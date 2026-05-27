  • Adhik Maas 2026 Importance Of Donating Malpua In The Month Of Purushottam

Adhik Maas 2026: अधिक महिन्यात मालपुवा दान करण्याचे काय आहे विशेष महत्त्व, जाणून घ्या

Updated On: May 27, 2026 | 10:20 AM IST
हिंदू धर्मात पुरुषोत्तम महिना अत्यंत पुण्यकारक आणि फायदेशीर मानला जातो. धार्मिक श्रद्धेनुसार या काळात भगवान विष्णूची पूजा आणि ३३ मालपुवा दान केल्याने अनेक पटींनी पुण्य प्राप्त होते. मालपुवा भगवान विष्णूंना खूप प्रिय आहे. मालपुवा दान केल्याने पापांचा नाश होतो, सुख समृद्धी वाढते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

विस्तार
  • अधिक महिन्यात मालपुवा दान करण्याचे काय आहे महत्त्व
  • अधिक महिन्यात मालपुवा का दान करतात
  • मालपुवा दान करण्यामागील काय आहे कारण
 

 

हिंदू धर्मात, दर तीन वर्षांनी येणारा पुरुषोत्तम महिना अत्यंत पुण्यवान आणि चमत्कारिक मानला जातो. या संपूर्ण महिन्यात भगवान विष्णूची विशेष पूजा आणि दानधर्मावर भर दिला जातो. असे मानले जाते की या महिन्यात केलेल्या शुभ कर्मांचे फळ अनेक पटींनी वाढते. पुरुषोत्तम महिन्यात ३३ प्रकारच्या वस्तूंचे दान करण्याला विशेष महत्त्वाचे मानले जात असले तरी, त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे दान मालपुवाचे असल्याचे म्हटले जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दानाला ‘अपूप दान’ असेही म्हटले जाते. असेही म्हटले जाते की, या महिन्यात भक्तीभावाने आणि शिस्तीने ३३ मालपुआ दान केल्याने व्यक्तीचे भाग्य बदलू शकते.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, मालपुवा हा भगवान विष्णूचा आवडता गोड पदार्थ मानला जातो. म्हणूनच पुरुषोत्तम महिन्यात त्याचे दान करणे विशेष फायदेशीर मानले जाते. धार्मिक ग्रंथांनुसार, ३३ मालपुवाचे दान करणे हे संपूर्ण पृथ्वीचे दान करण्यासारखे आहे. अधिक महिन्यात मालपुवा दान करण्याचे काय आहे महत्त्व जाणून घ्या

कांस्याच्या भांड्यातून अन्न अर्पण करणे मानले जाते शुभ

ज्योतिषशास्त्रानुसार, या दानासाठी एक विशेष विधी आहे. पुरुषोत्तम महिन्यात, गूळ आणि शुद्ध तुपाचा वापर करून ३३ मालपुवा (मिठाई) तयार केले जातात. ते एका पितळ्याच्या भांड्यात ठेवून भगवान विष्णूला अर्पण केले जातात. त्यानंतर ते भक्तिभावाने एखाद्या गरजू व्यक्तीला, संताला किंवा ब्राह्मणाला दान केले जातात. धार्मिक श्रद्धेनुसार, दान करताना तुमच्या मनात अहंकार नसावा. केवळ निस्वार्थ भक्ती आणि श्रद्धेने केलेल्या दानाचेच पूर्ण फळ मिळते.

मालपुवा दान केल्याने मिळते शांती आणि आनंद

धार्मिक श्रद्धेनुसार, पुरुषोत्तम महिन्यात मालपुवा दान केल्याने कुटुंबात शांती आणि आनंद येतो. यामुळे कुटुंबातील सदस्यांमधील प्रेम वाढते आणि वैवाहिक जीवनात गोडवा येतो. शिवाय, आर्थिक समस्या हळूहळू नाहीशा होऊ लागतात. असे म्हटले जाते की, भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मी यांच्या आशीर्वादाने धन, समृद्धी आणि भरभराट वाढते. धर्मशास्त्रानुसार, या दानामुळे ग्रहदोषांचे परिणाम कमी होतात आणि नकारात्मक ऊर्जा दूर होते. म्हणूनच पुरुषोत्तम महिन्यात मालपुवा दान करणे हे सर्वात महत्त्वाच्या आणि दुर्मिळ दानांपैकी एक मानले जाते.

मालपुवा दान करण्यामागे आहे दुर्मिळ कारण

ज्योतिषशास्त्रानुसार, पुरुषोत्तम महिन्यात मालपुवा दानाला अत्यंत महत्त्व आहे. त्यामुळे, ते विहित विधींनुसारच केले पाहिजे. असे म्हटले जाते की या दानामागे एक दुर्मिळ रहस्य दडलेले आहे. धर्मग्रंथांमध्ये असे सांगितले आहे की, मालपुवामध्ये जितकी छिद्रे आहेत, तितक्या वेळा हे दान करणाऱ्या व्यक्तीला स्वर्गप्राप्ती होते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: अधिक महिन्यात मालपुवा दान का केले जाते?

    Ans: धार्मिक श्रद्धेनुसार या महिन्यात गोड पदार्थांचे दान केल्याने पुण्य प्राप्त होते. मालपुवा हे भगवान विष्णूंना प्रिय नैवेद्य मानले जाते.

  • Que: ३३ मालपुव्यांचे दान विशेष का मानले जाते

    Ans: काही पौराणिक मान्यतानुसार ३३ कोटी देवतांचे प्रतीक म्हणून ३३ मालपुव्यांचे दान शुभ मानले जाते.

  • Que: मालपुवा दान करताना कोणती काळजी घ्यावी?

    Ans: स्वच्छता, श्रद्धा आणि सात्त्विक भावनेने दान करणे महत्त्वाचे मानले जाते.

Published On: May 27, 2026 | 10:20 AM

