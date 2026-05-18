AIDS Vaccine Day: एका रोग आणि विज्ञानाचे महायुद्ध! का साजरा केला जातो ‘जागतिक एड्स लस दिन’? वाचा यामागचा रंजक इतिहास

World AIDS Vaccine Day 2026 : वैद्यकीय क्षेत्राने कितीही प्रगती केली असली, तरी काही आजार आजही मानवजातीसाठी सर्वात मोठे आव्हान बनून राहिले आहेत. यातीलच एक अत्यंत गंभीर आणि जीवघेणा आजार म्हणजे एड्स (AIDS). दरवर्षी १८ मे रोजी संपूर्ण जगात ‘जागतिक एड्स लस दिन’ (World AIDS Vaccine Day) किंवा ‘एचआयव्ही लस जागरूकता दिन’ साजरा केला जातो. हा केवळ एक दिवस नाही, तर गेली कित्येक दशके या महाभयंकर विषाणूशी लढणाऱ्या जगभरातील लाखो वैज्ञानिक, डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला सलाम करण्याचा दिवस आहे. या आजारावर अद्यापही शंभर टक्के प्रभावी लस बाजारात आलेली नाही, म्हणूनच या दिनाचे महत्त्व कमालीचे वाढते.
या दिवसाची सुरुवात अतिशय ऐतिहासिक आहे. १८ मे १९९७ रोजी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी मॉर्गन स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये एक प्रभावी भाषण दिले होते. त्यांनी सांगितले होते की, विज्ञानाने कितीही प्रगती केली असली, तरी एचआयव्हीचा नायनाट करण्यासाठी एका अत्यंत प्रभावी लसीची गरज आहे. पुढील येत्या दशकात विज्ञानाने ही लस शोधून काढावी, असे आवाहन त्यांनी केले होते. त्यांच्या या ऐतिहासिक भाषणानंतर, बरोबर एका वर्षाने म्हणजेच १८ मे १९९८ रोजी पहिला ‘जागतिक एड्स लस दिन’ साजरा करण्यात आला आणि तेव्हापासून ही परंपरा अव्याहतपणे सुरू आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Putin In China : ‘आधी ट्रम्प, आता पुतिन!’ चीनच्या दारात जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांची रांग; काय आहे जिनपिंग यांचा गेम प्लॅन?
अनेकांच्या मनात प्रश्न येतो की, जर कोरोनासारख्या महामारीवर विज्ञानाने काही महिन्यांत लस शोधली, तर एड्सवर गेल्या ४० वर्षांत लस का मिळू शकली नाही? याचे मुख्य कारण म्हणजे एचआयव्ही (HIV) हा विषाणू अत्यंत धूर्त आहे. हा विषाणू मानवी शरीरात प्रवेश करताच स्वतःचे रूप (Mutate) अत्यंत वेगाने बदलतो. शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती या विषाणूला ओळखण्यापूर्वीच तो आपले स्वरूप बदलून प्रतिकार यंत्रणेवरच हल्ला करतो. त्यामुळे शास्त्रज्ञांना या विषाणूच्या सर्व रूपांवर काम करणारी एकच लस तयार करणे अत्यंत आव्हानात्मक ठरत आहे. असे असूनही, सध्या अनेक प्रगत देशांमध्ये याच्या मानवी चाचण्या (Clinical Trials) अंतिम टप्प्यात आहेत, ही आशेची किरण आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) आकडेवारीनुसार, आज जगातील लाखो लोक या आजाराने ग्रस्त आहेत. एड्स केवळ शारीरिक आरोग्यच बिघडवत नाही, तर रुग्णाला मानसिक आणि सामाजिक पातळीवरही उद्ध्वस्त करतो. आपल्या समाजात आजही एड्सच्या रुग्णांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित आहे. हा आजार केवळ असुरक्षित शारीरिक संबंधांमुळेच होतो असा एक मोठा गैरसमज समाजात आहे, परंतु दूषित रक्त संक्रमण, संक्रमित सुयांचा वापर किंवा संक्रमित माता कडून बाळाला देखील हा आजार होऊ शकतो. हा सामाजिक डाग (Stigma) पुसून टाकणे हे या दिवसाचे मुख्य ध्येय आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज
सध्याच्या घडीला जरी संपूर्ण लस उपलब्ध नसली, तरी अँटी-रेट्रोव्हायरल थेरपी (ART) सारख्या औषधांमुळे एड्सबाधित रुग्ण देखील सामान्य आणि दीर्घ आयुष्य जगू शकतात. परंतु, हा आजार मूळातून नष्ट करण्यासाठी जनजागृती हेच सर्वात मोठे शस्त्र आहे. सुरक्षित लैंगिक संबंधांबद्दल मोकळेपणाने बोलणे, तरुणांना शिक्षित करणे, मोफत तपासणी शिबिरे आयोजित करणे आणि वैज्ञानिक संशोधनाला आर्थिक व सामाजिक पाठबळ देणे ही केवळ सरकारची नाही, तर आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. या १८ मे रोजी आपण सर्वांनी मिळून या लढ्यात आपले योगदान देण्याची शपथ घेतली पाहिजे.