंत्रज्ञानाचा वापर करून पॅराशूटच्या मदतीने सुरक्षित उडी घेतली.

Web Title: Us navy fighter jets mid air collision idaho air show crash video 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 08:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral
1

पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral

Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज
2

Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज

अरे बापरे! रिसॉर्टच्या टाॅयलेटमध्ये झाले नागदेवताचे दर्शन; म्हणाला, “थोडं थांबा पटकन कार्यक्रम उरकतो”, मजेदार Video Viral
3

अरे बापरे! रिसॉर्टच्या टाॅयलेटमध्ये झाले नागदेवताचे दर्शन; म्हणाला, “थोडं थांबा पटकन कार्यक्रम उरकतो”, मजेदार Video Viral

बनारसच्या घाटावर आस्थेचं अद्भुत दृश्य; विजांचा कडकडाट अन् मुसळधार पावसातही दुमदुमत राहिली गंगा आरती; Video Viral
4

बनारसच्या घाटावर आस्थेचं अद्भुत दृश्य; विजांचा कडकडाट अन् मुसळधार पावसातही दुमदुमत राहिली गंगा आरती; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
VIDEO VIRAL : अमेरिकेत दोन अब्ज डॉलर्सची लढाऊ विमाने हवेतच एकमेकांना भिडली! हजारो प्रेक्षकांसमोर काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना

VIDEO VIRAL : अमेरिकेत दोन अब्ज डॉलर्सची लढाऊ विमाने हवेतच एकमेकांना भिडली! हजारो प्रेक्षकांसमोर काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना

May 18, 2026 | 08:43 AM
AIDS Vaccine Day: एका रोग आणि विज्ञानाचे महायुद्ध! का साजरा केला जातो ‘जागतिक एड्स लस दिन’? वाचा यामागचा रंजक इतिहास

AIDS Vaccine Day: एका रोग आणि विज्ञानाचे महायुद्ध! का साजरा केला जातो ‘जागतिक एड्स लस दिन’? वाचा यामागचा रंजक इतिहास

May 18, 2026 | 08:30 AM
Free Fire MAX: गेममध्ये करताय Assault Rifle चा वापर? या टिप्स नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचा विजय निश्चित

Free Fire MAX: गेममध्ये करताय Assault Rifle चा वापर? या टिप्स नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचा विजय निश्चित

May 18, 2026 | 08:30 AM
Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

May 18, 2026 | 08:20 AM
Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

May 18, 2026 | 08:02 AM
Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

May 18, 2026 | 07:53 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

May 18, 2026 | 07:39 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM